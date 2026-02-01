Cvrite, pecite na žaru, pecite... in kuhajte na pari!
Kuhajte na pari, cvrite z vročim zrakom ali poskusite oboje hkrati!
Tehnologija pare za več hranilnih snovi
Funkcija cvrtja s paro za hrustljavo in sočno popolnost
Samodejna funkcija SteamClean za enostavno čiščenje
Premium vodila za enostavno drsenje
Tehnologija RapidAir Plus za enakomerno pripravljene jedi vsakič
Popolna priprava s pomočjo pare za mehko in nežno teksturo
Mehki cmoki, nežna zelenjava in okusne ribe, vse pripravljeno v našem Airfryerju s funkcijo pare. Dodaja popolno količino pare, ne da bi hrana postala razmočena, ter ohranja do 87 % hranilnih snovi.
Hrustljavo zunaj, sočno znotraj – moč funkcije Steamfry
Zdaj lahko uživate najboljše iz obeh svetov. Cvrite in kuhajte na pari hkrati za zlato hrustljavo zunanjost in sočno mehko notranjost. Popolno za zlate cimetove rolice, hrustljavo pečen kruh, sočno piščančje meso in zelenjavo na višji ravni. Brez zažgane ali premalo kuhane hrane.
Preprosto čiščenje
Nakopičena maščoba v košari se zmehča in jo je lažje odstraniti z našo samodejno funkcijo SteamClean.
Vodila EasySlide za varnejše in lažje izvlečenje košare
Ne glede na to, ali imate prosto samo eno roko ali potrebujete hiter dostop med kuhanjem, naša patentirana tehnologija EasySlide omogoča lažje preverjanje, stresanje ali dodajanje sestavin kot kdaj koli prej. Drsni mehanizem je zasnovan za največje udobje in varnost ter gladko in varno drsi, kar zagotavlja, da košara ostane vedno pokončna in stabilna na svojih tirnicah. V primerjavi s postavljanjem vroče košare na delovno površino zmanjšuje tveganje za opekline ter ustvarja varnejšo in bolj tekoče kuhanje.
Kuhajte hitreje, vedno s popolnimi rezultati
Nič več zažgane ali premalo kuhane hrane. Tehnologija RapidAir Plus z edinstveno zvezdasto zasnovo omogoča hitrejše kroženje vročega zraka okoli in skozi sestavine***, za vedno enakomerno kuhano hrano z do 90 % manj maščobe.*
Ravno prava velikost za vaše vsakodnevne potrebe
Pripravite do 1,4 kg zelenjave, 10 piščančjih beder, 6 lososovih filejev ali 9 mafinov.
Košarice ni treba izvleči, da bi preverili svojo hrano!
Nič več ugibanja: skozi okence opazujte kuhanje in vidite, kdaj je hrana popolno pripravljena.
Keramični premaz
Naša premaz nove generacije je brez PFAS: nelepljiva, trajna, proti praskam odporna površina in enostavna za čiščenje.
Povsem nov svet raznolikosti
Raziščite 21 načinov kuhanja, od peke in žara do kuhanja na pari in pogrevanja. Nastavitve segajo od 40 °C do 24 ur za sušenje in fermentacijo.
Neskončen navdih z aplikacijo HomeID
Več kot 10.000 okusnih receptov, posebej za vaš Airfryer, z enostavnimi navodili po korakih *****
Varčevanje s prostorom z odstranljivo posodo za vodo
Ko kuhanje na pari ni potrebno, preprosto odstranite posodo za vodo in prihranite prostor na kuhinjskem pultu.
Kuhajte hitreje, prihranite čas in energijo
Kuhajte do 50 % hitreje in prihranite do 70 % energije, ko kuhate s Philipsovim Airfryerjem s paro namesto s pečico.**
Tiho delovanje
Brez glasnih motenj – uživajte v pogovoru ali glasbi, medtem ko Airfryer kuha na pari, peče na žaru in peče.
Tehnične specifikacije
Država porekla
Država izdelave
Kitajska
Moč
2000 W
Napetost
220–240 V
Frekvenca
50 Hz
Število v paketu
1
Baterijski izdelek
Ne
Splošne specifikacije
Primarni material
Kovina
Sekundarni material
Plastika
Barva
Zlata
Prostornina
7,2 l
Odporno na toploto
Da
Nedrseče nožice
Da
Prozoren pokrov
Da
Vmesnik
Digitalni
Dolžina kabla
1 m
Shranjevanje kabla
Ne
Funkcija ohranjanja toplote
Da
Programi
12
Načini kuhanja
Cvrtje, pečenje, peka na žaru, peka, kuhanje v eni posodi, praženje, sotiranje, kuhanje iz zamrznjenega, pogrevanje, odmrzovanje, dehidriranje, opekanje, ohranjanje toplote, dušenje, fermentiranje, konfit, kuhanje na pari
*V primerjavi s pomfrijem, pripravljenim v običajni cvrtniku za globoko cvrtje
**Na podlagi internega laboratorijskega merjenja, Philips Airfryer; priprava piščančjih prsi (160 °C brez predgretja) ali fileja lososa (200 °C, brez predgretja) v primerjavi z uporabo pečice razreda A. Natančni odstotki se lahko razlikujejo glede na izdelek.
***v primerjavi s Philips Airfryer z RapidAir tehnologijo
****Zunanje laboratorijsko merjenje, na podlagi vsebnosti vitamina C v brokoliju.
*****Število receptov se lahko razlikuje glede na državo
******Primerjava temelji na pripravi celega piščanca 80 minut z uporabo funkcije pare in cvrtja z vročim zrakom v primerjavi s funkcijo cvrtja z vročim zrakom
******* EU (EP3038503), AU (2014313885), BR (11 2016 003855 0), IN (201647007156), RU (2016111110), US (10448786).