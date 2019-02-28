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  • Standard Product Photo Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product Detail Photograph Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product Detail Photograph Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product Detail Photograph Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product Detail Photograph Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product Detail Photograph Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Alternative Product Photograph Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product in Use Photo Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product in Use Photo Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product in Use Photo Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Emotional Benefit Photo Philips Food processor
  • Product Detail Photograph Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Standard Product Photo Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product Detail Photograph Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product Detail Photograph Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product Detail Photograph Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product Detail Photograph Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product Detail Photograph Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Alternative Product Photograph Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product in Use Photo Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product in Use Photo Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Product in Use Photo Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00
  • Emotional Benefit Photo Philips Food processor
  • Product Detail Photograph Philips Aluminium Collection Food processor HR7775/00

Izdelek ni več na voljo

Aluminium CollectionMultipraktik

HR7775/00

4.3

| (4) Ocene

Enostavno in odlično

Multipraktik Philips HR7775/00 vsebuje najnaprednejše tehnologije. Vsestranskost aparata zagotavlja 10 nastavkov, ki omogočajo enostavno izvajanje več kot 30 funkcij. Multipraktik je opremljen tudi z dodatnim profesionalnim nastavkom za iztiskanje soka.

Poglej vse prednosti

Multipraktik z nastavkom za najhitrejše iztiskanje soka

Enostavno in odlično

  • 1000 W

  • Kompaktna zasnova 3-v-1

  • 3,4 l posoda

Do 200 % hitrejše iztiskanje v primerjavi z drugimi sokovniki multipraktikov

Do 200 % hitrejše iztiskanje v primerjavi z drugimi sokovniki multipraktikov

To je prvi multipraktik s profesionalnim nastavkom za iztiskanje soka. Velik kanal za polnjenje in velik patentiran kovinski mrežasti filter omogočata do 200 % hitrejše iztiskanje soka v primerjavi z drugimi sokovniki multipraktikov. Poleg tega ergonomska oblika omogoča hitrejše čiščenje in shranjevanje.

Patentiran filter z mikro mrežico za več iztisnjenega soka

Patentiran filter z mikro mrežico iz nerjavečega jekla, da boste iztisnili vsako kapljico soka.

10 nastavkov za enostavno izvajanje več kot 30 funkcij

10 nastavkov za enostavno izvajanje več kot 30 funkcij

Nastavki, ki so primerni za pomivanje v pomivalnem stroju, vključujejo nastavek za gnetenje masla in močno gnetenje, nož za sekljanje iz nerjavečega jekla za pripravo mesa in zelenjave, dve kovinski plošči za srednje in fino strganje in ribanje, 1,5-litrski nezlomljiv mešalnik za mešanje in drobljenje različnih sestavin, ožemalnik za ožemanje citrusov ter stepalnik za stepanje in pripravo rahlega testa.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.3

od 5

4

Ocene

4
3
1

28/02/2019

Česká republika

Česká republika

Nejlepší co jsem kdy měla

Super výkonný robot. Zvládá vše. Na kuchyňské lince vypadá parádně. Mám ho již 6 let a stále maká bez problémů:-)

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Aluminium Collection HR7775/00 Kuchyňský robot

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Aluminium Collection HR7775/00 Kuchyňský robot

03/04/2019

Україна

Україна

зручно, дуже подобається

комбайн купили з народженням дитини. користуємося 10 років. нарікань немає. використовували все. всі насадки зручні і добре працюють.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Aluminium Collection HR7775/00 Кухонний комбайн

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Aluminium Collection HR7775/00 Кухонний комбайн

01/04/2019

Україна

Україна

Потужний і зручний

Я дуже задоволена цим комбайном, користуюся всіма функціями які в нього є. Потужний , швидко все натирає і нарізає. Зручний у використанні, придбала більше 5 років назад. Все процює ідеально до цих пір. Жодного разу не ремонтувала, ножі всі какіж гострі .Користуюся їм інтенсивно з моменту покупки.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Aluminium Collection HR7775/00 Кухонний комбайн

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Aluminium Collection HR7775/00 Кухонний комбайн

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