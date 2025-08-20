Iskalni pojmi

    Philips Avent 2-in-1 Warmer & Sterilizer Premium

    SCF359/00

    Ena preprosta rutina, od enega obroka do naslednjega

    Najbolj zaupanja vreden način za segrevanje in sterilizacijo poskrbi, da ste vedno v prednosti. Segrevanje vodne kopeli po bolnišničnih standardih bolje ohrani mlečne beljakovine, pametni senzor pa prepreči pregrevanje. Je že čas za čiščenje? Naravna para odstrani 99,9 % mikrobov.

    Philips Avent 2-in-1 Warmer & Sterilizer Premium

    Ena preprosta rutina, od enega obroka do naslednjega

    Hitro in varno segrevanje ter sterilizacija. Vsakič.

    • Nežno segrevanje, brez vročih delov živila
    • Sterilizacija brez kemikalij
    • Hitra in enostavna nastavitev
    • Združljiv z večino osnovnih potrebščin
    Stekleničke segreje v 3 minutah z enim gumbom*

    Stekleničke segreje v 3 minutah z enim gumbom*

    Čas za hranjenje? Segrevanje v vodni kopeli po bolnišničnih standardih bolje ohranja hranilne snovi v mleku, ne da bi to vplivalo na njegovo učinkovitost. Ne glede na to, ali otroka hranite vi ali kdo drug, najboljša tehnologija segrevanja zagotavlja, da je vse pripravljeno v 3 minutah.*

    Varno uniči 99,9 % bakterij z naravno paro

    Varno uniči 99,9 % bakterij z naravno paro

    Ko je čas za čiščenje, uporabite moč naravne pare, da uničite 99,9 % bakterij. Para, znana po svoji sposobnosti, da doseže vse kotičke in reže, je idealna za sterilizacijo vseh delov otroške stekleničke, dude in majhnih igrač. In vse to brez kemikalij.

    Uporablja segrevanje v vodni kopeli po bolnišničnih standardih

    Uporablja segrevanje v vodni kopeli po bolnišničnih standardih

    Segrevajte mleko tako, kot to počnejo medicinske sestre v bolnišnicah, in sicer z uporabo vodne kopeli. V primerjavi z drugimi metodami ta način bolje ohranja mlečne beljakovine, ki so bistvene za razvoj imunskega sistema dojenčka. Naša tehnologija je nežna in hitra ter pri vsakem hranjenju prispeva k zdravemu razvoju dojenčka.

    Nenehno kroženje mleka preprečuje, da bi bili določeni deli živila vroči

    Nenehno kroženje mleka preprečuje, da bi bili določeni deli živila vroči

    Naša tehnologija segrevanja ščiti beljakovine, ki spodbujajo zdrav razvoj otroka, saj toplota kroži enakomerno in neprekinjeno. Zaradi segrevanja v vodni kopeli vam ni treba skrbeti, da bi bili določeni deli mleka vroči, zaradi česar se lahko pokvari. Namesto tega lahko vaš dojenček vsakič uživa enakomerno segreto hrano, bogato s hranili.

    Pametni senzor preprečuje pregrevanje

    Pametni senzor preprečuje pregrevanje

    Ne glede na začetno temperaturo mleka, naš pametni senzor poskrbi za vse podrobnosti namesto vas. Samodejno prilagodi čas segrevanja, tako da zazna začetno temperaturo mleka. Brez ugibanja. In brez tveganja pregrevanja.

    Samodejno se izklopi in ohrani toploto

    Samodejno se izklopi in ohrani toploto

    Ne ugibajte. Poskrbite, da bo hranjenje ponoči in podnevi lažje in varnejše, saj se naprava samodejno izklopi, ko konča, in ohranja stekleničko na temperaturi za hranjenje do 60 minut.

    Segrevanje in sterilizacija z enim intuitivnim gumbom

    Segrevanje in sterilizacija z enim intuitivnim gumbom

    Ne glede na to, ali je to vaša prva izkušnja s segrevanjem ali pa ste strokovnjak za pripravo hrane, naš vmesnik z enim gumbom omogoča enostavno segrevanje in sterilizacijo za vsakega skrbnika. Med vsakim postopkom boste prejeli vizualna in zvočna opozorila, preden se naprava samodejno izklopi.

    Preverite nivo vode skozi okence

    Preverite nivo vode skozi okence

    Naše novo prozorno okence omogoča intuitivno pripravo hrane za vse. Uporabite ga, da pred segrevanjem hitro preverite nivo vode in vsakič dosežete pravo temperaturo. Ni več ugibanj. Vse, kar morate vedeti, je pred vami.

    Zmanjša nered zaradi prostorsko varčne zasnove

    Zmanjša nered zaradi prostorsko varčne zasnove

    Poskrbite, da bo vaš dom urejen z enim večnamenskim pripomočkom, ki zavzame zelo malo prostora na pultu. Majhen, a zmogljiv dizajn vam omogoča, da v enem koraku sterilizirate stekleničko, majhne igrače in dude.

    Hitro in enostavno čiščenje

    Hitro in enostavno čiščenje

    Naša preprosta zasnova omogoča enostavno čiščenje, segrevanje in sterilizacijo. Očistite grelnik in sterilizator s krpo, pri čemer širok vrat posode omogoča enostaven dostop. Sterilizacijski nastavek lahko po potrebi očistite tudi v pomivalnem stroju.

    Združljiv je v večino stekleničk in kozarčkov z otroško hrano

    Združljiv je v večino stekleničk in kozarčkov z otroško hrano

    Ko vaš malček raste, vedite, da naš grelnik deluje z vsemi vrstami stekleničk, pa tudi z različnimi materiali in velikostmi stekleničk. Ko pa bo vaš otrok že dovolj velik, lahko naš grelnik uporabite tudi za kozarčke z otroško hrano.

    Kar najbolje izkoristite vsakodnevne osnovne potrebščine za otroka

    Kar najbolje izkoristite vsakodnevne osnovne potrebščine za otroka

    Naša tehnologija sterilizacije s paro je najvarnejši način za razkuževanje otroških predmetov. Učinkovito uniči mikrobe, hkrati pa ne poškoduje nobenega materiala, kar podaljšuje življenjsko dobo predmetov. S pomočjo sterilizacijskega nastavka za majhne predmete lahko enostavno sterilizirate stekleničke, dude, nadomestne dele in majhne igrače.

    Tehnične specifikacije

    • Material izdelka

      Material izdelka
      Plastika (PP in ABS)

    • Tehnične specifikacije

      Poraba energije
      400  W
      Napetost (S_0000156)
      • 220–240 V ~ 50–60 Hz
      • 120–127 V ~ 50–60 Hz (ZDA, Kanada, Mehika)

    • Teža in dimenzije

      Teža
      1000  g
      Dimenzije izdelka (Š x V x G)
      260,4 x 150 x 210,5  mm

    • Država porekla

      Izdelano na
      Kitajska

    • Kaj vsebuje

      Grelnik in sterilizator 2-v-1
      1 kos

    • 150 ml mleka pri sobni temperaturi v steklenički Avent Natural velikosti 260 ml.

