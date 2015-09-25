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Več zvoka, manj šumov
Zatopite se v glasbo z inovativno tehnologijo za aktivno odpravljanje šumov ActiveShield™. Blazinice z blaženjem pritiska omogočajo dolgoročno udobno uporabo, kompaktna zložljiva zasnova pa je idealna za prenašanje in enostavno shranjevanje.
32 mm pogonske enote/zaprt hrbtni del
Ušesne
Kompaktno zlaganje
Tehnologija ActiveShield™ za aktivno odpravljanje šumov ima povratna mikrofona za odpravljanje nizkih frekvenc. Zaznava šume iz okolice in obrača zvočne valove, da jih učinkovito odpravlja in šume iz ozadja pretvarja v tišino.
Tanka in kompaktna zložljiva zasnova za enostavno prenašanje.
Uglašene 32-mm pogonske enote iz neodima, akustični sistem z zaprtim hrbtnim delom in zatesnitev na ušesih zagotavljajo odličen in vrhunsko natančen zvok.
4.5
od 5
2
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
nauris29
25/09/2015
Latvija
Ļoti kvalitatīvs produkts
Lieliska skaņas kvalitāte, kas ir galvenais! Viegli regulējams austiņu izmērs, lielisks dizains. Tas viss par ļoti pieejamu cenu! Iesaku visiem!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHL3850NC Trokšņu slāpējošas austiņas
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHL3850NC Trokšņu slāpējošas austiņas
TomekT
26/02/2017
Polska
Warte zakupu
Kupiłem słuchawki z myślą używania ich w czasie lotów samolotem aby zmniejszyć hałas silników w czasie słuchania muzyki i oglądania filmów z tabletu. Wyciszenie dźwięków zewnętrznych nie jest całkowite ale znaczne i pozwala komfortowo słuchać muzyki w samolocie. Znacznie zmniejsza się też zmęczenie hałasem samolotu w czasie długiego lotu. Oczywiście nadają się doskonale do normalnego codziennego używania.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHL3850NC Słuchawki z funkcją redukcji szumów
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHL3850NC Słuchawki z funkcją redukcji szumów