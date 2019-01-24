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  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Blender HR2104/90
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Blender HR2104/90
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Blender
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Blender
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Blender
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Blender
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Blender
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Blender
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Blender

Izdelek ni več na voljo

Daily CollectionMešalnik

HR2104/90

4.8

| (4) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

1 nagrada

Enostavna priprava svežih napitkov in hrane

Mešalnik Philips Daily Collection ima 400 W motor, 1,5-litrski vrč in 4-krako rezilo ProBlend, zato zagotavlja odlične rezultate pri pripravi popolnih napitkov in hrane. Učinkovito zmeša tudi najtrše sestavine.

Poglej vse prednosti

Zmogljiv mešalnik z rezilom ProBlend

Enostavna priprava svežih napitkov in hrane

  • 400 W

  • 1,5-litrska plastična posoda

  • z mlinčkom, filtrom, sekljalnikom

  • ProBlend 4

Zmogljiv 400 W motor

Zmogljiv 400 W motor

Zmogljiv 400 W motor za enostavno mešanje.

Nezlomljiva plastična posoda

Ojačana plastična posoda se ne bo zlomila. 1,5-litrska posoda ima delovno zmogljivost 1,25 litra.

4-krako rezilo ProBlend za učinkovito mešanje

4-krako rezilo ProBlend za učinkovito mešanje

Z rezilom lahko učinkovito mešate in režete sestavine ter pripravljate popolne napitke zase in za družino.

Tehnične specifikacije

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Nagrade

  • Slika VRS_AWARD-961310

Ocene

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4.8

od 5

4

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

24/01/2019

Magyarország

Magyarország

Kiváló

Könnyen használható, könnyen tisztítható, erős gép. Turmixokhoz, levesekhez, kávé, cukor és fűszerdaráláshoz is használjuk, minden esetben megfelelő. Eddig nem romlott el, 5 éve használjuk.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR2104/90 turmixgép

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR2104/90 turmixgép

30/12/2016

România

România

Merita cumparat !

L-am achizitionat in iulie 2013 si il folosesc aproape zilnic. Super bun pentru sucuri de fructe si legume, pentru supe groase, pentru mujdei de usturoi, pentru macinat cafea, paprica. Simplu si usor de folosit.

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Ta ocena je bila podana za Blender Daily Collection HR2104/90

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Blender Daily Collection HR2104/90

26/09/2015

Lietuva

Lietuva

Puikus produktas sveikam gyvenimui!

Greitas, patikimas, lengvai prižiūrimas, puikiai veikiantis maišytuvas šauniems vaisių ir uogų kokteliams gaminti! Juo naudotis gali net vyresni vaikai, tad tampa dar lengviau papildyti kasdienį jų racioną sveikais ir gardžiais kokteiliais. „Philips“ Daily Collection Maišytuvas HR2104/90 - tai ne tik produktas, tai gyvenimo būdo formuotojas!

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Ta ocena je bila podana za „Daily Collection HR2104/90“ trintuvas

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za „Daily Collection HR2104/90“ trintuvas

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