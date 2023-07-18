Hitro je. Resnično hitro. Philips OneBlade First Shave uporablja revolucionarno rezilo, ki z lahkoto opravi z vsako dolžino dlačic. 6000 gibov na minuto zagotavlja hitro in gladko britje, ki je nežno do kože.
Premaz za boljše drsenje in zaobljene konice za zaščito kože. Zaščitna ploščica na rezilni enoti in zaobljene konice omogočajo gladko drsenje rezila ter ščitijo kožo pred urezninami med britjem.
Gladko je. Izjemno gladko. Dodali smo plast mikro steklenih kroglic, ki preprečujejo trenje med britjem. To zmanjšuje možnost draženja kože, zato uporaba pene za britje ali vode ni potrebna.
Je hiter. Resnično hiter. Philips OneBlade First Shave z revolucionarno rezilno enoto omogoča prirezovanje dlačic vseh dolžin. 6000 gibov na minuto zagotavlja hitro in gladko britje ter hkrati ščiti kožo.
Premaz za boljše drsenje in zaokrožene konice za zaščito kože. Zaščitna ploščica na rezilni enoti in zaokrožene konice omogočajo gladko drsenje rezila ter ščitijo kožo pred urezninami med britjem.
Gladko. Resnično gladko. Dodali smo plast steklenih mikrokroglic, ki zmanjšujejo trenje med britjem. In ker to pomaga zmanjšati razdraženost kože, ne potrebujete pene ali vode.
Hitro britje s potezami v nasprotni smeri rasti dlačic. Med tem OneBlade 1st Shave poskrbi za gladko in udobno britje, saj se nikoli ne približa preveč.
Rezila so zasnovana za dolgotrajno uporabo. Za optimalno delovanje je treba posamezno rezilo zamenjati samo vsake 4 mesece*. Zamenjava je preprosta in enostavna. * Za najboljšo izkušnjo britja. Izračunano za 2 popolni britji na teden. Dejanski rezultati lahko odstopajo.
Oblikovalnik OneBlade je vodotesen, zato je čiščenje enostavno: samo sperete ga pod tekočo vodo. Privoščite si lahko mokro ali suho britje, celo med prhanjem, kakor vam je ljubše. Pena za britje ni potrebna.
Baterija z možnostjo polnjenja po 8 urah polnjenja nudi 30 minut učinkovitega delovanja.
OneBlade sledi linijam vašega obraza, zato lahko preprosto in udobno obrijete vse predele. Z obojestranskim rezilom lahko oblikujete robove in ustvarite jasne linije, saj lahko rezilo premikate v različne smeri.
Lahko ga polnite doma ali na poti, kar je idealno za vsakodnevno rutino in potovanja.
Našo stran si lahko najbolje ogledate z najnovejšo različico brskalnika Microsoft Edge, Google Chrome ali Firefox.