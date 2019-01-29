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Izdelek ni več na voljo
Blagovna znamka št. 1 v svetu električnega britja
Obročki SkinGlide
Rezila GentlePrecisionPRO
Oblikovalnik brade SmartClick
Uživajte v udobnejšem britju z obročki SkinGlide s prevleko iz mikrodelcev za manj trenja. Na tisoče majhnih steklastih delcev v obliki krogle zmanjšuje trenje in poskrbi za bolj gladko drsenje brivnika po koži. Brivnik se brez težav premika po površini kože in jo ščiti pred draženjem.
Naš izboljšan sistem prirezovanja je opremljen s tehnologijo za zaščito kože, ki poskrbi, da se prirežejo samo dlačice, ne pa tudi koža. Rezila v obliki črke V kožo vodijo stran od rezil za natančno in gladko britje, tudi pri tridnevni bradi.
Brivne glave se enostavno prilagajajo v petih smereh in nežno sledijo linijam obraza in vratu. Na površino kože ni treba močno pritiskati, zato koža ni razdražena.
Nagrade
4.4
od 5
545
Ocene
88%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
mjm81
29/01/2019
Slovenija
ta izdelek je odličen
Do zdaj sem uporabljal brivski aparat philips starejše serije,kjer ni možnosti mokrega britja.sedaj ko imam serijo 7000 za mokro britje sem zelo navdušen ker je britje z peno res veliko boljše kot brez nje.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 S7310/12 Električni brivnik za mokro in suho britje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 S7310/12 Električni brivnik za mokro in suho britje
Frančesko
25/08/2018
Slovenija
Efektiven, ergonomičen, skratka uporabniku prjazen. Priporočam!
Lepo se prilega obrazu, sledi krožnim potegom in odlično pobrije. Priporočan ga vse, ki imajo močno brado.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 S7310/12 Električni brivnik za mokro in suho britje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 S7310/12 Električni brivnik za mokro in suho britje
Gele
22/03/2018
Slovenija
Odlicen izdelek!
Odlicen brivnik ua uporabo, posebej za mene ko imam, iritirajoco kožo!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 S7720/26 Električni brivnik za mokro in suho britje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 S7720/26 Električni brivnik za mokro in suho britje
Philips številka 1 za občutljivo kožo – v primerjavi z ostalimi brivniki znamke Philips