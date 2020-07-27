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  • Pitje brez polivanja
  • Pitje brez polivanja
  • Pitje brez polivanja
  • Pitje brez polivanja
  • Pitje brez polivanja
  • Pitje brez polivanja
  • Pitje brez polivanja
  • Pitje brez polivanja
  • Pitje brez polivanja

Izdelek ni več na voljo

Philips AventLonček z ustnikom

SCF747/03

5
| (3) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Pitje brez polivanja
Lonček za pitje Philips Avent brez bisfenola (BPA) se ponaša z mehkim silikonskim ustnikom, ki pitje brez polivanja. Skupaj z mehkimi ročaji vašemu malčku omogoča, da se nauči piti povsem samostojno. Enostavno za vašega otroka, pripravno za vas.
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znamka po priporočilu mater z vsega sveta1

Enostavno od stekleničke do lončka

Pitje brez polivanja

  • Pitje brez polivanja

  • 260 ml

  • 12 m+

Vgrajen ventil omogoča pitje brez polivanja

Mehki ročaji za samostojno pitje, ki se prilegajo drobnim otrokovim ročicam

Mehki ročaji za samostojno pitje, ki se prilegajo drobnim otrokovim ročicam

Ročaji so oblikovani tako, da malček lonček lahko samostojno drži in pije iz njega. Ročaji omogočajo enostaven oprijem in so prevlečeni z gumo, da ne drsijo iz majhnih rok.

Lonček je izdelan iz materiala brez bisfenola A

Lonček je izdelan iz materiala brez bisfenola A

Lonček Philips Avent je izdelan iz materiala brez bisfenola A.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

3

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

27/07/2020

Slovenija

Slovenija

Zelo praktičen lonček za vse situacije

To je bil najljubši lonček moje hčere. Nikoli me ni skrbelo, da se bo polila; tako je lahko pila v avtu med vožnjo, na sprehodu v vozičku in ga imela nastavljenega v posteljici. Z njim se je naučila nagibati in je imela kasneje manj težav s kozarcem. Zdaj čaka na sina, da prične z učenjem pitja.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF747/04 Lonček z ustnikom

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF747/04 Lonček z ustnikom

12/11/2021

Magyarország

Magyarország

Preverjen kupec

Hibátlan termék

Jó áron jó minőség, gyors és ingyenes szállítás. Csak ajánlani tudom.

Prednosti

Jó áron jó minőség.

Slabosti

Nincs ilyen.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF747/04 Itatópohár, itatófejjel

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF747/04 Itatópohár, itatófejjel

20/10/2020

Україна

Україна

Необходимая чашка для ребёнка

Очень удобная в использовании, ребёнку интересно с неё пить. Качественный и безопасный продукт для вашего чада

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF747/02 Чашка з носиком

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF747/02 Чашка з носиком

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