Iskalni pojmi

  • Hitro in enakomerno segrevanje Hitro in enakomerno segrevanje Hitro in enakomerno segrevanje

    Philips Avent Advanced Hitri grelnik stekleničk

    SCF355/09

    Overall rating / 5
    • Ocene Ocene Ocene Ocene

    Hitro in enakomerno segrevanje

    Ko je čas za naslednje hranjenje otroka, mu mleko ali hrano nežno pogrejte v 3 minutah. Segrevanje je postopno in enakomerno, kar preprečuje, da bi bili določeni deli živila vroči. Enostavno za uporabo, s priročno nastavitvijo za odmrzovanje in primerno za segrevanje otroške hrane.

    Več o izdelku

    Philips Avent Advanced Hitri grelnik stekleničk

    Podobni izdelki

    Vsi Grelniki za otroške stekleničke

    Hitro in enakomerno segrevanje

    Enakomerno segreje v samo 3 minutah

    • Greje enakomerno, brez vročih mest
    • Hitro segrevanje
    • Nežno odmrzovanje
    • Funkcija ohranjanja toplote
    Izdelan iz enega dela za enostavno čiščenje

    Izdelan iz enega dela za enostavno čiščenje

    Enodelna zasnova za enostavno čiščenje in več časa z vašim malčkom.

    Enostaven za uporabo s koristnimi navodili za segrevanje

    Enostaven za uporabo s koristnimi navodili za segrevanje

    Za vklop grelnika otroških stekleničk samo obrnite gumb in izberite želeno nastavitev segrevanja. Grelniku stekleničk je priložena koristna tabela segrevanja, da lahko enostavno izveste, koliko časa bo trajalo segrevanje.

    Združljiv s stekleničkami Philips Avent in večino najbolj znanih znamk

    Združljiv s stekleničkami Philips Avent in večino najbolj znanih znamk

    Grelnik stekleničk je popolnoma združljiv z vsemi stekleničkami in posodicami Philips Avent*. Z njim lahko priročno segrevate stekleničke in posodice z otroško hrano.

    Nastavitev za nežno odmrzovanje za otroške stekleničke

    Nastavitev za nežno odmrzovanje za otroške stekleničke

    Grelnik stekleničk vključuje priročno nastavitev za odmrzovanje. Za odmrznitev zamrznjenega mleka ali hrane za dojenčke preprosto izberite to nastavitev, ki je varnejša od odmrzovanja v mikrovalovni pečici in priročnejša od uporabe vode.

    Greje hitro in enakomerno

    Greje hitro in enakomerno

    Grelnik stekleničk greje hitro in enakomerno. Hkrati preprečuje tudi vroča mesta, saj mleko med segrevanjem nenehno kroži.

    Otroške stekleničke segreje v samo 3 minutah

    Otroške stekleničke segreje v samo 3 minutah

    Grelnik stekleničk segreje 150 ml mleka v samo 3 minutah*.

    Uporablja se lahko tudi za pogrevanje otroške hrane

    Uporablja se lahko tudi za pogrevanje otroške hrane

    Grelnik stekleničk lahko uporabljate tudi za nežno in enakomerno pogrevanje otroške hrane, ne samo za segrevanje otroških stekleničk.

    Ohranite mleko toplo

    Ohranite mleko toplo

    Mleko ali otroška hrana se počasi segreva in ohranja ustrezno temperaturo ter je pripravljena, ko jo potrebujete.

    Tehnične specifikacije

    • Tehnične specifikacije

      Napetost
      220 V~, 50 Hz
      Poraba energije
      275  W
      Poraba energije (izklopljen način)
      <0,3 W (način samodejnega izklopa doseže po: <1 min)

    • Teža in dimenzije

      Dimenzije izdelka (Š x V x G)
      160,4 x 139,9 x 148,55  mm
      Dimenzije maloprodajnega paketa (Š x V x G)
      175 x 185 x 160  mm

    • Država porekla

      Zasnovano v
      Evropa
      Izdelano na
      Kitajska

    • Kaj vsebuje

      Grelnik stekleničk
      1  kosa

    • Specifikacije embalaže

      Papirnata embalaža**
      Da

    Badge-D2C

    Poiščite podporo za ta izdelek

    Poiščite nasvete za izdelke, pogosta vprašanja, uporabniške priročnike ter informacije o varnosti in skladnosti.

    Predlagani izdelki

    Produkti, ki ste jih nazadnje gledali

    Ocene

    Bodi prvi, ki bo pregledal to postavko

    • Za 150 ml/5 oz mleka pri temperaturi 22 °C/72 °F v 260 ml/9 oz steklenički Philips Natural
    • V tem grelniku stekleničk ne morete uporabljati vrečk za materino mleko Philips Avent in 60 ml stekleničk.
    • * V prehodnem obdobju lahko prejmete staro ali novo papirnato embalažo.

    Prijavi se in prejmi kodo za 10 % popusta

    * To polje je zahtevano

    Promo koda za 10 % popusta velja za Philips naprave za osebno nego in dom

    Ekskluzivne promocije in kuponi

    Predstavitev izedelkov

    *
    Želim prejemati promocijska obvestila o Philipsovih izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah glede na svoje izbire in vedenje. Odjavim se lahko enostavno in kadarkoli.
    Kaj to pomeni?
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Vse pravice pridržane.

    Našo stran si lahko najbolje ogledate z najnovejšo različico brskalnika Microsoft Edge, Google Chrome ali Firefox.