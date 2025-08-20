Stekleničke segreje v 3 minutah z enim gumbom*

Čas za hranjenje? Segrevanje v vodni kopeli po bolnišničnih standardih bolje ohranja hranilne snovi v mleku, ne da bi to vplivalo na njegovo učinkovitost. Ne glede na to, ali otroka hranite vi ali kdo drug, najboljša tehnologija segrevanja zagotavlja, da je vse pripravljeno v 3 minutah.*