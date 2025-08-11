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  • Gladko britje brez težav
  • Gladko britje brez težav
  • Gladko britje brez težav
  • Gladko britje brez težav
  • Gladko britje brez težav
  • Gladko britje brez težav
  • Gladko britje brez težav
  • Gladko britje brez težav
  • Gladko britje brez težav
  • Gladko britje brez težav
  • Gladko britje brez težav
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  • Gladko britje brez težav
  • Gladko britje brez težav
  • Gladko britje brez težav
  • Gladko britje brez težav
  • Gladko britje brez težav
  • Gladko britje brez težav
  • Gladko britje brez težav
  • Gladko britje brez težav
  • Gladko britje brez težav
  • Gladko britje brez težav

Izdelek ni več na voljo

Shaver series 1000Električni brivnik za suho britje, serija 1000

S1231/41

4.6
| (618) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 93%
Gladko britje brez težav
Philipsov brivnik Shaver Series 1000 vam omogoča enostavno in priročno britje po dostopni ceni z rezili PowerCut s samodejnim ostrenjem in popolno vodoodpornostjo.
Poglej vse prednosti
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Blagovna znamka št. 1 v svetu električnega britja

Gladko britje brez težav

  • Rezila PowerCut

  • Odpiranje z enim dotikom

  • Žična in brezžična uporaba

Drsi po vaši koži za gladek in enakomeren rezultat britja

Drsi po vaši koži za gladek in enakomeren rezultat britja

Brivnik Philips za gladko in udobno britje. Njegovih 27 rezil PowerCut vsako dlako odreže tik nad kožo, kar ob vsakem britju zagotovi gladek in enakomeren rezultat. 

Sledi linijam vašega obraza

Sledi linijam vašega obraza

Brivnik je zasnovan tako, da ohranja enakomeren stik z vašo kožo, ne da bi jo poškodoval. Glave 4D Flex se lebdeče prilagajajo v 4 smereh za vsakokratno gladko britje.

Odpiranje z enim dotikom za enostavno čiščenje

Odpiranje z enim dotikom za enostavno čiščenje

Očistite električni brivnik z dotikom gumba. Preprosto odprite brivno glavo in jo sperite z vodo.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.6

od 5

618

Ocene

93%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

11/08/2025

Hrvatska

Hrvatska

Vrhunske perfomanse.

Kvalitet aparata je daleko iznad cijene.Jedini nedostatak za pojedine korisnike moze biti nedostatak trimera,ali sve ostale karakteristike su izvanredne.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 1000 S1133/41 Električni aparat za suho brijanje, serija 1000

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 1000 S1133/41 Električni aparat za suho brijanje, serija 1000

08/02/2023

Hrvatska

Hrvatska

Odličan

Za svoju cijenu odličan i dugotrajan u uporabi....

Prednosti

Ok

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 1000 S1133/41 Električni aparat za suho brijanje, serija 1000

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 1000 S1133/41 Električni aparat za suho brijanje, serija 1000

17/12/2022

Hrvatska

Hrvatska

Philips

Odličan uređaj. Imam ga već 2 godine. Prezadovoljan.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 1000 S1133/41 Električni aparat za suho brijanje, serija 1000

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Shaver series 1000 S1133/41 Električni aparat za suho brijanje, serija 1000

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