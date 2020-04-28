2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Bela
5.0
od 5
2
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Lala2
28/04/2020
România
E super fain păcat ca nu mai sunt seturi
Mi ar plăcea mai multe produse din gama aceasta pe stoc
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF704/00 Castron mare pentru copii peste 12 luni
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF704/00 Castron mare pentru copii peste 12 luni
Madsi
01/04/2019
Україна
Безпечний продукт
Наша перша тарілочка. Обрала її через безпечність матеріалу і дизайн. Дитина вчилась з нею рахувати:)
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF704/00 Велика глибока тарілка, від 12 міс.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SCF704/00 Велика глибока тарілка, від 12 міс.
Na osnovi ankete o zadovoljstvu za leto 2024, v kateri je po vsem svetu sodelovalo 8.139 uporabnic znamk in izdelkov za nego matere in otroka.