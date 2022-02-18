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Izdelek ni več na voljo
Blagovna znamka št. 1 v svetu električnega britja
Obročki SkinGlide
Rezila GentlePrecision
Senzor BeardAdapt
Osebni načrt britja
Občutite gladko drsenje napredne Philipsove tehnologije mikrodelcev. Brivni obročki, katerih zasnova je navdahnjena z načeli drsenja v aerodinamiki, so prevlečeni s tisočerimi drobnimi steklastimi delci, da koži nudijo kar največ udobja.
Ta električni brivnik za občutljivo kožo je opremljen z rezili GentlePrecision, kar zmanjšuje cukanje, vlečenje in ponovne prehode. Tudi pri uporabi na tridnevni bradici.
Ta električni brivnik je opremljen s senzorjem BeardAdapt, ki meri gostoto brade in sproti samodejno prilagaja moč delovanja. Enostavno.
4.7
od 5
194
Ocene
95%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Zadovojni uporabnik
18/02/2022
Slovenija
Preverjen kupec
Učinkovito gladko in hitro britje
Do sedaj še nisem imel tako učinkovitega in obenem tako nežnega brivnika
Prednosti
Odlično britje v minuti in pol
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 S7930/16 Električni brivnik za mokro in suho britje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 S7930/16 Električni brivnik za mokro in suho britje
Tiki35
21/12/2020
Slovenija
Del promocije
Odličen brivnik za vse vrste brade
Priporočam izdelek vsem moškim, ki imajo močnejšo brado, ne povzroča vraščanja dlak, gibljiva glava se prilega vsem potezam obraza, vedno pobere vse dlake do gladkega. Omogoča mokro in suho britje. Enostavno odličen brivnik!
Prednosti
Vedno ga priporočam vsem prijateljem
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 S7970/26 Električni brivnik za mokro in suho britje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 S7970/26 Električni brivnik za mokro in suho britje
Veky30
21/12/2020
Slovenija
Del promocije
Izdelek je super. Lahek in preprosto se očisti.
Ta izdelek priporočam moškim z močnejšo brado. Koža ostane po britju mehka in gladka. Super upogljiva glava brivnika.
Prednosti
Brivnik drsi lepo po koži.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 S7970/26 Električni brivnik za mokro in suho britje
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 S7970/26 Električni brivnik za mokro in suho britje