Izdelek ni več na voljo
Izjemna glasnost
Izjemno trpežen prenosni Philipsov zvočnik ShoqBox SB500 Bluetooth je ultimativen zvočni stroj za vsakega žurerja, ki noče biti nikoli brez glasbe. Poskrbi za visokozmogljivo izjemno glasnost in eksplozivne nizke tone, LED-luči pa utripajo v ritmu glasbe.
Bluetooth®
Vodoodporen, odporen na udarce
Večbarvne lučke
Zvočnik ima vgrajen mikrofon, zato ga lahko uporabljate tudi kot zvočnik telefona. V primeru dohodnega klica se predvajanje glasbe prekine, pogovarjate pa se lahko kar prek zvočnika. Tako se bo obnesel, če kličete domov ali prijatelje iz zabave.
Stopite na svetlobo in občutite moč udarjanja ritmov in utripajočih lučk. Edinstveno zasnovane večbarvne LED-lučke utripajo ob ritmu glasbe, zaradi česar bodo skladbe kar oživele in zabava bo dobila nove dimenzije. Če pa imate raje ples v temi, pa samo pritisnite stikalo in lučke se bodo izklopile.
Bluetooth je zanesljiva in energijsko učinkovita tehnologija za brezžično komunikacijo kratkega dosega. Omogoča enostavno brezžično povezavo iPoda/iPhona/iPada ali drugih naprav Bluetooth, kot so pametni telefoni, tablični in celo prenosni računalniki. Zato lahko s tem zvočnikom brezžično uživate v najljubši glasbi ter zvoku videoposnetkov in iger.
4.6
od 5
8
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
SpiceX
04/08/2024
Україна
Чудова колонка
Користуюсь вже 5 років. Дуже задоволений. Гучний та якісний звук. З мінусів, на цей час вже застаріла micro usb зарядка.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za ShoqBox SB500M Бездротовий портативний гучномовець
Datum uporabe 2022-08-04
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za ShoqBox SB500M Бездротовий портативний гучномовець
Datum uporabe 2022-08-04
Niccc123456
06/10/2021
България
Най- най- най!
Един истински ценител на музиката, определно би оценил положително този продукт! Мечтаех си преносима колонка и определно тази сбъдна мечтите ми! Не бих я заменила!!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za ShoqBox SB500M безжична портативна тонколона
Datum uporabe 2019-10-06
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za ShoqBox SB500M безжична портативна тонколона
Datum uporabe 2019-10-06
jacek7834
31/12/2019
Polska
ok
Czy na imprezę to trochę przesada. :) Na działkę się nadaje. Fakt bateria mogłaby być lepsza. Jakość dźwięku - inni mogą naśladować Philipsa pod tym względem.
Ta ocena je bila podana za ShoqBox SB500A przenośny głośnik bezprzewodowy
Datum uporabe 2019-11-30
Ta ocena je bila podana za ShoqBox SB500A przenośny głośnik bezprzewodowy
Datum uporabe 2019-11-30