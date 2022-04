Enostavna zamenjava brivnih glav

1. Brivnik odprite s pritiskom gumba za sprostitev. 2. Odstranite nosilec tako, da zaklep obrnete v nasprotni smeri urinega kazalca. 3. Izvlecite stare brivne glave in pazljivo vstavite nove; prepričajte se, da so glave pravilno poravnane. 4. Zamenjajte nosilec in ga pritrdite tako, da obrnete zaklep v smeri urinega kazalca. 5. Ob pravilni vstavitvi se glava zaskoči na svoje mesto.