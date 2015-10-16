2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Enostavno in odlično
Najsodobnejši multipraktik Philips vsebuje najnaprednejše tehnologije. Vsestranskost aparata zagotavlja 7 nastavkov, ki omogočajo enostavno izvajanje več kot 30 funkcij.
1000 W
Kompaktna zasnova 2-v-1
3,4 l posoda
Nastavki, ki so primerni za pomivanje v pomivalnem stroju, vključujejo nastavek za gnetenje masla in močno gnetenje, nož za sekljanje iz nerjavečega jekla za pripravo mesa in zelenjave, dve kovinski plošči za srednje in fino strganje in ribanje, 1,5-litrski nezlomljiv mešalnik za mešanje in drobljenje različnih sestavin, ožemalnik za ožemanje citrusov ter stepalnik za stepanje in pripravo rahlega testa.
Z nastavljivim rezilom lahko režete rezine debeline od 1 mm do 7 mm.
Z zmogljivim 1000 W motorjem tega multipraktika Philips lahko izberete idealno hitrost za želene rezultate.
4.4
od 5
11
Ocene
91%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Gadek
16/10/2015
Polska
Preverjen kupec
Produkt rewelacyjny i banalnie prosty w obsłudze
Używam już ten produkt od 3 lat, jest rewelacyjny, korzystałem już ze wszystkich możliwych opcji. Polecam.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Robot kuchenny z kolekcji Pure Essentials HR7774/90
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Robot kuchenny z kolekcji Pure Essentials HR7774/90
wiesia56
16/10/2015
Polska
Preverjen kupec
Produkt rewelacyjny i banalnie prosty w obsłudze
Używam już ten produkt od 3 lat, jest rewelacyjny, korzystałem już ze wszystkich możliwych opcji. Polecam.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Robot kuchenny z kolekcji Pure Essentials HR7774/90
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Robot kuchenny z kolekcji Pure Essentials HR7774/90
Ania60
08/11/2013
Polska
ocena
Jest bardzo dobry , wiele rzeczy wykonuję w mgnieniu oka szybko działają wszystkie elementy , silnik bardzo dobry ,dokładnie działa wyciskarka do cytrusów ,do miksowania , robienia koktajli gorzej wychodzą mi ciasta ale to wina moja a nie robota Polecam produkt
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Robot kuchenny z kolekcji Pure Essentials HR7774/90
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Robot kuchenny z kolekcji Pure Essentials HR7774/90