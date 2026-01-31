Možnost pritrditve na steno za prilagodljivo namestitev

Philipsov glasbeni sistem s popolno kombinacijo tanke in vsestranske oblike je pametno zasnovan, da se stopi z vašim življenjskim prostorom. Osnova glasbenega sistema je stojalo, zato je sistem varno in dobro nameščen na polici ali v prostoru, medtem ko stenska namestitev omogoča enako prilagodljivost kot samostojno stojalo.