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  • Z zabavnim učenjem spodbuja prehranjevanje
  • Z zabavnim učenjem spodbuja prehranjevanje

Izdelek ni več na voljo

Philips AventKomplet 2 posodic za malčke starosti nad 6 mesecev

SCF708/00

5
| (3) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Z zabavnim učenjem spodbuja prehranjevanje
Komplet posodic za malčke Philips Avent SCF708/00 za stopnje razvoja vašega otroka
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znamka, ki jo priporočajo matere z vsega sveta1

Komplet posodic za malčke

Z zabavnim učenjem spodbuja prehranjevanje

  • Bela

Razvito v sodelovanju z vodilnim otroškim psihologom

Razvito v sodelovanju z vodilnim otroškim psihologom

0 % bisfenola A

Primerno za mikrovalovno pečico

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

3

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

29/08/2020

Україна

Україна

Тарелки очень удобные.

Хорошие тарелки, хорошее качество , силиконовые резинки на тарелках это очень удобно, не скользит по столу.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF708/00 Набір із 2 глибоких тарілок для дітей від 6 міс.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF708/00 Набір із 2 глибоких тарілок для дітей від 6 міс.

21/06/2019

Україна

Україна

Забавный дизайн и хорошее качество

Тарелочки начали использовать с началом прикорма, хорошее качество, яркие, дочке нравится кушать из них

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF708/00 Набір із 2 глибоких тарілок для дітей від 6 міс.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF708/00 Набір із 2 глибоких тарілок для дітей від 6 міс.

01/04/2019

Україна

Україна

Отличное приобретение. Хороши в эксплуатации

Отличное качество. Ребенку интересно кушать. Также имеют резиновое покрытие на дне, не скользят. Картинки качественные, не выгорают, не царапаются. В микроволновке тоже все отлично. В общем и целом достойная посуда для ребенка. К тому же не бьются ) Рекомендую

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF708/00 Набір із 2 глибоких тарілок для дітей від 6 міс.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF708/00 Набір із 2 глибоких тарілок для дітей від 6 міс.

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