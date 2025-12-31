2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
HR1832/45
500 W
QuickClean
1,5 l
Preprečevanje kapljanja
Ker je za polovico manjši*, zavzame ta sokovnik manj prostora. Preprosto ga lahko odložite na kuhinjski pult ali ga shranite.
Sokovnik omogoča uporabo lastnih kozarcev (največ 12 cm v višino). Kozarec postavite neposredno pod vdelano pipo in aparat je že pripravljen na stiskanje soka.
Naenkrat lahko pripravite do 1,5 litra soka, ne da bi morali izprazniti posodo za tropine.
Ocene
V primerjavi s sokovnikom serije Avance HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73