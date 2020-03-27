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  • Uživajte v doma pripravljenih napitkih in hrani vsak dan
  • Uživajte v doma pripravljenih napitkih in hrani vsak dan
  • Uživajte v doma pripravljenih napitkih in hrani vsak dan
  • Uživajte v doma pripravljenih napitkih in hrani vsak dan
  • Uživajte v doma pripravljenih napitkih in hrani vsak dan
  • Uživajte v doma pripravljenih napitkih in hrani vsak dan
  • Uživajte v doma pripravljenih napitkih in hrani vsak dan
  • Uživajte v doma pripravljenih napitkih in hrani vsak dan
  • Uživajte v doma pripravljenih napitkih in hrani vsak dan
  • Uživajte v doma pripravljenih napitkih in hrani vsak dan
  • Uživajte v doma pripravljenih napitkih in hrani vsak dan
  • Uživajte v doma pripravljenih napitkih in hrani vsak dan

Izdelek ni več na voljo

Viva CollectionPalični mešalnik

HR1613/00

4.9

| (7) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 86%

Uživajte v doma pripravljenih napitkih in hrani vsak dan

Ročni mešalnik Philips odlikujejo moč 650 W, rezilo z dvojnim delovanjem in več nastavitev hitrosti, kar zagotavlja odlične rezultate v samo nekaj sekundah. Priprava zdrave in okusne hrane doma še nikoli ni bila tako enostavna.

Poglej vse prednosti

Preprosto mešanje, sekljanje in stepanje pri vseh hitrostih

Uživajte v doma pripravljenih napitkih in hrani vsak dan

  • 650 W, plastični mešalnik

  • Nož z dvojnim delovanjem

  • 1,7 l vrč, velik sekljalnik, metlica

  • 16 hitrosti in Turbo

Zmogljiv 650 W motor

Zmogljiv 650 W motor

Izberite optimalno hitrost za vse vrste sestavin

Izberite optimalno hitrost za vse vrste sestavin

Na voljo imate 16 nastavitev hitrosti, zato lahko izberete optimalno hitrost za vse vrste sestavin, da dobite želeno gostoto ali tekoče zmešane sestavine.

Gumb Turbo za dodatno moč za najtrše sestavine

Gumb Turbo za dodatno moč za najtrše sestavine

Za najtrše sestavine.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.9

od 5

7

Ocene

86%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

27/03/2020

България

България

Preverjen kupec

Продукта е компактен и функционален

Използвам продукта от дълго време и съм много доволна.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1613/00 Hand blender

Date of Use 2018-03-27

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1613/00 Hand blender

Date of Use 2018-03-27

12/11/2019

Україна

Україна

Рекомендую

Незамінна річ на кухні! Чудовий помічник, без якого на кухні просто не впораєшся. Користуюсь багато років, і гадки не маю як я раніше без нього жила.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1613/00 Ручний блендер

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1613/00 Ручний блендер

23/03/2016

România

România

excelent

De cand am cumparat acest mixer, gatitul este mult mai rapid si mai usor....imi place sa fac maioneza in casa iar cu vechiul mixer imi lua foarte mult timp si mai mult ma enervam, dar acum este o placere sa fac maioneza ....il ador!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1613/00 Mixer de mână

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1613/00 Mixer de mână

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