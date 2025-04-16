SCF355/09
Hitro in enakomerno segrevanje
Ko je čas za naslednje hranjenje otroka, mu mleko ali hrano nežno pogrejte v 3 minutah. Segrevanje je postopno in enakomerno, kar preprečuje, da bi bili določeni deli živila vroči. Enostavno za uporabo, s priročno nastavitvijo za odmrzovanje in primerno za segrevanje otroške hrane.Več o izdelku
Enodelna zasnova za enostavno čiščenje in več časa z vašim malčkom.
Za vklop grelnika otroških stekleničk samo obrnite gumb in izberite želeno nastavitev segrevanja. Grelniku stekleničk je priložena koristna tabela segrevanja, da lahko enostavno izveste, koliko časa bo trajalo segrevanje.
Grelnik stekleničk je popolnoma združljiv z vsemi stekleničkami in posodicami Philips Avent*. Z njim lahko priročno segrevate stekleničke in posodice z otroško hrano.
Grelnik stekleničk vključuje priročno nastavitev za odmrzovanje. Za odmrznitev zamrznjenega mleka ali hrane za dojenčke preprosto izberite to nastavitev, ki je varnejša od odmrzovanja v mikrovalovni pečici in priročnejša od uporabe vode.
Grelnik stekleničk greje hitro in enakomerno. Hkrati preprečuje tudi vroča mesta, saj mleko med segrevanjem nenehno kroži.
Grelnik stekleničk segreje 150 ml mleka v samo 3 minutah*.
Grelnik stekleničk lahko uporabljate tudi za nežno in enakomerno pogrevanje otroške hrane, ne samo za segrevanje otroških stekleničk.
Mleko ali otroška hrana se počasi segreva in ohranja ustrezno temperaturo ter je pripravljena, ko jo potrebujete.
