Iskalni pojmi

  • Cvrite, pecite na žaru, pecite... in kuhajte na pari! Cvrite, pecite na žaru, pecite... in kuhajte na pari! Cvrite, pecite na žaru, pecite... in kuhajte na pari!

    Philips Airfryer s paro 5000; 7,2 l Airfryerji

    NA547/07

    Overall rating / 5
    • Ocene Ocene Ocene Ocene

    Cvrite, pecite na žaru, pecite... in kuhajte na pari!

    Uživajte v vsem, od kot oblaček mehkih bao štručk, zlato hrustljavega piščanca do slastnega lososa. Odkrijte svet novih tekstur s Philips Airfryerjem s paro serije 5000.

    Več o izdelku

    Philips Airfryer s paro 5000; 7,2 l Airfryerji

    Podobni izdelki

    Vsi Airfryer

    Cvrite, pecite na žaru, pecite... in kuhajte na pari!

    Kuhajte na pari, cvrite z vročim zrakom ali poskusite oboje hkrati!

    • Tehnologija pare za več hranilnih snovi
    • Funkcija cvrtja s paro za hrustljavo in sočno popolnost
    • Samodejna funkcija SteamClean za enostavno čiščenje
    • Premium vodila za enostavno drsenje
    • Tehnologija RapidAir Plus za enakomerno pripravljene jedi vsakič
    Popolna priprava s pomočjo pare za mehko in nežno teksturo

    Popolna priprava s pomočjo pare za mehko in nežno teksturo

    Mehki cmoki, nežna zelenjava in okusne ribe, vse pripravljeno v našem Airfryerju s funkcijo pare. Dodaja popolno količino pare, ne da bi hrana postala razmočena, ter ohranja do 87 % hranilnih snovi.

    Hrustljavo zunaj, sočno znotraj – moč funkcije Steamfry

    Hrustljavo zunaj, sočno znotraj – moč funkcije Steamfry

    Zdaj lahko uživate najboljše iz obeh svetov. Cvrite in kuhajte na pari hkrati za zlato hrustljavo zunanjost in sočno mehko notranjost. Popolno za zlate cimetove rolice, hrustljavo pečen kruh, sočno piščančje meso in zelenjavo na višji ravni. Brez zažgane ali premalo kuhane hrane.

    Preprosto čiščenje

    Preprosto čiščenje

    Nakopičena maščoba v košari se zmehča in jo je lažje odstraniti z našo samodejno funkcijo SteamClean.

    Vodila EasySlide za varnejše in lažje izvlečenje košare

    Vodila EasySlide za varnejše in lažje izvlečenje košare

    Ne glede na to, ali imate prosto samo eno roko ali potrebujete hiter dostop med kuhanjem, naša patentirana tehnologija EasySlide omogoča lažje preverjanje, stresanje ali dodajanje sestavin kot kdaj koli prej. Drsni mehanizem je zasnovan za največje udobje in varnost ter gladko in varno drsi, kar zagotavlja, da košara ostane vedno pokončna in stabilna na svojih tirnicah. V primerjavi s postavljanjem vroče košare na delovno površino zmanjšuje tveganje za opekline ter ustvarja varnejšo in bolj tekoče kuhanje.

    Kuhajte hitreje, vedno s popolnimi rezultati

    Kuhajte hitreje, vedno s popolnimi rezultati

    Nič več zažgane ali premalo kuhane hrane. Tehnologija RapidAir Plus z edinstveno zvezdasto zasnovo omogoča hitrejše kroženje vročega zraka okoli in skozi sestavine***, za vedno enakomerno kuhano hrano z do 90 % manj maščobe.*

    Ravno prava velikost za vaše vsakodnevne potrebe

    Ravno prava velikost za vaše vsakodnevne potrebe

    Pripravite do 1,4 kg zelenjave, 10 piščančjih beder, 6 lososovih filejev ali 9 mafinov.

    Košarice ni treba izvleči, da bi preverili svojo hrano!

    Košarice ni treba izvleči, da bi preverili svojo hrano!

    Nič več ugibanja: skozi okence opazujte kuhanje in vidite, kdaj je hrana popolno pripravljena.

    Keramični premaz

    Keramični premaz

    Naša premaz nove generacije je brez PFAS: nelepljiva, trajna, proti praskam odporna površina in enostavna za čiščenje.

    Povsem nov svet raznolikosti

    Povsem nov svet raznolikosti

    Raziščite 21 načinov kuhanja, od peke in žara do kuhanja na pari in pogrevanja. Nastavitve segajo od 40 °C do 24 ur za sušenje in fermentacijo.

    Neskončen navdih z aplikacijo HomeID

    Neskončen navdih z aplikacijo HomeID

    Več kot 10.000 okusnih receptov, posebej za vaš Airfryer, z enostavnimi navodili po korakih *****

    Varčevanje s prostorom z odstranljivo posodo za vodo

    Varčevanje s prostorom z odstranljivo posodo za vodo

    Ko kuhanje na pari ni potrebno, preprosto odstranite posodo za vodo in prihranite prostor na kuhinjskem pultu.

    Kuhajte hitreje, prihranite čas in energijo

    Kuhajte hitreje, prihranite čas in energijo

    Kuhajte do 50 % hitreje in prihranite do 70 % energije, ko kuhate s Philipsovim Airfryerjem s paro namesto s pečico.**

    Tiho delovanje

    Tiho delovanje

    Brez glasnih motenj – uživajte v pogovoru ali glasbi, medtem ko Airfryer kuha na pari, peče na žaru in peče.

    Tehnične specifikacije

    • Država porekla

      Država izdelave
      Kitajska

    • Tehnične specifikacije

      Moč
      2000 W
      Napetost
      220–240 V
      Frekvenca
      50 Hz
      Število v paketu
      1
      Baterijski izdelek
      Ne

    • Splošne specifikacije

      Primarni material
      Kovina
      Sekundarni material
      Plastika
      Barva
      Zlata
      Prostornina
      7,2 l
      Odporno na toploto
      Da
      Nedrseče nožice
      Da
      Prozoren pokrov
      Da
      Vmesnik
      Digitalni
      Dolžina kabla
      1 m
      Shranjevanje kabla
      Ne
      Funkcija ohranjanja toplote
      Da
      Programi
      12
      Načini kuhanja
      Cvrtje, pečenje, peka na žaru, peka, kuhanje v eni posodi, praženje, sotiranje, kuhanje iz zamrznjenega, pogrevanje, odmrzovanje, dehidriranje, opekanje, ohranjanje toplote, dušenje, fermentiranje, konfit, kuhanje na pari
      Število košar
      1
      Odstranljiva košara
      Da
      Časovni razpon
      0 min – 24 ur
      Temperaturni razpon
      40–200 °C
      Daljinski upravljalnik
      Ne
      Tehnologija
      RapidAir Plus
      Vgrajeno stikalo za vklop/izklop
      Da
      Samodejni izklop
      Da
      Nastavljiv termostat
      Da
      Lučka napajanja
      Da
      Hladni ročaji
      Da
      Primerno za pomivalni stroj
      Da
      Indikator temperature
      Da
      Vgrajeno hladno ohišje
      Da
      Najvišja temperatura (°C)
      200 °C
      Kompatibilni dodatek 1
      Komplet za žar
      Kompatibilni dodatek 2
      Komplet za peko
      Keramični premaz
      Da
      Garancija
      2 leti
      Ena ali dve košari
      Ena košara
      Povezljivost
      Ne

    • Teža in dimenzije

      Dolžina izdelka
      457 mm
      Širina izdelka
      334 mm
      Višina izdelka
      320 mm
      Teža izdelka
      8,9 kg
      Dimenzije izdelka
      457 × 334 × 320 mm
      Dolžina paketa
      520 mm
      Širina paketa
      372 mm
      Višina paketa
      370 mm
      Teža paketa
      2,2 kg
      Dimenzije paketa
      520 × 372 × 370 mm

    • Trpežnost

      Ohišje
      Okolju prijazna embalaža
      Ročno
      Možnost 100-% recikliranja

    Badge-D2C

    Poiščite podporo za ta izdelek

    Poiščite nasvete za izdelke, pogosta vprašanja, uporabniške priročnike ter informacije o varnosti in skladnosti.

    Predlagani izdelki

    Produkti, ki ste jih nazadnje gledali

    Ocene

    Bodi prvi, ki bo pregledal to postavko

    • *V primerjavi s pomfrijem, pripravljenim v običajni cvrtniku za globoko cvrtje
    • **Na podlagi internega laboratorijskega merjenja, Philips Airfryer; priprava piščančjih prsi (160 °C brez predgretja) ali fileja lososa (200 °C, brez predgretja) v primerjavi z uporabo pečice razreda A. Natančni odstotki se lahko razlikujejo glede na izdelek.
    • ***v primerjavi s Philips Airfryer z RapidAir tehnologijo
    • ****Zunanje laboratorijsko merjenje, na podlagi vsebnosti vitamina C v brokoliju.
    • *****Število receptov se lahko razlikuje glede na državo
    • ******Primerjava temelji na pripravi celega piščanca 80 minut z uporabo funkcije pare in cvrtja z vročim zrakom v primerjavi s funkcijo cvrtja z vročim zrakom
    • ******* EU (EP3038503), AU (2014313885), BR (11 2016 003855 0), IN (201647007156), RU (2016111110), US (10448786).

    Prijavi se in prejmi kodo za 10 % popusta

    * To polje je zahtevano

    Promo koda za 10 % popusta velja za Philips naprave za osebno nego in dom

    Ekskluzivne promocije in kuponi

    Predstavitev izedelkov

    *
    Želim prejemati promocijska obvestila o Philipsovih izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah glede na svoje izbire in vedenje. Odjavim se lahko enostavno in kadarkoli.
    Kaj to pomeni?
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Vse pravice pridržane.

    Našo stran si lahko najbolje ogledate z najnovejšo različico brskalnika Microsoft Edge, Google Chrome ali Firefox.