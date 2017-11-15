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Izdelek ni več na voljo
Prihranite prostor in trud
S Philipsovim multipraktikom HR7620/70 pokončne zasnove prihranite prostor, trud in čas. Je izjemno zmogljiv in neverjetno vsestranski, zato lahko dokončate vsako opravilo v nekaj sekundah!
500 W
2 l posoda
Microstore omogoča shranjevanje vseh nastavkov v posodi za enostavno in praktično shranjevanje.
Posebna navpična oblika ima za 35 % manjši podstavek kot podobni multipraktiki. S tem prihranite dragoceno delovno površino, hkrati pa lahko multipraktik uporabljate tudi v najmanjših kuhinjah.
Multipraktik Philips ima dve nastavitvi hitrosti, za trde ali mehke sestavine. Ima tudi nastavitev za npr. sekljanje česna ali drobljenje ledu.
5.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
delikatesy
15/11/2017
Slovensko
Odolný a jednoduchý
Mám tento stroj od roku 2008, funguje a dobre slúži dodnes. Plasty prežili aj umývačku riadov, nič neprasklo ani sa neulomilo.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR7620/70 Kuchynský robot
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR7620/70 Kuchynský robot