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Mešalnik z izjemno zmogljivim motorjem moči 650 W, namenskimi funkcijami (funkcija za led in pulzna funkcija), snemljivim nazobčanim nožem, filtrom za sadje in visokokakovostno 2-litrsko stekleno posodo.
650 W
2 l steklena posoda
s filtrom
Različne hitrosti in pulzno delovanje
S tem edinstvenim regulatorjem lahko nastavite želeno hitrost mešalnika.
Drobljenje ledu s tem Philipsovim mešalnikom je enostavno s pritiskom na gumb.
Odlično drobljenje in mešanje z dolgotrajnimi in izredno ostrimi rezili mešalnika Philips.
4.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Małgosia13
06/04/2015
Polska
Zdecydowanie polecam
Blender jest estetyczny i solidny. Gumowe przyssawki trzymają zaskakująco mocno stołu. Design bardzo ładny i stylowy. Ostrza ostre. Szklany dzbanek o poj. 1,5 litra. Wieczko z gumową uszczelką bardzo dobrze trzyma. Dużo prędkości i kilka funkcji w tym kruszenie lodu. Uwielbiam z niego kawę mrożoną. W miarę cichy Zdecydowanie polecam
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Blender z kolekcji Pure Essentials HR2084/90
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Blender z kolekcji Pure Essentials HR2084/90