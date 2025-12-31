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Vse serije

  • Veliko soka. Brez napora.
  • Veliko soka. Brez napora.
  • Veliko soka. Brez napora.
  • Veliko soka. Brez napora.
  • Veliko soka. Brez napora.
  • Veliko soka. Brez napora.
  • Veliko soka. Brez napora.
  • Veliko soka. Brez napora.
  • Veliko soka. Brez napora.
  • Veliko soka. Brez napora.

Izdelek ni več na voljo

Viva CollectionSokovnik

HR1832/45

Veliko soka. Brez napora.
Vse, kar potrebujete od sokovnika – učinkovito iztiskanje soka, čiščenje v manj kot 1 minuti – v kompaktni zasnovi polovične velikosti*. Vsak dan si privoščite zdrav in doma pripravljen sok.
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Celovita kompaktna zasnova

Veliko soka. Brez napora.

  • 500 W

  • QuickClean

  • 1,5 l

  • Preprečevanje kapljanja

Kompaktni sokovnik je vedno pri roki na kuhinjskem pultu

Kompaktni sokovnik je vedno pri roki na kuhinjskem pultu

Ker je za polovico manjši*, zavzame ta sokovnik manj prostora. Preprosto ga lahko odložite na kuhinjski pult ali ga shranite.

Sok iztiskajte naravnost v kozarec

Sok iztiskajte naravnost v kozarec

Sokovnik omogoča uporabo lastnih kozarcev (največ 12 cm v višino). Kozarec postavite neposredno pod vdelano pipo in aparat je že pripravljen na stiskanje soka.

Naenkrat iztisnite do 1,5 l soka

Naenkrat iztisnite do 1,5 l soka

Naenkrat lahko pripravite do 1,5 litra soka, ne da bi morali izprazniti posodo za tropine.

Tehnične specifikacije

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Omejitve odgovornosti

  1. V primerjavi s sokovnikom serije Avance HR1869/70, HR1869/71, HR1869/73