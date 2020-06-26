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Izdelek ni več na voljo

Brezžične slušalke z odpravljanjem šumov

SHB8850NC/00

5

| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Več zvoka, manj šumov

Brez kablov, brez šumov in brez kompromisov. Z napredno tehnologijo za aktivno odpravljanje šumov ActiveShield™ se povsem zatopite v glasbo. S tehnologijo NFC z enim dotikom vzpostavite brezžično povezavo, uživajte v glasbi in kličite s pametnim upravljalnikom na ušesnih blazinicah.

Poglej vse prednosti

brezžično

Več zvoka, manj šumov

  • 32 mm pogonske enote/zaprt hrbtni del

  • Ušesne

  • Mehke ušesne blazinice

  • Kompaktno zlaganje

32 mm pogonske zvočniške enote iz neodima zagotavljajo natančen zvok

32 mm pogonske zvočniške enote iz neodima zagotavljajo natančen zvok

Natančno uglašene 32 mm pogonske enote iz neodima, akustični sistem z zaprtim hrbtnim delom in zatesnitev na ušesih zagotavljajo odličen in vrhunsko natančen zvok.

Dodaten zvočni kabel omogoča poslušanje glasbe, ko zmanjka energije

Slušalke za razliko od večine slušalk z odpravljanjem šumov delujejo tudi brez baterije in v vsakem okolju predvajajo enako vrhunski zvok. Če se baterija izprazni, priključite zvočni kabel in nadaljujte s poslušanjem najljubše glasbe.

Mikrofon in Bluetooth® 4.0 za priročno prostoročno klicanje

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

26/06/2020

Polska

Polska

Super działa NC

bardzo dobra jakość dźwięku lecz fatalne wykonane poduszki i gąbka na pałąku.Nietrwałe i się kruszą

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHB8850NC Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHB8850NC Słuchawki bezprzewodowe z funkcją redukcji szumów

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