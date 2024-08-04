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Izdelek ni več na voljo

ShoqBoxbrezžični prenosni zvočnik

SB500M/00

4.6

| (8) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Izjemna glasnost

Izjemno trpežen prenosni Philipsov zvočnik ShoqBox SB500 Bluetooth je ultimativen zvočni stroj za vsakega žurerja, ki noče biti nikoli brez glasbe. Poskrbi za visokozmogljivo izjemno glasnost in eksplozivne nizke tone, LED-luči pa utripajo v ritmu glasbe.

Poglej vse prednosti

Izjemna glasnost

  • Bluetooth®

  • Vodoodporen, odporen na udarce

  • Večbarvne lučke

Vgrajen mikrofon za prostoročno klicanje

Zvočnik ima vgrajen mikrofon, zato ga lahko uporabljate tudi kot zvočnik telefona. V primeru dohodnega klica se predvajanje glasbe prekine, pogovarjate pa se lahko kar prek zvočnika. Tako se bo obnesel, če kličete domov ali prijatelje iz zabave.

Vklopite luči. Večbarvne LED-lučke utripajo ob ritmu

Vklopite luči. Večbarvne LED-lučke utripajo ob ritmu

Stopite na svetlobo in občutite moč udarjanja ritmov in utripajočih lučk. Edinstveno zasnovane večbarvne LED-lučke utripajo ob ritmu glasbe, zaradi česar bodo skladbe kar oživele in zabava bo dobila nove dimenzije. Če pa imate raje ples v temi, pa samo pritisnite stikalo in lučke se bodo izklopile.

Brezžično pretakanje glasbe prek Bluetootha

Brezžično pretakanje glasbe prek Bluetootha

Bluetooth je zanesljiva in energijsko učinkovita tehnologija za brezžično komunikacijo kratkega dosega. Omogoča enostavno brezžično povezavo iPoda/iPhona/iPada ali drugih naprav Bluetooth, kot so pametni telefoni, tablični in celo prenosni računalniki. Zato lahko s tem zvočnikom brezžično uživate v najljubši glasbi ter zvoku videoposnetkov in iger.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.6

od 5

8

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

2
1

04/08/2024

Україна

Україна

Чудова колонка

Користуюсь вже 5 років. Дуже задоволений. Гучний та якісний звук. З мінусів, на цей час вже застаріла micro usb зарядка.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za ShoqBox SB500M Бездротовий портативний гучномовець

Datum uporabe 2022-08-04

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za ShoqBox SB500M Бездротовий портативний гучномовець

Datum uporabe 2022-08-04

06/10/2021

България

България

Най- най- най!

Един истински ценител на музиката, определно би оценил положително този продукт! Мечтаех си преносима колонка и определно тази сбъдна мечтите ми! Не бих я заменила!!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za ShoqBox SB500M безжична портативна тонколона

Datum uporabe 2019-10-06

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za ShoqBox SB500M безжична портативна тонколона

Datum uporabe 2019-10-06

31/12/2019

Polska

Polska

ok

Czy na imprezę to trochę przesada. :) Na działkę się nadaje. Fakt bateria mogłaby być lepsza. Jakość dźwięku - inni mogą naśladować Philipsa pod tym względem.

Ta ocena je bila podana za ShoqBox SB500A przenośny głośnik bezprzewodowy

Datum uporabe 2019-11-30

Ta ocena je bila podana za ShoqBox SB500A przenośny głośnik bezprzewodowy

Datum uporabe 2019-11-30

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