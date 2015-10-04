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  • Enostavno in učinkovito mešanje
  • Enostavno in učinkovito mešanje
  • Enostavno in učinkovito mešanje

Izdelek ni več na voljo

Daily CollectionMešalnik

HR2000/70

4.5

| (4) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Enostavno in učinkovito mešanje

Ta mešalnik Philips ima motor z močjo 350 W, 1,5-litrsko posodo in 5-krako rezilo, ki zagotavljajo odlične rezultate. Mešanje še nikoli ni bilo tako enostavno.

Poglej vse prednosti

Mešalnik s 5-krakim rezilom in 350 W motorjem

Enostavno in učinkovito mešanje

  • 350 W

  • 1,5 l plastična posoda

  • 2 hitrosti in pulzno delovanje

  • 5-krako rezilo

Dele lahko operete v pomivalnem stroju

Dele lahko operete v pomivalnem stroju

Vse snemljive sestavne dele lahko pomivate v pomivalnem stroju.

Nezlomljiva posoda

Nezlomljiva posoda

Ojačana plastična posoda preprečuje razpoke.

Snemljivo rezilo

Snemljivo rezilo

Preprosto in učinkovito čiščenje z odstranitvijo rezila s posode.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.5

od 5

4

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

04/10/2015

Polska

Polska

Preverjen kupec

Produkt jest SUPER !!!

Doskonały do koktajli, super rozdrabnia lód itp. POLECAM

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR2000/70 Blender

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR2000/70 Blender

10/11/2013

Polska

Polska

Fajny blender

Bardzo fajny i prosty blender. Dzieki wyciąganemu ostrzu można go łatwo myć.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR2000/50 Blender

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR2000/50 Blender

22/09/2013

Polska

Polska

Dobry za rozsądną cenę

Jest duży, ale dzięki temu pomieści dużo składników.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR2000/70 Blender

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR2000/70 Blender

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