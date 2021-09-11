2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
S7882/55
S7885/50
S7886/58
S5885/10
S5885/35
S5886/30
S5886/38
S5887/10
S5887/30
Rezila SteelPrecision
Primerno za serijo S7000
Primerno za oglate modele serije S5000
Združljivo s serijo 500
Ni primerno za zaobljene modele serije S5000
Zmogljivo, vendar nežno – 45 samoostrilnih rezil SteelPrecision, vgrajenih v ta brivnik Philips, izvede do 90.000 rezov na minuto, s čimer ob vsakem potegu odrežejo več dlačic ter tako poskrbijo za gladek in udoben rezultat britja.
Katero nadomestno glavo potrebujete, si lahko ogledate na hrbtni strani ročaja brivnika. Potrebujete pomoč? Obiščite philips.com/accessories
1. Pritisnite gumba za sprostitev in semite nosilec brivnih glav. 2. Zavrtite pritrdilne obročke v nasprotni smeri urnega kazalca in jih odstranite. 3. Odstranite stare brivne glave in vstavite nove (reže se morajo natančno prilegati v vdolbine). 4. Ponovno namestite pritrdilne obročke in jih zavrtite v smeri urnega kazalca, da se zaskočijo. 5. Ponovno vstavite nosilec brivnih glav in zaprite.
4.8
od 5
44
Ocene
97%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
konj38
11/09/2021
Slovenija
odličen izdelek
odličen brivnik, koža nerazdražena, nežna, gladka, nezahtevno čiščenje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SH71 SH71/50 Nadomestne brivne glave
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SH71 SH71/50 Nadomestne brivne glave
ivahor
19/08/2023
Česká republika
Del promocije
Preverjen kupec
holící hlavice
Rychlé dodání,hlavice pasují na vybraný holící strojek,spokojenost
Prednosti
snadná výměna
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000, 5000 SH71/50 Náhradní holicí hlavy
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000, 5000 SH71/50 Náhradní holicí hlavy
ррполдівд
19/05/2026
Україна
Preverjen kupec
SH71 SH71/50 Змінні бритвені головки дуже сподобались при голінні!!!
Ta ocena je bila podana za SH71 SH71/50 Змінні бритвені головки
Date of Use 2025-04-01
Ta ocena je bila podana za SH71 SH71/50 Змінні бритвені головки
Date of Use 2025-04-01
kjer so na voljo ustrezne zmogljivosti