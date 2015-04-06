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  • Standard Product Photo Philips Pure Essentials Collection Blender
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Blender
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Blender HR2084/90
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Blender HR2084/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Pure Essentials Collection Blender HR2084/90
  • Product in Use Photo Philips Pure Essentials Collection Blender HR2084/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Pure Essentials Collection Blender
  • Standard Product Photo Philips Pure Essentials Collection Blender
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Blender
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Blender HR2084/90
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Blender HR2084/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Pure Essentials Collection Blender HR2084/90
  • Product in Use Photo Philips Pure Essentials Collection Blender HR2084/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Pure Essentials Collection Blender

Izdelek ni več na voljo

Pure Essentials CollectionMešalnik

HR2084/90

4

| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Pripravite kavo povsem po svojem okusu

Mešalnik z izjemno zmogljivim motorjem moči 650 W, namenskimi funkcijami (funkcija za led in pulzna funkcija), snemljivim nazobčanim nožem, filtrom za sadje in visokokakovostno 2-litrsko stekleno posodo.

Poglej vse prednosti

Izberete lahko, kako tekoč naj bo napitek

Pripravite kavo povsem po svojem okusu

  • 650 W

  • 2 l steklena posoda

  • s filtrom

  • Različne hitrosti in pulzno delovanje

Regulator hitrosti

Regulator hitrosti

S tem edinstvenim regulatorjem lahko nastavite želeno hitrost mešalnika.

Gumb za drobljenje ledu

Gumb za drobljenje ledu

Drobljenje ledu s tem Philipsovim mešalnikom je enostavno s pritiskom na gumb.

Dolgotrajno nazobčana rezila

Dolgotrajno nazobčana rezila

Odlično drobljenje in mešanje z dolgotrajnimi in izredno ostrimi rezili mešalnika Philips.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

5
3
2
1

06/04/2015

Polska

Polska

Zdecydowanie polecam

Blender jest estetyczny i solidny. Gumowe przyssawki trzymają zaskakująco mocno stołu. Design bardzo ładny i stylowy. Ostrza ostre. Szklany dzbanek o poj. 1,5 litra. Wieczko z gumową uszczelką bardzo dobrze trzyma. Dużo prędkości i kilka funkcji w tym kruszenie lodu. Uwielbiam z niego kawę mrożoną. W miarę cichy Zdecydowanie polecam

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Blender z kolekcji Pure Essentials HR2084/90

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Blender z kolekcji Pure Essentials HR2084/90

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