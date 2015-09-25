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Izdelek ni več na voljo

Slušalke z odpravljanjem šumov

SHL3850NC/00

4.5

| (2) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Več zvoka, manj šumov

Zatopite se v glasbo z inovativno tehnologijo za aktivno odpravljanje šumov ActiveShield™. Blazinice z blaženjem pritiska omogočajo dolgoročno udobno uporabo, kompaktna zložljiva zasnova pa je idealna za prenašanje in enostavno shranjevanje.

Poglej vse prednosti

mogočni nizki toni

Več zvoka, manj šumov

  • 32 mm pogonske enote/zaprt hrbtni del

  • Ušesne

  • Kompaktno zlaganje

Tehnologija ActiveShield™ za odpravljanje šumov odpravi do 97 % šumov

Tehnologija ActiveShield™ za odpravljanje šumov odpravi do 97 % šumov

Tehnologija ActiveShield™ za aktivno odpravljanje šumov ima povratna mikrofona za odpravljanje nizkih frekvenc. Zaznava šume iz okolice in obrača zvočne valove, da jih učinkovito odpravlja in šume iz ozadja pretvarja v tišino.

Tanka in kompaktna zložljiva zasnova za enostavno prenašanje

Tanka in kompaktna zložljiva zasnova za enostavno prenašanje

Tanka in kompaktna zložljiva zasnova za enostavno prenašanje.

Zasnova z zaprtim hrbtnim delom odpravlja šume za zvočno izolacijo

Zasnova z zaprtim hrbtnim delom odpravlja šume za zvočno izolacijo

Uglašene 32-mm pogonske enote iz neodima, akustični sistem z zaprtim hrbtnim delom in zatesnitev na ušesih zagotavljajo odličen in vrhunsko natančen zvok.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.5

od 5

2

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

25/09/2015

Latvija

Latvija

Ļoti kvalitatīvs produkts

Lieliska skaņas kvalitāte, kas ir galvenais! Viegli regulējams austiņu izmērs, lielisks dizains. Tas viss par ļoti pieejamu cenu! Iesaku visiem!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHL3850NC Trokšņu slāpējošas austiņas

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHL3850NC Trokšņu slāpējošas austiņas

26/02/2017

Polska

Polska

Warte zakupu

Kupiłem słuchawki z myślą używania ich w czasie lotów samolotem aby zmniejszyć hałas silników w czasie słuchania muzyki i oglądania filmów z tabletu. Wyciszenie dźwięków zewnętrznych nie jest całkowite ale znaczne i pozwala komfortowo słuchać muzyki w samolocie. Znacznie zmniejsza się też zmęczenie hałasem samolotu w czasie długiego lotu. Oczywiście nadają się doskonale do normalnego codziennego używania.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHL3850NC Słuchawki z funkcją redukcji szumów

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHL3850NC Słuchawki z funkcją redukcji szumów

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