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Deljeni krožnik za malčke Philips Avent SCF702/00 za različne stopnje razvoja vašega otroka
Bela
5.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Natyjka
05/07/2019
Україна
Ця тарілка чудово підходить для малюків
Підошва що не скользить не доє можливості перевернути на себе їжуа цікаві малюнки на дні самої тарілки заохочують дітей з'їсти все до останньої ложки щоб побачити їх мій малюк дуже полюбляє цю тарілку
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF702/00 Тарілка з розділювачами для дітей від 12 міс.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF702/00 Тарілка з розділювачами для дітей від 12 міс.
Na osnovi ankete o zadovoljstvu za leto 2024, v kateri je po vsem svetu sodelovalo 8.139 uporabnic znamk in izdelkov za nego matere in otroka.