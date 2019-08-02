2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
8,2 mm zv. en./akus. neprep. hrb. del
Ušesna
6 + 6 ur predvajanja
Zanesljiva namestitev
Silikonski ušesni vstavki so na voljo v 3 velikostih za boljše prileganje po meri posameznika.
6 ur predvajanja je dovolj, da lahko glasbo poslušate po več ur skupaj. Če pa slušalke povežete s polnilnim ohišjem, lahko pridobite še dodatnih 6 ur predvajanja.
Slušalke BASS+ z 8,2 mm zvočnimi enotami zvočnikov, ki ustvarjajo intenzivne nizke tone.
5.0
od 5
3
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Izka552
02/08/2019
Polska
Ten produkt jest doskonały ma wiele doskonałych funkcji
Polecam z całego serduszka te słuchawki są mega mało widoczne głośne porostu idealne
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHB4385BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHB4385BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Darek87
22/07/2019
Polska
Najlepsze True wirless
Dla mnie to najlepsze słuchawki true wirless na rynku. Mam nadzieję, że ta idea będzie rozwijana przez Philipsa, bo ten model dobrze trzyma się ucha, świetnie pracuje na baterii, oferuje świetną jakość dźwięku. Słuchawki są po prostu genialne, wcześniejsza moja styczność z tą technologią nie była pozytywna, ale Philips pokazał że można to zrobić dobrze.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHB4385BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHB4385BK Słuchawki bezprzewodowe Bluetooth®
David95
07/08/2018
România
Căști foarte bune, cu un bun raport calitate-preț
Căști Wireless PHILIPS : * PRO : - Super bass (ca în descriere) - Autonomie mare - Materiale de calitate - Raport bun calitate-preț * Contra : - Nimic (mulțimea vidă)
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHB4385BK Căşti wireless cu Bluetooth®
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SHB4385BK Căşti wireless cu Bluetooth®
Dejanski rezultati se lahko razlikujejo