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Enostavna priprava svežih napitkov in hrane
Mešalnik Philips Daily Collection ima 400 W motor, 1,5-litrski vrč in 4-krako rezilo ProBlend, zato zagotavlja odlične rezultate pri pripravi popolnih napitkov in hrane. Učinkovito zmeša tudi najtrše sestavine.
400 W
1,5-litrska plastična posoda
z mlinčkom, filtrom, sekljalnikom
ProBlend 4
Zmogljiv 400 W motor za enostavno mešanje.
Ojačana plastična posoda se ne bo zlomila. 1,5-litrska posoda ima delovno zmogljivost 1,25 litra.
Z rezilom lahko učinkovito mešate in režete sestavine ter pripravljate popolne napitke zase in za družino.
Nagrade
4.8
od 5
4
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Bio80
24/01/2019
Magyarország
Kiváló
Könnyen használható, könnyen tisztítható, erős gép. Turmixokhoz, levesekhez, kávé, cukor és fűszerdaráláshoz is használjuk, minden esetben megfelelő. Eddig nem romlott el, 5 éve használjuk.
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Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR2104/90 turmixgép
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Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR2104/90 turmixgép
Mugur
30/12/2016
România
Merita cumparat !
L-am achizitionat in iulie 2013 si il folosesc aproape zilnic. Super bun pentru sucuri de fructe si legume, pentru supe groase, pentru mujdei de usturoi, pentru macinat cafea, paprica. Simplu si usor de folosit.
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Ta ocena je bila podana za Blender Daily Collection HR2104/90
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Ta ocena je bila podana za Blender Daily Collection HR2104/90
Agnobu
26/09/2015
Lietuva
Puikus produktas sveikam gyvenimui!
Greitas, patikimas, lengvai prižiūrimas, puikiai veikiantis maišytuvas šauniems vaisių ir uogų kokteliams gaminti! Juo naudotis gali net vyresni vaikai, tad tampa dar lengviau papildyti kasdienį jų racioną sveikais ir gardžiais kokteiliais. „Philips“ Daily Collection Maišytuvas HR2104/90 - tai ne tik produktas, tai gyvenimo būdo formuotojas!
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Ta ocena je bila podana za „Daily Collection HR2104/90“ trintuvas
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Ta ocena je bila podana za „Daily Collection HR2104/90“ trintuvas