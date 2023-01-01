Iskalni pojmi

    Philips Avent Vrečke za mikrovalovno sterilizacijo

    SCF297/05

    Sterilizacija na poti

    Z vrečkami za mikrovalovno parno sterilizacijo Philips Avent lahko hitro, enostavno in učinkovito poskrbite, da so otroške stekleničke in drugi pripomočki vedno sterilni, kjer koli že ste. V vsaki vrečki lahko stekleničke sterilizirate v mikrovalovni pečici v samo 90 sekundah.

    Philips Avent Vrečke za mikrovalovno sterilizacijo

    Sterilizacija na poti

    Enostavna in hitra sterilizacija vedno in povsod

    • Sterilizacija na poti
    • Uniči 99,9 % škodljivih mikrobov
    • Enostavna uporaba
    • 5 vrečk za 100 ciklov
    Mikrovalovna parna sterilizacija je končana v samo 90 sekundah

    Mikrovalovna parna sterilizacija je končana v samo 90 sekundah

    V vsaki vrečki za mikrovalovno parno steriliziranje za večkratno uporabo lahko sterilizirate stekleničke, prsne črpalke in druge izdelke za otroke v samo 90 sekundah*

    Uniči 99,9 %** mikrobov

    Uniči 99,9 %** mikrobov

    Vsaka vrečka za mikrovalovno parno sterilizacijo dokazano uniči 99,9 %** mikrobov in bakterij.

    Potrditvena polja za beleženje uporabe vrečke

    Potrditvena polja za beleženje uporabe vrečke

    Vsaka vrečka ima potrditvena polja. Z označevanjem potrditvenih polj lahko hitro in enostavno beležite, kolikokrat je bila posamezna vrečka uporabljena.

    Območje varnega prijemanja za varno pobiranje iz mikrovalovne pečice

    Območje varnega prijemanja za varno pobiranje iz mikrovalovne pečice

    Vsaka vrečka ima območje varnega prijemanja. To je označeno območje na vrečki, kjer jo lahko takoj varno primete in vzamete iz mikrovalovke.

    Do 100 mikrovalovnih parnih sterilizacij na pakiranje

    Do 100 mikrovalovnih parnih sterilizacij na pakiranje

    Vsako pakiranje vrečk za mikrovalovno parno steriliziranje vključuje pet posameznih, vsako vrečko pa lahko uporabite do 20-krat. To pomeni, da boste lahko z enim maloprodajnim pakiranjem do 100-krat sterilizirali otroške stekleničke, prsne črpalke in druge pripomočke.

    Tehnične specifikacije

    • Teža in dimenzije

      Dimenzije škatle F
      215 x 125  mm
      Prostornina vrečke
      Sterilizirajte do 3 stekleničke naenkrat ali 1 prsno črpalko
      Dimenzije vrečke
      278 mm x 210 mm

    • Država porekla

      Izdelano na
      Kitajska

    • Material

      Material vrečke
      infoPET12, CPP60

    • Kaj vsebuje

      Vrečka za mikrovalovno parno sterilizacijo
      5 vrečk

    • Specifikacije embalaže

      Papirnata embalaža**
      Da

    Poiščite podporo za ta izdelek

    Poiščite nasvete za izdelke, pogosta vprašanja, uporabniške priročnike ter informacije o varnosti in skladnosti.
    Poiščite nadomestne dele ali dodatno opremo

    • Pri moči mikrovalovke >1100 W
    • * Staphylococcus aureus, salmonella enterica, listeria monocytogenes in escherichia coli. Rezultate preizkusa je posredoval neodvisen preizkusni laboratorij.
    • ** V prehodnem obdobju se lahko prejema stara ali nova papirnata embalaža.

