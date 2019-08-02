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  • Začutite. BASS+
  • Začutite. BASS+
  • Začutite. BASS+
  • Začutite. BASS+
  • Začutite. BASS+
  • Začutite. BASS+
  • Začutite. BASS+
  • Začutite. BASS+
  • Začutite. BASS+
  • Začutite. BASS+
  • Začutite. BASS+
  • Začutite. BASS+

Izdelek ni več na voljo

Brezžične slušalke Bluetooth®

SHB4385BK/00

5
| (3) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Začutite. BASS+
Resnično brezžične slušalke Philips BASS+ zagotavljajo močne in drzne nizke tone ter popolno svobodo. Uživajte v neomejenem gibanju s popolnoma zanesljivo povezljivostjo, izredno dolgim časom delovanja baterije in kompaktnim polnilnim ohišjem. Oblikovano z obročkom za stabilno pritrditev.
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Začutite. BASS+

  • 8,2 mm zv. en./akus. neprep. hrb. del

  • Ušesna

  • 6 + 6 ur predvajanja

  • Zanesljiva namestitev

Vstavki v 3 velikostih za optimalno prileganje

Vstavki v 3 velikostih za optimalno prileganje

Silikonski ušesni vstavki so na voljo v 3 velikostih za boljše prileganje po meri posameznika.

Baterija za ponovno polnjenje zagotavlja do 6 ur predvajanja

Baterija za ponovno polnjenje zagotavlja do 6 ur predvajanja

6 ur predvajanja je dovolj, da lahko glasbo poslušate po več ur skupaj. Če pa slušalke povežete s polnilnim ohišjem, lahko pridobite še dodatnih 6 ur predvajanja.

8,2 mm zvočne enote zvočnikov

8,2 mm zvočne enote zvočnikov

Slušalke BASS+ z 8,2 mm zvočnimi enotami zvočnikov, ki ustvarjajo intenzivne nizke tone.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

3

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

02/08/2019

Polska

Polska

Ten produkt jest doskonały ma wiele doskonałych funkcji

Polecam z całego serduszka te słuchawki są mega mało widoczne głośne porostu idealne

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHB4385BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHB4385BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

22/07/2019

Polska

Polska

Najlepsze True wirless

Dla mnie to najlepsze słuchawki true wirless na rynku. Mam nadzieję, że ta idea będzie rozwijana przez Philipsa, bo ten model dobrze trzyma się ucha, świetnie pracuje na baterii, oferuje świetną jakość dźwięku. Słuchawki są po prostu genialne, wcześniejsza moja styczność z tą technologią nie była pozytywna, ale Philips pokazał że można to zrobić dobrze.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHB4385BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHB4385BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®

07/08/2018

România

România

Căști foarte bune, cu un bun raport calitate-preț

Căști Wireless PHILIPS : * PRO : - Super bass (ca în descriere) - Autonomie mare - Materiale de calitate - Raport bun calitate-preț * Contra : - Nimic (mulțimea vidă)

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHB4385BK Căşti wireless cu Bluetooth®

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SHB4385BK Căşti wireless cu Bluetooth®

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