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  • Z zabavnim učenjem spodbuja prehranjevanje
  • Z zabavnim učenjem spodbuja prehranjevanje
  • Z zabavnim učenjem spodbuja prehranjevanje
  • Z zabavnim učenjem spodbuja prehranjevanje
  • Z zabavnim učenjem spodbuja prehranjevanje
  • Z zabavnim učenjem spodbuja prehranjevanje
  • Z zabavnim učenjem spodbuja prehranjevanje
  • Z zabavnim učenjem spodbuja prehranjevanje

Izdelek ni več na voljo

Philips AventKomplet za hranjenje malčkov starosti nad 6 mesecev

SCF716/00

4.9
| (16) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Z zabavnim učenjem spodbuja prehranjevanje
Komplet za hranjenje dojenčkov Philips Avent SCF716/00 za različne stopnje razvoja vašega otroka
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znamka, ki jo priporočajo matere z vsega sveta1

Komplet za hranjenje malčkov

Z zabavnim učenjem spodbuja prehranjevanje

  • Brez bisfenola A

Razvito v sodelovanju z vodilnim otroškim psihologom

Razvito v sodelovanju z vodilnim otroškim psihologom

0 % bisfenola A

Enostavno čiščenje in primerno za pomivalni stroj

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.9

od 5

16

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

27/02/2019

Česká republika

Česká republika

rozhodně doporučuji

Značce Avent plně důvěřuji, používáme veškeré příslušenství pro miminka už od porodnice. Můžu se spolehnout, že jde o kvalitní výrobky bez obsahu škodlivých látek. Obrázky na nádobí i po více než roce používání stále krásně drží, jsou milé a zajímavé, příbory se krásně vejdou do ručičky i pusinky.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF716/00 Jídelní sada pro batolata, 6m+

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF716/00 Jídelní sada pro batolata, 6m+

06/07/2018

Česká republika

Česká republika

Prakticke nadobi pro batole

Nadherne plastove nadobi prro dite. Krasne animace se zviratky, ktere vypraveji pribeh o vareni. Na okraji talirku jsou potraviny v ruznych poctech, diky tomu se uz od mala muze dite ucit cisla a pocitat. Misky i talirek jsou protiskluzove. Lzicky jsou malinke, tedy idealnj do detske rucicky.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF716/00 Jídelní sada pro batolata, 6m+

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF716/00 Jídelní sada pro batolata, 6m+

04/12/2020

Magyarország

Magyarország

Aranyos minták, remek kialakítás

Nagyon szereti a kislányom a tényár mintáit, én pedig, hogy könnyen tisztítható és hogy csúszásgátló van az alján, így könnyebb az önálló evés.

Prednosti

minták és a csúszísgátlós alj

Slabosti

nincs

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF716/00 Avent Étkezési szett

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF716/00 Avent Étkezési szett

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  1. Na osnovi ankete o zadovoljstvu za leto 2024, v kateri je po vsem svetu sodelovalo 8.139 uporabnic znamk in izdelkov za nego matere in otroka. 