50 minut brezžičnega britja

Energijsko učinkovit in zmogljiv sistem litij-ionskih baterij vam ponuja dve priročni možnosti: enourno polnitev za do 50 minut britja ali hitro polnjenje za eno popolno britje. Vsi brivniki serije 7000 so zasnovani za delovanje samo v brezžičnem načinu, za zagotavljanje večje varnosti v mokrih prostorih.