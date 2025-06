Predvajajte formate DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD in CD-RW

Philipsov predvajalnik je združljiv s skoraj vsemi razpoložljivimi ploščami DVD in CD na trgu. DVD, DivX® Ultra, MP3/WMA-CD, CD in CD-RW – vse lahko predvajate s svojim predvajalnikom. DivX® Ultra združuje predvajanje DivX® z izjemnimi funkcijami, kot so vgrajeni podnapisi, več jezikov predvajanega zvoka ter več zapisov in menijev v enem priročnem datotečnem formatu. CD-RW je drug izraz za pogon CD, ki lahko predvaja običajen prepisljiv format CD.