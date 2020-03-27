2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Uživajte v doma pripravljenih napitkih in hrani vsak dan
Ročni mešalnik Philips odlikujejo moč 650 W, rezilo z dvojnim delovanjem in več nastavitev hitrosti, kar zagotavlja odlične rezultate v samo nekaj sekundah. Priprava zdrave in okusne hrane doma še nikoli ni bila tako enostavna.
650 W, plastični mešalnik
Nož z dvojnim delovanjem
1,7 l vrč, velik sekljalnik, metlica
16 hitrosti in Turbo
Na voljo imate 16 nastavitev hitrosti, zato lahko izberete optimalno hitrost za vse vrste sestavin, da dobite želeno gostoto ali tekoče zmešane sestavine.
Za najtrše sestavine.
4.9
od 5
7
Ocene
86%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Итиити
27/03/2020
България
Preverjen kupec
Продукта е компактен и функционален
Използвам продукта от дълго време и съм много доволна.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1613/00 Hand blender
Date of Use 2018-03-27
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1613/00 Hand blender
Date of Use 2018-03-27
AnnaAnn
12/11/2019
Україна
Рекомендую
Незамінна річ на кухні! Чудовий помічник, без якого на кухні просто не впораєшся. Користуюсь багато років, і гадки не маю як я раніше без нього жила.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1613/00 Ручний блендер
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1613/00 Ручний блендер
kata87
23/03/2016
România
excelent
De cand am cumparat acest mixer, gatitul este mult mai rapid si mai usor....imi place sa fac maioneza in casa iar cu vechiul mixer imi lua foarte mult timp si mai mult ma enervam, dar acum este o placere sa fac maioneza ....il ador!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1613/00 Mixer de mână
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Viva Collection HR1613/00 Mixer de mână