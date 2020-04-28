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  • Z zabavnim učenjem spodbuja prehranjevanje
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  • Z zabavnim učenjem spodbuja prehranjevanje

Izdelek ni več na voljo

Philips AventVelika posoda za malčke starosti nad 12 mesecev

SCF704/00

5
| (2) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Z zabavnim učenjem spodbuja prehranjevanje
Velika posoda za malčke Philips Avent SCF704/00 za stopnje razvoja vašega otroka
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znamka, ki jo priporočajo matere z vsega sveta1

Posodica za malčke

Z zabavnim učenjem spodbuja prehranjevanje

  • Bela

Razvito v sodelovanju z vodilnim otroškim psihologom

Razvito v sodelovanju z vodilnim otroškim psihologom

0 % bisfenola A

Primerno za mikrovalovno pečico

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

2

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

28/04/2020

România

România

E super fain păcat ca nu mai sunt seturi

Mi ar plăcea mai multe produse din gama aceasta pe stoc

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF704/00 Castron mare pentru copii peste 12 luni

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF704/00 Castron mare pentru copii peste 12 luni

01/04/2019

Україна

Україна

Безпечний продукт

Наша перша тарілочка. Обрала її через безпечність матеріалу і дизайн. Дитина вчилась з нею рахувати:)

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF704/00 Велика глибока тарілка, від 12 міс.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SCF704/00 Велика глибока тарілка, від 12 міс.

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  1. Na osnovi ankete o zadovoljstvu za leto 2024, v kateri je po vsem svetu sodelovalo 8.139 uporabnic znamk in izdelkov za nego matere in otroka. 