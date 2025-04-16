Hitro in enakomerno segrevanje

Ko je čas za naslednje hranjenje otroka, mu mleko ali hrano nežno pogrejte v 3 minutah. Segrevanje je postopno in enakomerno, kar preprečuje, da bi bili določeni deli živila vroči. Enostavno za uporabo, s priročno nastavitvijo za odmrzovanje in primerno za segrevanje otroške hrane.