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Izdelek ni več na voljo
Bela
5.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Mammy06
30/09/2020
Україна
Чудова та яскрава
Тарілочка дуже гарної якості,яскрава,донька їсть з неї з великим задоволенням. Завдяки своєму яскравому дизайну нікого не залишить без уваги,можна рахувати ведмедиків . Не окращцється дно після кольорових пюре з овочів та фруктів. Завдяки тому ,що зовні дно прорезинене малечі не взмозі зіштовхнути її зі столу. Всім рекомендую
Prednosti
Якість та дизайн
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF706/00 Мала глибока тарілка, від 6 міс.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF706/00 Мала глибока тарілка, від 6 міс.
Na osnovi ankete o zadovoljstvu za leto 2024, v kateri je po vsem svetu sodelovalo 8.139 uporabnic znamk in izdelkov za nego matere in otroka.