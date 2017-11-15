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  • Prihranite prostor in trud
  • Prihranite prostor in trud
  • Prihranite prostor in trud
  • Prihranite prostor in trud
  • Prihranite prostor in trud

Izdelek ni več na voljo

Daily CollectionMultipraktik

HR7620/70

5

| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Prihranite prostor in trud

S Philipsovim multipraktikom HR7620/70 pokončne zasnove prihranite prostor, trud in čas. Je izjemno zmogljiv in neverjetno vsestranski, zato lahko dokončate vsako opravilo v nekaj sekundah!

Poglej vse prednosti

Izjemno kompakten multipraktik pokončne zasnove

Prihranite prostor in trud

  • 500 W

  • 2 l posoda

Vse nastavke lahko shranite v posodo za praktično shranjevanje

Vse nastavke lahko shranite v posodo za praktično shranjevanje

Microstore omogoča shranjevanje vseh nastavkov v posodi za enostavno in praktično shranjevanje.

Navpična oblika zasede do 35 % manj prostora

Posebna navpična oblika ima za 35 % manjši podstavek kot podobni multipraktiki. S tem prihranite dragoceno delovno površino, hkrati pa lahko multipraktik uporabljate tudi v najmanjših kuhinjah.

2 hitrosti in impulzno

2 hitrosti in impulzno

Multipraktik Philips ima dve nastavitvi hitrosti, za trde ali mehke sestavine. Ima tudi nastavitev za npr. sekljanje česna ali drobljenje ledu.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

15/11/2017

Slovensko

Slovensko

Odolný a jednoduchý

Mám tento stroj od roku 2008, funguje a dobre slúži dodnes. Plasty prežili aj umývačku riadov, nič neprasklo ani sa neulomilo.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR7620/70 Kuchynský robot

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR7620/70 Kuchynský robot

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