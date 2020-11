Zelo priročno za obrok na poti

Potovalni set z jedilnim priborom Philips AVENT SCF718/00 je odlična rešitev za mame na poti. V potovalnem setu z jedilnim priborom so žlica in vilice za malčke starosti nad 12 mesecev in potovalna škatlica, ki poskrbi za higieno na poti.