Zmogljiv mešalnik za vsakodnevne smutije
Izboljša vaš vsakodnevni postopek mešanja z močjo 350 W in zmogljivostjo rezila, ki je kos vsem sestavinam, lahko pa drobi tudi led. Do gladke zmesi v najkrajšem času in z minimalnim trudom. Več o izdelku
Če ste upravičeni do oprostitve DDV na medicinske pripomočke, jo lahko uveljavite pri tem izdelku. Znesek DDV je odštet od zgoraj prikazane cene. Vse podrobnosti si oglejte v košarici.
Poiščite navdih in nove recepte v aplikaciji HomeIDOdkrijte več
Odkrijte več
Zmogljiv mešalnik za vsakodnevne smutije
Vaš osnovni kuhinjski pripomoček.
- Motor z močjo 350 W
- 0,6-litrski lonček za na pot
- Drobljenje ledu in trdih sestavin
- Deli za pomivanje v pomivalnem stroju
350 W za gladko mešanje kadar koli
Brez truda mešajte svoje vsakodnevne smutije po zaslugi zmogljivega motorja s 350 W. Uživajte v napitkih brez koščkov sadja v samo nekaj trenutkih.
Dve nastavitvi hitrosti za gladko mešanje
Nastavite, kako hitro in gladko želite zmešati svoje sestavine z dvema nastavitvama hitrosti za pripravo popolnih smutijev kadar koli.
Zdrobite led in druge trde sestavine
Vaš mini mešalnik zmore vse, od omak do zdravih smutijev, od kivijev do ledenih kock, razdrobi tudi najtrše sestavine.
Lonček za na pot
Uživajte v svojih smutijih, kjer koli ste, po zaslugi lončka za na pot! Enostavno zmešajte smuti, nataknite pokrovček in pojdite na pot!
Kompaktna zasnova velikosti 10,8 cm.
Po zaslugi kompaktne in sodobne zasnove lahko svoj mini mešalnik hranite kar na kuhinjskem pultu, da bo vedno pri roki, tudi med dnevi, polnimi stresa.
Dodatki so primerni za pomivalni stroj
Ne skrbite glede čiščenja med pripravo smutija. Posodo in rezila lahko operete v pomivalnem stroju.
Trpežna rezila iz nerjavečega jekla
Trpežna rezila iz nerjavnega jekla ostanejo ostra in brez rje ter madežev dalj časa.
Vaši osnovni kuhinjski pripomočki
Oglejte si še naše ostale osnovne kuhinjske pripomočke in ustvarite lasten kuhinjski komplet z enako zasnovo, ki zagotavlja dolgotrajno učinkovitost.
2-letna garancija
Kot dodatno zagotovilo ima mešalnik 2-letno garancijo.
Tehnične specifikacije
-
Splošne specifikacije
- Primarni material
-
Plastika
- Sekundarni material
-
Kovina
- Prednastavljene nastavitve
-
Ne
- Funkcije
-
Mešanje
- Vrsta izdelka
-
Mini mešalnik
- Število porcij
-
2
- Nedrseče nožice
-
Da
- Vmesnik
-
Gumb za vklop
- Dolžina kabla
-
0,85 m
- Shranjevanje kabla
-
Ne
- Vgrajeno stikalo za vklop/izklop
-
Da
- Nastavljiv termostat
-
Ne
- Lučka napajanja
-
Ne
- Deli, primerni za pomivalni stroj
-
Da
- Indikator nivoja prostornine
-
Da
- Material posode
-
Plastika (PP)
- Material rezil
-
Nerjaveče jeklo
- Vrtljaji na minuto (vrt/min)
-
25000
- Brez bisfenola A
-
Da
- Pulzna nastavitev
-
Da
- Snemljiva rezila
-
Da
- Sposobnost drobljenja ledu
-
Da
- Sposobnost mešanja vročih sestavin
-
Ne
- Knjižica z recepti
-
Ne
- Raven hrupa (standardno)
-
Lc = 86 dB(A)
- Garancija
-
2
- Združljivost s suho hrano
-
Ne
- Funkcija samočiščenja
-
Ne
-
Tehnične specifikacije
- Moč
-
350 W
- Napetost
-
230 V
- Frekvenca
-
50 Hz
- Število v paketu
-
1
- Baterijski izdelek
-
Ne
- Energijski razred
-
Ne
-
Združljivost
- Priloženi dodatki 1
-
Pokrov lončka
- Povezani dodatki 1
-
DFU
- Povezani dodatki 2
-
Garancijska kartica
-
Varnostna funkcija
- Varnostni certifikat
-
Da
-
Teža in dimenzije
- Dolžina izdelka
-
10,8 cm
- Širina izdelka
-
10,8 cm
- Višina izdelka
-
36,2 cm
- Teža izdelka
-
1,017 cm
- Dolžina paketa
-
14,1 cm
- Širina paketa
-
23,1 cm
- Višina paketa
-
25,1 cm
- Teža paketa
-
1,38 kg
-
Trpežnost
- Ohišje
-
100-% reciklirana vsebina
- Uporabniški priročnik
-
100-% reciklirana vsebina
-
Država porekla
- Država izdelave
-
Kitajska
