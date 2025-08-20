SCF359/00
Ena preprosta rutina, od enega obroka do naslednjega
Najbolj zaupanja vreden način za segrevanje in sterilizacijo poskrbi, da ste vedno v prednosti. Segrevanje vodne kopeli po bolnišničnih standardih bolje ohrani mlečne beljakovine, pametni senzor pa prepreči pregrevanje. Je že čas za čiščenje? Naravna para odstrani 99,9 % mikrobov.Več o izdelku
Če ste upravičeni do oprostitve DDV na medicinske pripomočke, jo lahko uveljavite pri tem izdelku. Znesek DDV je odštet od zgoraj prikazane cene. Vse podrobnosti si oglejte v košarici.
Čas za hranjenje? Segrevanje v vodni kopeli po bolnišničnih standardih bolje ohranja hranilne snovi v mleku, ne da bi to vplivalo na njegovo učinkovitost. Ne glede na to, ali otroka hranite vi ali kdo drug, najboljša tehnologija segrevanja zagotavlja, da je vse pripravljeno v 3 minutah.*
Ko je čas za čiščenje, uporabite moč naravne pare, da uničite 99,9 % bakterij. Para, znana po svoji sposobnosti, da doseže vse kotičke in reže, je idealna za sterilizacijo vseh delov otroške stekleničke, dude in majhnih igrač. In vse to brez kemikalij.
Segrevajte mleko tako, kot to počnejo medicinske sestre v bolnišnicah, in sicer z uporabo vodne kopeli. V primerjavi z drugimi metodami ta način bolje ohranja mlečne beljakovine, ki so bistvene za razvoj imunskega sistema dojenčka. Naša tehnologija je nežna in hitra ter pri vsakem hranjenju prispeva k zdravemu razvoju dojenčka.
Naša tehnologija segrevanja ščiti beljakovine, ki spodbujajo zdrav razvoj otroka, saj toplota kroži enakomerno in neprekinjeno. Zaradi segrevanja v vodni kopeli vam ni treba skrbeti, da bi bili določeni deli mleka vroči, zaradi česar se lahko pokvari. Namesto tega lahko vaš dojenček vsakič uživa enakomerno segreto hrano, bogato s hranili.
Ne glede na začetno temperaturo mleka, naš pametni senzor poskrbi za vse podrobnosti namesto vas. Samodejno prilagodi čas segrevanja, tako da zazna začetno temperaturo mleka. Brez ugibanja. In brez tveganja pregrevanja.
Ne ugibajte. Poskrbite, da bo hranjenje ponoči in podnevi lažje in varnejše, saj se naprava samodejno izklopi, ko konča, in ohranja stekleničko na temperaturi za hranjenje do 60 minut.
Ne glede na to, ali je to vaša prva izkušnja s segrevanjem ali pa ste strokovnjak za pripravo hrane, naš vmesnik z enim gumbom omogoča enostavno segrevanje in sterilizacijo za vsakega skrbnika. Med vsakim postopkom boste prejeli vizualna in zvočna opozorila, preden se naprava samodejno izklopi.
Naše novo prozorno okence omogoča intuitivno pripravo hrane za vse. Uporabite ga, da pred segrevanjem hitro preverite nivo vode in vsakič dosežete pravo temperaturo. Ni več ugibanj. Vse, kar morate vedeti, je pred vami.
Poskrbite, da bo vaš dom urejen z enim večnamenskim pripomočkom, ki zavzame zelo malo prostora na pultu. Majhen, a zmogljiv dizajn vam omogoča, da v enem koraku sterilizirate stekleničko, majhne igrače in dude.
Naša preprosta zasnova omogoča enostavno čiščenje, segrevanje in sterilizacijo. Očistite grelnik in sterilizator s krpo, pri čemer širok vrat posode omogoča enostaven dostop. Sterilizacijski nastavek lahko po potrebi očistite tudi v pomivalnem stroju.
Ko vaš malček raste, vedite, da naš grelnik deluje z vsemi vrstami stekleničk, pa tudi z različnimi materiali in velikostmi stekleničk. Ko pa bo vaš otrok že dovolj velik, lahko naš grelnik uporabite tudi za kozarčke z otroško hrano.
Naša tehnologija sterilizacije s paro je najvarnejši način za razkuževanje otroških predmetov. Učinkovito uniči mikrobe, hkrati pa ne poškoduje nobenega materiala, kar podaljšuje življenjsko dobo predmetov. S pomočjo sterilizacijskega nastavka za majhne predmete lahko enostavno sterilizirate stekleničke, dude, nadomestne dele in majhne igrače.
