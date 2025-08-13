Iskalni pojmi

  • Zmogljiv mešalnik za vsakodnevne pripravo mafinov in tort. Zmogljiv mešalnik za vsakodnevne pripravo mafinov in tort. Zmogljiv mešalnik za vsakodnevne pripravo mafinov in tort.

    Serija 5000 Mešalnik

    HR3739/00

    Zmogljiv mešalnik za vsakodnevne pripravo mafinov in tort.

    Z mešalnikom Philips boste lahko pripravili rahle torte in kruh za svojo družino. Zračne, stožčaste metlice zagotavljajo krajši čas mešanja in gladko testo za torte. Zmogljiv 400-vatni motor vam pomaga enostavno opraviti tudi z najtežavnejšim testom.

    Serija 5000 Mešalnik

    Zmogljiv mešalnik za vsakodnevne pripravo mafinov in tort.

    Vaš osnovni kuhinjski pripomoček.

    • Motor z močjo 400 W
    • 5 hitrosti in funkcija turbo za vse vrste testa
    • 25 % hitreje v primerjavi s tradicionalnimi metlicami
    • Deli za pomivanje v pomivalnem stroju
    Motor z močjo 400 W tudi za najtežavnejše testo

    Motor z močjo 400 W tudi za najtežavnejše testo

    Zmogljiv motor s 400 W olajša obdelavo tudi najtežavnejšega testa.

    5 hitrosti in funkcija turbo za učinkovitejše delovanje

    5 hitrosti in funkcija turbo za učinkovitejše delovanje

    S številnimi hitrostmi imate najboljši nadzor nad mešanjem, funkcija turbo pa vam pomaga zmešati vse vrste testa brez napora.

    Metlice in nastavki za gnetenje testa

    Metlice in nastavki za gnetenje testa

    Ustvarite kakršno koli pekovsko poslastico s pomočjo posebnih nastavkov. S kavlji za gnetenje testa lahko pripravite svoj kruh kar doma, s stožčastimi metlicami pa lahko ustvarite vse vrste testa za torte.

    Stožčaste metlice mešajo do 25 % hitreje od tradicionalnih metlic

    Stožčaste metlice mešajo do 25 % hitreje od tradicionalnih metlic

    Edinstveno zasnovane stožčaste metlice zagotavljajo najboljše dodajanje zraka, kar zagotovi rahlo strukturo in bolj gladko testo

    Preprosta namestitev metlic

    Preprosta namestitev metlic

    Metlice so zasnovane z različnim vzorcem na enem koncu, zato jih je mogoče intuitivno pritrditi za preprosto namestitev.

    Priročen gumb za sprostitev metlic

    Priročen gumb za sprostitev metlic

    Metlice ali kavlje za gnetenje testa sprostite s preprostim pritiskom gumba.

    Vaši osnovni kuhinjski pripomočki

    Vaši osnovni kuhinjski pripomočki

    Oglejte si naše ostale osnovne kuhinjske pripomočke in ustvarite lasten kuhinjski komplet z enako zasnovo, ki zagotavlja dolgotrajno učinkovitost.

    2-letna garancija

    2-letna garancija

    Kot dodatno zagotovilo, ima mešalnik 2-letno garancijo.

    Tehnične specifikacije

    • Splošne specifikacije

      Primarni material
      Plastika
      Sekundarni material
      Kovina
      Prednastavljene nastavitve
      Ne
      Funkcije
      Stepanje, gnetenje
      Vrsta izdelka
      Ročni mešalnik
      Vmesnik
      Vrtljivi regulator
      Dolžina kabla
      1,2
      Shranjevanje kabla
      Da
      Časovnik
      Ne
      Vgrajeno stikalo za vklop/izklop
      Da
      Nastavljiv termostat
      Ne
      Lučka napajanja
      Ne
      Deli, primerni za pomivalni stroj
      Ne
      Material rezil
      Nerjaveče jeklo
      Vrtljaji na minuto (vrt/min)
      1150
      Brez bisfenola A
      Da
      Pulzna nastavitev
      Ne
      Snemljiva rezila
      Da
      Sposobnost drobljenja ledu
      Ne
      Sposobnost mešanja vročih sestavin
      Ne
      Knjižica z recepti
      Ne
      Raven hrupa (standardno)
      Lc = 86 dB(A)
      Garancija
      2
      Združljivost s suho hrano
      Ne
      Funkcija samočiščenja
      Ne

    • Tehnične specifikacije

      Moč
      400 W
      Napetost
      230 V
      Frekvenca
      50 Hz
      Število v paketu
      1
      Baterijski izdelek
      Ne
      Energijski razred
      Ne

    • Združljivost

      Priloženi dodatki 1
      Dvojni stepalnik
      Priloženi dodatki 2
      Kavelj za testo
      Povezani dodatki 1
      DFU
      Povezani dodatki 2
      Garancijska kartica

    • Varnostna funkcija

      Varnostni certifikat
      Da

    • Teža in dimenzije

      Dolžina izdelka
      9 cm
      Širina izdelka
      19,4 cm
      Višina izdelka
      31,9 cm
      Teža izdelka
      1,139 kg
      Dolžina paketa
      11 cm
      Širina paketa
      21,2 cm
      Višina paketa
      20,9 cm
      Teža paketa
      1,46 kg

    • Trpežnost

      Ohišje
      100-% reciklirana vsebina
      Uporabniški priročnik
      100-% recikliran papir

    • Država porekla

      Država izdelave
      Kitajska

    Poiščite podporo za ta izdelek

    Poiščite nasvete za izdelke, pogosta vprašanja, uporabniške priročnike ter informacije o varnosti in skladnosti.

    Ocene

    Bodi prvi, ki bo pregledal to postavko

