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  • Vrnite brivnik v stanje novega
  • Vrnite brivnik v stanje novega
  • Vrnite brivnik v stanje novega
  • Vrnite brivnik v stanje novega
  • Vrnite brivnik v stanje novega
  • Vrnite brivnik v stanje novega
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  • Vrnite brivnik v stanje novega
  • Vrnite brivnik v stanje novega
  • Vrnite brivnik v stanje novega
  • Vrnite brivnik v stanje novega
  • Vrnite brivnik v stanje novega

Izdelek ni več na voljo

SH71Nadomestne brivne glave

SH71/50

4.8
| (44) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 97%
Vrnite brivnik v stanje novega
Z brivnikom v dveh letih uporabe obrijete 9 milijonov obraznih dlačic. Zamenjajte brivne glave in znova zagotovite 100 % zmogljivost.
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Kompatibilni izdelki
Shaver series 7000

Shaver series 7000
Električni brivnik za mokro in suho britje

S7882/55

Shaver series 7000

Shaver series 7000
Električni brivnik za mokro in suho britje

S7885/50

Shaver series 7000

Shaver series 7000
Električni brivnik za mokro in suho britje

S7886/58

Shaver Series 5000

Shaver Series 5000
Električni brivnik za mokro in suho britje

S5885/10

Shaver Series 5000

Shaver Series 5000
Električni brivnik za mokro in suho britje

S5885/35

Shaver Series 5000

Shaver Series 5000
Električni brivnik za mokro in suho britje

S5886/30

Shaver Series 5000

Shaver Series 5000
Električni brivnik za mokro in suho britje

S5886/38

Shaver Series 5000

Shaver Series 5000
Električni brivnik za mokro in suho britje

S5887/10

Shaver Series 5000

Shaver Series 5000
Električni brivnik za mokro in suho britje

S5887/30

Za 100 % zmogljivost glave zamenjajte vsaki 2 leti

Vrnite brivnik v stanje novega

  • Rezila SteelPrecision

  • Primerno za serijo S7000

  • Primerno za oglate modele serije S5000

  • Združljivo s serijo 500

  • Ni primerno za zaobljene modele serije S5000

Zmogljivejše rezanje z vsako potezo

Zmogljivo, vendar nežno – 45 samoostrilnih rezil SteelPrecision, vgrajenih v ta brivnik Philips, izvede do 90.000 rezov na minuto, s čimer ob vsakem potegu odrežejo več dlačic ter tako poskrbijo za gladek in udoben rezultat britja.

Za brivnike serije 5000, oglate brivnike serije 6000 ter brivnike serij 7000 in 500

Za brivnike serije 5000, oglate brivnike serije 6000 ter brivnike serij 7000 in 500

Katero nadomestno glavo potrebujete, si lahko ogledate na hrbtni strani ročaja brivnika. Potrebujete pomoč? Obiščite philips.com/accessories

Enostavno vrnite brivnik v stanje novega

Enostavno vrnite brivnik v stanje novega

1. Pritisnite gumba za sprostitev in semite nosilec brivnih glav. 2. Zavrtite pritrdilne obročke v nasprotni smeri urnega kazalca in jih odstranite. 3. Odstranite stare brivne glave in vstavite nove (reže se morajo natančno prilegati v vdolbine). 4. Ponovno namestite pritrdilne obročke in jih zavrtite v smeri urnega kazalca, da se zaskočijo. 5. Ponovno vstavite nosilec brivnih glav in zaprite.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.8

od 5

44

Ocene

97%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

1

11/09/2021

Slovenija

Slovenija

odličen izdelek

odličen brivnik, koža nerazdražena, nežna, gladka, nezahtevno čiščenje

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SH71 SH71/50 Nadomestne brivne glave

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SH71 SH71/50 Nadomestne brivne glave

19/08/2023

Česká republika

Česká republika

Preverjen kupec

holící hlavice

Rychlé dodání,hlavice pasují na vybraný holící strojek,spokojenost

Prednosti

snadná výměna

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000, 5000 SH71/50 Náhradní holicí hlavy

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000, 5000 SH71/50 Náhradní holicí hlavy

19/05/2026

Україна

Україна

Preverjen kupec

SH71 SH71/50 Змінні бритвені головки дуже сподобались при голінні!!!

Ta ocena je bila podana za SH71 SH71/50 Змінні бритвені головки

Date of Use 2025-04-01

Ta ocena je bila podana za SH71 SH71/50 Змінні бритвені головки

Date of Use 2025-04-01

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