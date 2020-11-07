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  • Za enostavno pripravo domačih slaščic
  • Za enostavno pripravo domačih slaščic
  • Za enostavno pripravo domačih slaščic
  • Za enostavno pripravo domačih slaščic

Izdelek ni več na voljo

Pokončni mešalniki

HR1565/55

4.8

| (6) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Za enostavno pripravo domačih slaščic

Priprava slastnih domačih tort, pit in kruha za vso družino še nikoli ni bila tako enostavna. Philipsov pokončni mešalnik moči 400 W s skledo bo poskrbel za vse in v samo nekaj minutah ustvaril odlično mešanico sestavin. Pravi prostoročni kuhinjski pomočnik.

Poglej vse prednosti

Mešalnik z vrtljivo posodo

Za enostavno pripravo domačih slaščic

  • 400 W

  • Metlice iz nerjavnega jekla

  • Nast. za gnetenje testa, 3 l posoda

Zmogljiv 400 W motor

Zmogljiv 400 W motor

Zmogljiv 400 W motor omogoča obdelavo najrazličnejših sestavin.

3 l vrtljiva posoda

3 l vrtljiva posoda

Stojalo mešalnika

Stojalo mešalnika

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.8

od 5

6

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

07/11/2020

Україна

Україна

Класний вирiб

Користуюсь мiксером Philips вже багато рокiв. Дуже зручний у вииористаннi , потужний, надiйний. Раджу всiм рiдним i знайомим.

Prednosti

За

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HR1565/55 Стаціонарні міксери

Date of Use 2018-11-07

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HR1565/55 Стаціонарні міксери

Date of Use 2018-11-07

07/05/2019

România

România

O alegere excelentă

Un mixer care face treaba singur :) Îl folosesc de circa 4 ani și sunt foarte mulțumită de produs. L-am folosit pentru bezea, tiramisu, diverse alte creme, aluaturi de brioșe, chec și cozonac și am obținut de fiecare dată produsele dorite, cu ușurință, rapiditate și calitate.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HR1565/40 Mixere cu suport

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HR1565/40 Mixere cu suport

25/01/2019

Magyarország

Magyarország

Jó termék.

Nekem bevált ez a kézi mixer, tényleg szuper segítőtárs.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HR1565/55 Tálas mixerek

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HR1565/55 Tálas mixerek

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