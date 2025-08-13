Zmogljiv mešalnik za vsakodnevne pripravo mafinov in tort.
Z mešalnikom Philips boste lahko pripravili rahle torte in kruh za svojo družino. Zračne, stožčaste metlice zagotavljajo krajši čas mešanja in gladko testo za torte. Zmogljiv 400-vatni motor vam pomaga enostavno opraviti tudi z najtežavnejšim testom.
Vaš osnovni kuhinjski pripomoček.
Motor z močjo 400 W
5 hitrosti in funkcija turbo za vse vrste testa
25 % hitreje v primerjavi s tradicionalnimi metlicami
Deli za pomivanje v pomivalnem stroju
Motor z močjo 400 W tudi za najtežavnejše testo
Zmogljiv motor s 400 W olajša obdelavo tudi najtežavnejšega testa.
5 hitrosti in funkcija turbo za učinkovitejše delovanje
S številnimi hitrostmi imate najboljši nadzor nad mešanjem, funkcija turbo pa vam pomaga zmešati vse vrste testa brez napora.
Metlice in nastavki za gnetenje testa
Ustvarite kakršno koli pekovsko poslastico s pomočjo posebnih nastavkov. S kavlji za gnetenje testa lahko pripravite svoj kruh kar doma, s stožčastimi metlicami pa lahko ustvarite vse vrste testa za torte.
Stožčaste metlice mešajo do 25 % hitreje od tradicionalnih metlic
Edinstveno zasnovane stožčaste metlice zagotavljajo najboljše dodajanje zraka, kar zagotovi rahlo strukturo in bolj gladko testo
Preprosta namestitev metlic
Metlice so zasnovane z različnim vzorcem na enem koncu, zato jih je mogoče intuitivno pritrditi za preprosto namestitev.
Priročen gumb za sprostitev metlic
Metlice ali kavlje za gnetenje testa sprostite s preprostim pritiskom gumba.
Vaši osnovni kuhinjski pripomočki
Oglejte si naše ostale osnovne kuhinjske pripomočke in ustvarite lasten kuhinjski komplet z enako zasnovo, ki zagotavlja dolgotrajno učinkovitost.
2-letna garancija
Kot dodatno zagotovilo, ima mešalnik 2-letno garancijo.