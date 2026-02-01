Vodila EasySlide za varnejše in lažje izvlečenje košare

Ne glede na to, ali imate prosto samo eno roko ali potrebujete hiter dostop med kuhanjem, naša patentirana tehnologija EasySlide omogoča lažje preverjanje, stresanje ali dodajanje sestavin kot kdaj koli prej. Drsni mehanizem je zasnovan za največje udobje in varnost ter gladko in varno drsi, kar zagotavlja, da košara ostane vedno pokončna in stabilna na svojih tirnicah. V primerjavi s postavljanjem vroče košare na delovno površino zmanjšuje tveganje za opekline ter ustvarja varnejšo in bolj tekoče kuhanje.