Iskalni pojmi

  • Zmogljiv mešalnik za vsakodnevne smutije Zmogljiv mešalnik za vsakodnevne smutije Zmogljiv mešalnik za vsakodnevne smutije
  • Play Pause

    Serija 1000 Mešalnik

    HR2040/00

    Overall rating / 5
    • Ocene Ocene Ocene Ocene

    Zmogljiv mešalnik za vsakodnevne smutije

    Izboljša vaš vsakodnevni postopek mešanja z močjo 350 W in zmogljivostjo rezila, ki je kos vsem sestavinam, lahko pa drobi tudi led. Do gladke zmesi v najkrajšem času in z minimalnim trudom.

    Več o izdelku

    Serija 1000 Mešalnik

    Podobni izdelki

    Vsi Mešalnik

       



    Poiščite navdih in nove recepte v aplikaciji HomeIDOdkrijte več 


    Odkrijte več 

    Poiščite navdih in nove recepte v aplikaciji HomeIDOdkrijte več


    Odkrijte več 

    Zmogljiv mešalnik za vsakodnevne smutije

    Vaš osnovni kuhinjski pripomoček.

    • Motor z močjo 350 W
    • 0,6-litrski lonček za na pot
    • Drobljenje ledu in trdih sestavin
    • Deli za pomivanje v pomivalnem stroju
    350 W za gladko mešanje kadar koli

    350 W za gladko mešanje kadar koli

    Brez truda mešajte svoje vsakodnevne smutije po zaslugi zmogljivega motorja s 350 W. Uživajte v napitkih brez koščkov sadja v samo nekaj trenutkih.

    Dve nastavitvi hitrosti za gladko mešanje

    Dve nastavitvi hitrosti za gladko mešanje

    Nastavite, kako hitro in gladko želite zmešati svoje sestavine z dvema nastavitvama hitrosti za pripravo popolnih smutijev kadar koli.

    Zdrobite led in druge trde sestavine

    Zdrobite led in druge trde sestavine

    Vaš mini mešalnik zmore vse, od omak do zdravih smutijev, od kivijev do ledenih kock, razdrobi tudi najtrše sestavine.

    Lonček za na pot

    Lonček za na pot

    Uživajte v svojih smutijih, kjer koli ste, po zaslugi lončka za na pot! Enostavno zmešajte smuti, nataknite pokrovček in pojdite na pot!

    Kompaktna zasnova velikosti 10,8 cm.

    Kompaktna zasnova velikosti 10,8 cm.

    Po zaslugi kompaktne in sodobne zasnove lahko svoj mini mešalnik hranite kar na kuhinjskem pultu, da bo vedno pri roki, tudi med dnevi, polnimi stresa.

    Dodatki so primerni za pomivalni stroj

    Dodatki so primerni za pomivalni stroj

    Ne skrbite glede čiščenja med pripravo smutija. Posodo in rezila lahko operete v pomivalnem stroju.

    Trpežna rezila iz nerjavečega jekla

    Trpežna rezila iz nerjavečega jekla

    Trpežna rezila iz nerjavnega jekla ostanejo ostra in brez rje ter madežev dalj časa.

    Vaši osnovni kuhinjski pripomočki

    Vaši osnovni kuhinjski pripomočki

    Oglejte si še naše ostale osnovne kuhinjske pripomočke in ustvarite lasten kuhinjski komplet z enako zasnovo, ki zagotavlja dolgotrajno učinkovitost.

    2-letna garancija

    2-letna garancija

    Kot dodatno zagotovilo ima mešalnik 2-letno garancijo.

    Tehnične specifikacije

    • Splošne specifikacije

      Primarni material
      Plastika
      Sekundarni material
      Kovina
      Prednastavljene nastavitve
      Ne
      Funkcije
      Mešanje
      Vrsta izdelka
      Mini mešalnik
      Število porcij
      2
      Nedrseče nožice
      Da
      Vmesnik
      Gumb za vklop
      Dolžina kabla
      0,85 m
      Shranjevanje kabla
      Ne
      Vgrajeno stikalo za vklop/izklop
      Da
      Nastavljiv termostat
      Ne
      Lučka napajanja
      Ne
      Deli, primerni za pomivalni stroj
      Da
      Indikator nivoja prostornine
      Da
      Material posode
      Plastika (PP)
      Material rezil
      Nerjaveče jeklo
      Vrtljaji na minuto (vrt/min)
      25000
      Brez bisfenola A
      Da
      Pulzna nastavitev
      Da
      Snemljiva rezila
      Da
      Sposobnost drobljenja ledu
      Da
      Sposobnost mešanja vročih sestavin
      Ne
      Knjižica z recepti
      Ne
      Raven hrupa (standardno)
      Lc = 86 dB(A)
      Garancija
      2
      Združljivost s suho hrano
      Ne
      Funkcija samočiščenja
      Ne

    • Tehnične specifikacije

      Moč
      350 W
      Napetost
      230 V
      Frekvenca
      50 Hz
      Število v paketu
      1
      Baterijski izdelek
      Ne
      Energijski razred
      Ne

    • Združljivost

      Priloženi dodatki 1
      Pokrov lončka
      Povezani dodatki 1
      DFU
      Povezani dodatki 2
      Garancijska kartica

    • Varnostna funkcija

      Varnostni certifikat
      Da

    • Teža in dimenzije

      Dolžina izdelka
      10,8 cm
      Širina izdelka
      10,8 cm
      Višina izdelka
      36,2 cm
      Teža izdelka
      1,017 cm
      Dolžina paketa
      14,1 cm
      Širina paketa
      23,1 cm
      Višina paketa
      25,1 cm
      Teža paketa
      1,38 kg

    • Trpežnost

      Ohišje
      100-% reciklirana vsebina
      Uporabniški priročnik
      100-% reciklirana vsebina

    • Država porekla

      Država izdelave
      Kitajska

    Badge-D2C

    Poiščite podporo za ta izdelek

    Poiščite nasvete za izdelke, pogosta vprašanja, uporabniške priročnike ter informacije o varnosti in skladnosti.

    Predlagani izdelki

    Produkti, ki ste jih nazadnje gledali

    Ocene

    Bodi prvi, ki bo pregledal to postavko

    Prijavi se in prejmi kodo za 10 % popusta

    * To polje je zahtevano

    Promo koda za 10 % popusta velja za Philips naprave za osebno nego in dom

    Ekskluzivne promocije in kuponi

    Predstavitev izedelkov

    *
    Želim prejemati promocijska obvestila o Philipsovih izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah glede na svoje izbire in vedenje. Odjavim se lahko enostavno in kadarkoli.
    Kaj to pomeni?
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Vse pravice pridržane.

    Našo stran si lahko najbolje ogledate z najnovejšo različico brskalnika Microsoft Edge, Google Chrome ali Firefox.