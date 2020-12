Občutek izjemnih, drznih nizkih tonov

To je izjemen in močan nizek ton, ki omogoča, da resnično čutite ritem. Naj vas elegantna oblika ne zavede; posebej uglašene zvočne enote in kanali za nizke tone ustvarjajo izredno nizke končne frekvence, da dobite edinstven zvok BASS+.