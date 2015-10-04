2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Enostavno in učinkovito mešanje
Ta mešalnik Philips ima motor z močjo 350 W, 1,5-litrsko posodo in 5-krako rezilo, ki zagotavljajo odlične rezultate. Mešanje še nikoli ni bilo tako enostavno.
350 W
1,5 l plastična posoda
2 hitrosti in pulzno delovanje
5-krako rezilo
Vse snemljive sestavne dele lahko pomivate v pomivalnem stroju.
Ojačana plastična posoda preprečuje razpoke.
Preprosto in učinkovito čiščenje z odstranitvijo rezila s posode.
4.5
od 5
4
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
patiauto
04/10/2015
Polska
Preverjen kupec
Produkt jest SUPER !!!
Doskonały do koktajli, super rozdrabnia lód itp. POLECAM
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR2000/70 Blender
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR2000/70 Blender
pawea
10/11/2013
Polska
Fajny blender
Bardzo fajny i prosty blender. Dzieki wyciąganemu ostrzu można go łatwo myć.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR2000/50 Blender
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR2000/50 Blender
Michał736
22/09/2013
Polska
Dobry za rozsądną cenę
Jest duży, ale dzięki temu pomieści dużo składników.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR2000/70 Blender
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR2000/70 Blender