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HR7775/00
Enostavno in odlično
Multipraktik Philips HR7775/00 vsebuje najnaprednejše tehnologije. Vsestranskost aparata zagotavlja 10 nastavkov, ki omogočajo enostavno izvajanje več kot 30 funkcij. Multipraktik je opremljen tudi z dodatnim profesionalnim nastavkom za iztiskanje soka.
1000 W
Kompaktna zasnova 3-v-1
3,4 l posoda
To je prvi multipraktik s profesionalnim nastavkom za iztiskanje soka. Velik kanal za polnjenje in velik patentiran kovinski mrežasti filter omogočata do 200 % hitrejše iztiskanje soka v primerjavi z drugimi sokovniki multipraktikov. Poleg tega ergonomska oblika omogoča hitrejše čiščenje in shranjevanje.
Patentiran filter z mikro mrežico iz nerjavečega jekla, da boste iztisnili vsako kapljico soka.
Nastavki, ki so primerni za pomivanje v pomivalnem stroju, vključujejo nastavek za gnetenje masla in močno gnetenje, nož za sekljanje iz nerjavečega jekla za pripravo mesa in zelenjave, dve kovinski plošči za srednje in fino strganje in ribanje, 1,5-litrski nezlomljiv mešalnik za mešanje in drobljenje različnih sestavin, ožemalnik za ožemanje citrusov ter stepalnik za stepanje in pripravo rahlega testa.
4.3
od 5
4
Ocene
Milada
28/02/2019
Česká republika
Nejlepší co jsem kdy měla
Super výkonný robot. Zvládá vše. Na kuchyňské lince vypadá parádně. Mám ho již 6 let a stále maká bez problémů:-)
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Aluminium Collection HR7775/00 Kuchyňský robot
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Aluminium Collection HR7775/00 Kuchyňský robot
irshik
03/04/2019
Україна
зручно, дуже подобається
комбайн купили з народженням дитини. користуємося 10 років. нарікань немає. використовували все. всі насадки зручні і добре працюють.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Aluminium Collection HR7775/00 Кухонний комбайн
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Aluminium Collection HR7775/00 Кухонний комбайн
ktanyska
01/04/2019
Україна
Потужний і зручний
Я дуже задоволена цим комбайном, користуюся всіма функціями які в нього є. Потужний , швидко все натирає і нарізає. Зручний у використанні, придбала більше 5 років назад. Все процює ідеально до цих пір. Жодного разу не ремонтувала, ножі всі какіж гострі .Користуюся їм інтенсивно з моменту покупки.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Aluminium Collection HR7775/00 Кухонний комбайн
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Aluminium Collection HR7775/00 Кухонний комбайн