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Izdelek ni več na voljo

Philips AventPosodica za malčke starosti nad 6 mesecev

SCF706/00

5
| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Z zabavnim učenjem spodbuja prehranjevanje
Majhna posoda za malčke Philips Avent SCF706/00 za stopnje razvoja vašega otroka
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znamka, ki jo priporočajo matere z vsega sveta1

Posodica za malčke

Z zabavnim učenjem spodbuja prehranjevanje

  • Bela

Razvito v sodelovanju z vodilnim otroškim psihologom

Razvito v sodelovanju z vodilnim otroškim psihologom

0 % bisfenola A

Primerno za mikrovalovno pečico

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

30/09/2020

Україна

Україна

Чудова та яскрава

Тарілочка дуже гарної якості,яскрава,донька їсть з неї з великим задоволенням. Завдяки своєму яскравому дизайну нікого не залишить без уваги,можна рахувати ведмедиків . Не окращцється дно після кольорових пюре з овочів та фруктів. Завдяки тому ,що зовні дно прорезинене малечі не взмозі зіштовхнути її зі столу. Всім рекомендую

Prednosti

Якість та дизайн

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF706/00 Мала глибока тарілка, від 6 міс.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF706/00 Мала глибока тарілка, від 6 міс.

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  1. Na osnovi ankete o zadovoljstvu za leto 2024, v kateri je po vsem svetu sodelovalo 8.139 uporabnic znamk in izdelkov za nego matere in otroka. 