Philips OneBlade First Shave
191 reviews

OneBlade 1st Shave

Neizprosen do dlak, nežen do kože

Obrijte se z lahkoto z aparatom, ki ščiti vašo kožo​

Enostavno opravite z britjem z rezilom Philips OneBlade 1st Shave. To je inovativno rezilo za gladko britje, ki je zasnovano tako, da preprečuje ureznine in opekline, hkrati pa je znatno boljše od staromodnih rezil. Pripravljeni? Poskusite.

Standardna fotografija izdelka Fotografija nadomestnega izdelka Fotografija nadomestnega izdelka

Hitrost​

Edinstvena OneBlade tehnologija

Hitro je. Resnično hitro. Philips OneBlade First Shave uporablja revolucionarno rezilo, ki z lahkoto opravi z vsako dolžino dlačic. 6000 gibov na minuto zagotavlja hitro in gladko britje, ki je nežno do kože.

Varnost​

Zasnovano za prirezovanje dlačic, ne kože

Premaz za boljše drsenje in zaobljene konice za zaščito kože. Zaščitna ploščica na rezilni enoti in zaobljene konice omogočajo gladko drsenje rezila ter ščitijo kožo pred urezninami med britjem.

Gladkost​

Rezilo s premazom za preprečevanje trenja ¹

Gladko je. Izjemno gladko. Dodali smo plast mikro steklenih kroglic, ki preprečujejo trenje med britjem. To zmanjšuje možnost draženja kože, zato uporaba pene za britje ali vode ni potrebna.

FIM QP1324 Unique OB Tech RGB

Edinstvena tehnologija OneBlade

Je hiter. Resnično hiter. Philips OneBlade First Shave z revolucionarno rezilno enoto omogoča prirezovanje dlačic vseh dolžin. 6000 gibov na minuto zagotavlja hitro in gladko britje ter hkrati ščiti kožo.

OneBlade First Shave Feature Image (PPL) Dual Protection System

Zasnovano za prirezovanje dlačic in zaščito kože

Premaz za boljše drsenje in zaokrožene konice za zaščito kože. Zaščitna ploščica na rezilni enoti in zaokrožene konice omogočajo gladko drsenje rezila ter ščitijo kožo pred urezninami med britjem.

OneBlade First Shave Feature Image (PPL) Anti-friction Blade

Rezilo proti trenju**

Gladko. Resnično gladko. Dodali smo plast steklenih mikrokroglic, ki zmanjšujejo trenje med britjem. In ker to pomaga zmanjšati razdraženost kože, ne potrebujete pene ali vode.

OneBlade First Shave Feature Image (PPL) Shave it off

Obrijte vse

Hitro britje s potezami v nasprotni smeri rasti dlačic. Med tem OneBlade 1st Shave poskrbi za gladko in udobno britje, saj se nikoli ne približa preveč.

OneBlade First Shave Feature Image (PPL) English (United States) Durable OneBlade

Trpežna rezila oblikovalnika OneBlade

Rezila so zasnovana za dolgotrajno uporabo. Za optimalno delovanje je treba posamezno rezilo zamenjati samo vsake 4 mesece*. Zamenjava je preprosta in enostavna. * Za najboljšo izkušnjo britja. Izračunano za 2 popolni britji na teden. Dejanski rezultati lahko odstopajo.

OneBlade First Shave Feature Image (PPL) Durable OneBlade

Popolnoma vodotesno

Oblikovalnik OneBlade je vodotesen, zato je čiščenje enostavno: samo sperete ga pod tekočo vodo. Privoščite si lahko mokro ali suho britje, celo med prhanjem, kakor vam je ljubše. Pena za britje ni potrebna.

OneBlade First Shave Feature Image (PPL) Long-lasting Battery

Dolgotrajno baterijsko delovanje

Baterija z možnostjo polnjenja po 8 urah polnjenja nudi 30 minut učinkovitega delovanja.

FIM QP1324 DualSided blade RGB

Ustvarite natančne in ostre linije z obojestranskim rezilom

OneBlade sledi linijam vašega obraza, zato lahko preprosto in udobno obrijete vse predele. Z obojestranskim rezilom lahko oblikujete robove in ustvarite jasne linije, saj lahko rezilo premikate v različne smeri.

OneBlade First Shave Feature Image (PPL) USB-A Charging

Polnite kadar koli in kjer koli

Lahko ga polnite doma ali na poti, kar je idealno za vsakodnevno rutino in potovanja.

Sustainability banner

Trajnost

100 % brez emisij ogljikovega dioksida od leta 2020.²

Skozi naložbe v obnovljivo električno energijo in brez emisij ogljikovega dioksida naše globalno poslovanje dosega ničelno stopnjo emisij ogljikovega dioksida v ozračje. Prav tako smo zavezani, da bomo do leta 2025 več kot 75 % energije, ki jo porabimo, pridobili iz obnovljivih virov, postopoma pa bomo prenehali uporabljati fosilna goriva v celotnem našem poslovanju.³

Opombe

¹ v primerjavi s QP210
² Naše tovarne, naše pisarne in naše lokacije po vsem svetu
³ Naše celotno poslovanje = naše tovarne, naše pisarne in naša potovanja
* Za najboljšo izkušnjo britja. Izračunano za 2 popolni britji na teden. Dejanski rezultati so lahko drugačni.
** v primerjavi z modelom QP210

