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  • Gladko drsenje, nežno britje
  • Gladko drsenje, nežno britje
  • Gladko drsenje, nežno britje
  • Gladko drsenje, nežno britje
  • Gladko drsenje, nežno britje
  • Gladko drsenje, nežno britje
  • Gladko drsenje, nežno britje
  • Gladko drsenje, nežno britje
  • Gladko drsenje, nežno britje
  • Gladko drsenje, nežno britje
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  • Gladko drsenje, nežno britje
  • Gladko drsenje, nežno britje
  • Gladko drsenje, nežno britje
  • Gladko drsenje, nežno britje
  • Gladko drsenje, nežno britje
  • Gladko drsenje, nežno britje
  • Gladko drsenje, nežno britje
  • Gladko drsenje, nežno britje
  • Gladko drsenje, nežno britje

Izdelek ni več na voljo

Shaver series 7000Električni brivnik za mokro in suho britje

S7510/41

4.4
| (545) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 88%

1 nagrada

Gladko drsenje, nežno britje
Philipsov brivnik serije 7000 ščiti pred ključnimi znaki draženja kože. Obročki SkinGlide s prevleko za manjše trenje brivniku omogočajo gladko drsenje po obrazu. Njegova rezila natančno brijejo in ščitijo kožo tudi pri 3-dnevni bradi.
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Blagovna znamka št. 1 v svetu električnega britja

Philipsov najboljši brivnik za občutljivo kožo*

Gladko drsenje, nežno britje

  • Obročki SkinGlide

  • Rezila GentlePrecisionPRO

  • Oblikovalnik brade SmartClick

Obročki SkinGlide s prevleko za manjše trenje za gladko drsenje

Obročki SkinGlide s prevleko za manjše trenje za gladko drsenje

Uživajte v udobnejšem britju z obročki SkinGlide s prevleko iz mikrodelcev za manj trenja. Na tisoče majhnih steklastih delcev v obliki krogle zmanjšuje trenje in poskrbi za bolj gladko drsenje brivnika po koži. Brivnik se brez težav premika po površini kože in jo ščiti pred draženjem.

Rezila ščitijo kožo in omogočajo natančno britje tridnevne brade

Rezila ščitijo kožo in omogočajo natančno britje tridnevne brade

Naš izboljšan sistem prirezovanja je opremljen s tehnologijo za zaščito kože, ki poskrbi, da se prirežejo samo dlačice, ne pa tudi koža. Rezila v obliki črke V kožo vodijo stran od rezil za natančno in gladko britje, tudi pri tridnevni bradi.

5-smerne prilagodljive glave sledijo linijam brez prekomernega pritiskanja

5-smerne prilagodljive glave sledijo linijam brez prekomernega pritiskanja

Brivne glave se enostavno prilagajajo v petih smereh in nežno sledijo linijam obraza in vratu. Na površino kože ni treba močno pritiskati, zato koža ni razdražena.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

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Ocene

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4.4

od 5

545

Ocene

88%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

29/01/2019

Slovenija

Slovenija

ta izdelek je odličen

Do zdaj sem uporabljal brivski aparat philips starejše serije,kjer ni možnosti mokrega britja.sedaj ko imam serijo 7000 za mokro britje sem zelo navdušen ker je britje z peno res veliko boljše kot brez nje.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 S7310/12 Električni brivnik za mokro in suho britje

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 S7310/12 Električni brivnik za mokro in suho britje

25/08/2018

Slovenija

Slovenija

Efektiven, ergonomičen, skratka uporabniku prjazen. Priporočam!

Lepo se prilega obrazu, sledi krožnim potegom in odlično pobrije. Priporočan ga vse, ki imajo močno brado.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 S7310/12 Električni brivnik za mokro in suho britje

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 S7310/12 Električni brivnik za mokro in suho britje

22/03/2018

Slovenija

Slovenija

Odlicen izdelek!

Odlicen brivnik ua uporabo, posebej za mene ko imam, iritirajoco kožo!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 S7720/26 Električni brivnik za mokro in suho britje

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 7000 S7720/26 Električni brivnik za mokro in suho britje

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Omejitve odgovornosti

  1. Philips številka 1 za občutljivo kožo – v primerjavi z ostalimi brivniki znamke Philips