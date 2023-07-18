Trajnost

100 % brez emisij ogljikovega dioksida od leta 2020.²

Skozi naložbe v obnovljivo električno energijo in brez emisij ogljikovega dioksida naše globalno poslovanje dosega ničelno stopnjo emisij ogljikovega dioksida v ozračje. Prav tako smo zavezani, da bomo do leta 2025 več kot 75 % energije, ki jo porabimo, pridobili iz obnovljivih virov, postopoma pa bomo prenehali uporabljati fosilna goriva v celotnem našem poslovanju.³