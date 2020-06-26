Izdelek ni več na voljo
Več zvoka, manj šumov
Brez kablov, brez šumov in brez kompromisov. Z napredno tehnologijo za aktivno odpravljanje šumov ActiveShield™ se povsem zatopite v glasbo. S tehnologijo NFC z enim dotikom vzpostavite brezžično povezavo, uživajte v glasbi in kličite s pametnim upravljalnikom na ušesnih blazinicah.
32 mm pogonske enote/zaprt hrbtni del
Ušesne
Mehke ušesne blazinice
Kompaktno zlaganje
Natančno uglašene 32 mm pogonske enote iz neodima, akustični sistem z zaprtim hrbtnim delom in zatesnitev na ušesih zagotavljajo odličen in vrhunsko natančen zvok.
Slušalke za razliko od večine slušalk z odpravljanjem šumov delujejo tudi brez baterije in v vsakem okolju predvajajo enako vrhunski zvok. Če se baterija izprazni, priključite zvočni kabel in nadaljujte s poslušanjem najljubše glasbe.
5.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Guzik
26/06/2020
Polska
Super działa NC
bardzo dobra jakość dźwięku lecz fatalne wykonane poduszki i gąbka na pałąku.Nietrwałe i się kruszą
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHB8850NC Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHB8850NC Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów
Dejanski rezultati se lahko razlikujejo