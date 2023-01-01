SCF297/05
Sterilizacija na poti
Z vrečkami za mikrovalovno parno sterilizacijo Philips Avent lahko hitro, enostavno in učinkovito poskrbite, da so otroške stekleničke in drugi pripomočki vedno sterilni, kjer koli že ste. V vsaki vrečki lahko stekleničke sterilizirate v mikrovalovni pečici v samo 90 sekundah.Več o izdelku
Če ste upravičeni do oprostitve DDV na medicinske pripomočke, jo lahko uveljavite pri tem izdelku. Znesek DDV je odštet od zgoraj prikazane cene. Vse podrobnosti si oglejte v košarici.
V vsaki vrečki za mikrovalovno parno steriliziranje za večkratno uporabo lahko sterilizirate stekleničke, prsne črpalke in druge izdelke za otroke v samo 90 sekundah*
Vsaka vrečka za mikrovalovno parno sterilizacijo dokazano uniči 99,9 %** mikrobov in bakterij.
Vsaka vrečka ima potrditvena polja. Z označevanjem potrditvenih polj lahko hitro in enostavno beležite, kolikokrat je bila posamezna vrečka uporabljena.
Vsaka vrečka ima območje varnega prijemanja. To je označeno območje na vrečki, kjer jo lahko takoj varno primete in vzamete iz mikrovalovke.
Vsako pakiranje vrečk za mikrovalovno parno steriliziranje vključuje pet posameznih, vsako vrečko pa lahko uporabite do 20-krat. To pomeni, da boste lahko z enim maloprodajnim pakiranjem do 100-krat sterilizirali otroške stekleničke, prsne črpalke in druge pripomočke.
Teža in dimenzije
Država porekla
Material
Kaj vsebuje
Specifikacije embalaže
Našo stran si lahko najbolje ogledate z najnovejšo različico brskalnika Microsoft Edge, Google Chrome ali Firefox.