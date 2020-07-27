2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Pitje brez polivanja
260 ml
12 m+
Ročaji so oblikovani tako, da malček lonček lahko samostojno drži in pije iz njega. Ročaji omogočajo enostaven oprijem in so prevlečeni z gumo, da ne drsijo iz majhnih rok.
Lonček Philips Avent je izdelan iz materiala brez bisfenola A.
5.0
od 5
3
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Distinta
27/07/2020
Slovenija
Zelo praktičen lonček za vse situacije
To je bil najljubši lonček moje hčere. Nikoli me ni skrbelo, da se bo polila; tako je lahko pila v avtu med vožnjo, na sprehodu v vozičku in ga imela nastavljenega v posteljici. Z njim se je naučila nagibati in je imela kasneje manj težav s kozarcem. Zdaj čaka na sina, da prične z učenjem pitja.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF747/04 Lonček z ustnikom
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF747/04 Lonček z ustnikom
Dinike26
12/11/2021
Magyarország
Del promocije
Preverjen kupec
Hibátlan termék
Jó áron jó minőség, gyors és ingyenes szállítás. Csak ajánlani tudom.
Prednosti
Jó áron jó minőség.
Slabosti
Nincs ilyen.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF747/04 Itatópohár, itatófejjel
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF747/04 Itatópohár, itatófejjel
Olhagold
20/10/2020
Україна
Необходимая чашка для ребёнка
Очень удобная в использовании, ребёнку интересно с неё пить. Качественный и безопасный продукт для вашего чада
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF747/02 Чашка з носиком
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF747/02 Чашка з носиком
Na osnovi ankete o zadovoljstvu za leto 2023, v kateri je po vsem svetu sodelovalo 10.109 uporabnic znamk in izdelkov za nego matere in otroka.