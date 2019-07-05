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Izdelek ni več na voljo

Philips AventDeljeni krožnik za malčke starosti nad 12 mesecev

SCF702/00

5

| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Z zabavnim učenjem spodbuja prehranjevanje

Deljeni krožnik za malčke Philips Avent SCF702/00 za različne stopnje razvoja vašega otroka

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znamka, ki jo priporočajo matere z vsega sveta1

Krožnik za malčke

Z zabavnim učenjem spodbuja prehranjevanje

  • Bela

Razvito v sodelovanju z vodilnim otroškim psihologom

Razvito v sodelovanju z vodilnim otroškim psihologom

0 % bisfenola A

Primerno za mikrovalovno pečico

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

05/07/2019

Україна

Україна

Ця тарілка чудово підходить для малюків

Підошва що не скользить не доє можливості перевернути на себе їжуа цікаві малюнки на дні самої тарілки заохочують дітей з'їсти все до останньої ложки щоб побачити їх мій малюк дуже полюбляє цю тарілку

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF702/00 Тарілка з розділювачами для дітей від 12 міс.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF702/00 Тарілка з розділювачами для дітей від 12 міс.

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