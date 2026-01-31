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MCM3050/12
Zvok, ki ustreza vašemu domu
Uživajte v glasbi iz več virov – od CD-jev s skladbami MP3 in radia do prenosnih naprav prek neposredne povezave USB ali povezave MP3 Link. Ta Philipsov mikro glasbeni sistem vsebuje tudi tehnologijo wOOx za globoke nizke tone in ima priložen eleganten stenski nosilec.
40 W
Preprosto poiščite postajo, ki jo želite shraniti, pritisnite in zadržite gumb za prednastavitev, da shranite frekvenco. Z možnostjo shranjevanja prednastavljenih radijskih postaj lahko hitro dostopate do priljubljene radijske postaje in vam ni treba vedno ročno iskati ustrezne frekvence.
Philipsov glasbeni sistem s popolno kombinacijo tanke in vsestranske oblike je pametno zasnovan, da se stopi z vašim življenjskim prostorom. Osnova glasbenega sistema je stojalo, zato je sistem varno in dobro nameščen na polici ali v prostoru, medtem ko stenska namestitev omogoča enako prilagodljivost kot samostojno stojalo.
Sprednja motorizirana drsna vratca poskrbijo še za dodatno eleganco privlačne oblike sistema. Stilska in hkrati uporabna vratca ohišja za plošče elegantno zdrsnejo navpično navzgor ali navzdol, vedno kadar se dotaknete gumba in želite spremeniti glasbo. Udobno se namestite in uživajte v dinamičnem zvoku ter opazujte predvajanje plošče skozi prozorno okence.
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