2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
Za enostavno pripravo domačih slaščic
Priprava slastnih domačih tort, pit in kruha za vso družino še nikoli ni bila tako enostavna. Philipsov pokončni mešalnik moči 400 W s skledo bo poskrbel za vse in v samo nekaj minutah ustvaril odlično mešanico sestavin. Pravi prostoročni kuhinjski pomočnik.
400 W
Metlice iz nerjavnega jekla
Nast. za gnetenje testa, 3 l posoda
Zmogljiv 400 W motor omogoča obdelavo najrazličnejših sestavin.
4.8
od 5
6
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
07/11/2020
Україна
Класний вирiб
Користуюсь мiксером Philips вже багато рокiв. Дуже зручний у вииористаннi , потужний, надiйний. Раджу всiм рiдним i знайомим.
Prednosti
За
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HR1565/55 Стаціонарні міксери
Date of Use 2018-11-07
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HR1565/55 Стаціонарні міксери
Date of Use 2018-11-07
ElenaBucuresteanu
07/05/2019
România
O alegere excelentă
Un mixer care face treaba singur :) Îl folosesc de circa 4 ani și sunt foarte mulțumită de produs. L-am folosit pentru bezea, tiramisu, diverse alte creme, aluaturi de brioșe, chec și cozonac și am obținut de fiecare dată produsele dorite, cu ușurință, rapiditate și calitate.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HR1565/40 Mixere cu suport
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HR1565/40 Mixere cu suport
Erzsi52
25/01/2019
Magyarország
Jó termék.
Nekem bevált ez a kézi mixer, tényleg szuper segítőtárs.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HR1565/55 Tálas mixerek
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HR1565/55 Tálas mixerek