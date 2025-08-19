Iskalni pojmi

  • Vaš novi kuharski pomočnik v domači kuhinji. Vaš novi kuharski pomočnik v domači kuhinji. Vaš novi kuharski pomočnik v domači kuhinji.
  • Play Pause

    Sekljalnik serije 5000 Sekljalnik

    HR1507/00

    Overall rating / 5
    • Ocene Ocene Ocene Ocene

    Vaš novi kuharski pomočnik v domači kuhinji.

    Naš hibridni sekljalnik je idealen kuhinjski pripomoček za pripravo domačih jedi. Sesekljajte, narežite in nastrgajte sestavine za pripravo svojih najzahtevnejših jedi. Z lahkoto lahko tudi naribate sir, stepete smetano ali olupite česen.

    Več o izdelku

    Sekljalnik serije 5000 Sekljalnik

    Podobni izdelki

    Vsi Dodatna oprema za palični mešalnik

    Vaš novi kuharski pomočnik v domači kuhinji.

    S hibridnim sekljalnikom 6-v-1 pripravljajte najljubše obroke.

    • Tehnologija PowerChop zagotavlja vrhunsko sekljanje
    • Z našim hibridnim sekljalnikom 6-v-1 lahko pripravite katero koli jed
    • Hitri in popolni rezultati zahvaljujoč motorju z močjo 650 W
    • V 2-litrski stekleni posodi pripravite svoje najljubše omake
    • Tako posoda kot nastavki so primerni za pomivanje v pomivalnem stroju.
    Na voljo vam je zmogljivo sekljanje.

    Na voljo vam je zmogljivo sekljanje.

    Hitro in popolno sekljanje zagotavlja motor z močjo 650 W. V hipu ustvarite okusne jedi.

    Tehnologija PowerChop za vrhunsko sekljanje

    Tehnologija PowerChop za vrhunsko sekljanje

    Zahvaljujoč tehnologiji PowerChop, ki optimalno združuje rezila, kot rezanja in notranjo posodo, enakomerno sesekljajte mehke in trde sestavine.

    S stekleno posodo s prostornino 2 l pripravite družinske obroke

    S stekleno posodo s prostornino 2 l pripravite družinske obroke

    Ali morate pripraviti več obrokov za svojo družino? V stekleni posodi s prostornino 2 l lahko pripravite vse od omak in pomak do solat in masla iz oreščkov.

    Štiri nastavitve hitrosti za izjemno natančnost.

    Štiri nastavitve hitrosti za izjemno natančnost.

    S štirimi nastavitvami hitrosti lahko pripravite katero koli jed želite. Za goste omake in mezge uporabite nižje hitrosti, če pa želite, da so povsem gladke, uporabite največjo hitrost.

    Nič več drsenja.

    Nič več drsenja.

    Zaradi stabilnosti, ki jo gumijasta spodnja stran zagotavlja našemu hibridnemu aparatu, lahko sekljate brez ene same skrbi.

    Enostavno čiščenje

    Enostavno čiščenje

    Ne skrbite glede čiščenje. Posodo, rezila in diske lahko operete v pomivalnem stroju.

    En pripomoček, neomejene možnosti.

    En pripomoček, neomejene možnosti.

    Ta sekljalnik z lahkoto opravi z vsemi vrstami sestavin, naj si bo to priprava omak ali solat. Sadje ali zelenjavo lahko narežete na rezine, sir ali čokolado lahko nastrgate in seveda sesekljate najtrše sestavine, kot so oreščki in meso.

    Sami pripravite maslo iz oreščkov.

    Sami pripravite maslo iz oreščkov.

    Doma lahko z lahkoto pripravite svoje lastno maslo iz oreščkov ter raziskujete nove in bolj zdrave okuse. Za svoje najmlajše lahko pripravite celo domači čokoladni namaz.

    Hitro sekljanje zaradi naših 4 rezil iz nerjavečega jekla

    Hitro sekljanje zaradi naših 4 rezil iz nerjavečega jekla

    Natančna rezila za lasersko rezanje so posebej zasnovana za rezanje prav vsake sestavine, kar omogoča hitrejšo pripravo obroka.

    Brez težav narežite zelenjavo

    Brez težav narežite zelenjavo

    Z našim nastavkom za rezanje, ki zagotavlja hitre in enakomerne rezultate, lahko jedi ali solate pripravite povsem brez težav.

    Enostavno strganje zelenjave ali sira

    Enostavno strganje zelenjave ali sira

    S pomočjo našega nastavka za strganje naribajte sir za posipanje jedi ali zelenjavo za zdravo solato.

    Lupilnik za česen za hitrejšo pripravo obrokov

    Lupilnik za česen za hitrejšo pripravo obrokov

    Ali morate pripraviti jed z veliko stroki česna? Namestite lupilnik za česen in dodajte stroke česna. Končni rezultat: olupljeni stroki česna in povsem čiste roke.

    Naribajte sir za katero koli jed

    Naribajte sir za katero koli jed

    Z našim nastavkom za granuliranje lahko enostavno naribajte sir ali pripravite pire krompir.

    Stepena smetana za vaše sladice

    Stepena smetana za vaše sladice

    Z nastavkom za mešanje lahko enostavno stepete smetano ali beljake.

    Tehnične specifikacije

    • Splošne specifikacije

      Primarni material
      Plastika
      Sekundarni material
      Plastika/nerjaveče jeklo
      Funkcije
      Hitrost 1/2/3/4
      Vrsta izdelka
      Hibridni sekljalnik
      Certifikati
      CB
      Prostornina košare
      Največ 2 l
      Nedrseče nožice
      Da
      Dolžina kabla
      > 1,2 m
      Tehnologija
      Tehnologija PowerChop
      Vgrajeno stikalo za vklop/izklop
      Gumb za vklop/izklop
      Deli, primerni za pomivalni stroj
      Da
      Indikator nivoja prostornine
      Da
      Material posode
      Plastika/steklo
      Material rezil
      Nerjaveče jeklo
      Vrtljaji na minuto (vrt/min)
      5000
      Brez bisfenola A
      Da
      Pulzna nastavitev
      Da
      Snemljiva rezila
      Da
      Sposobnost drobljenja ledu
      Da
      Sposobnost mešanja vročih sestavin
      < 60, vendar ni priporočeno
      Raven hrupa (standardno)
      < 80 dB
      Garancija
      2 leti
      Združljivost s suho hrano
      Da

    • Tehnične specifikacije

      Moč
      450 W
      Napetost
      220–240 V
      Frekvenca
      50–60 Hz
      Število v paketu
      1 kos na škatlo

    • Združljivost

      Priloženi dodatki 1
      S-rezilo (SKU4/5)
      Priloženi dodatki 2
      Nastavek za rezanje (SKU4/5)
      Priloženi dodatki 3
      Nastavek za strganje (SKU4/5)
      Povezani dodatki 1
      Nastavek za granuliranje (SKU4/5)
      Povezani dodatki 2
      Lupilnik za česen (SKU5)
      Povezani dodatki 3
      Nastavek za stepanje (SKU5)

    • Varnostna funkcija

      Varnostni certifikat
      CB
      Samodejna ustavitev rezil
      <1,5 s v skladu z varnostnim standardom

    • Teža in dimenzije

      Dolžina izdelka
      221,4 mm
      Širina izdelka
      183,7 mm
      Višina izdelka
      317,9 mm
      Teža izdelka
      1647 (SKU4) 2380 (SKU5)
      Dolžina paketa
      367 mm
      Širina paketa
      257 mm
      Višina paketa
      240 mm
      Teža paketa
      2835 (SKU4) 3724 (SKU5)

    • Trpežnost

      Uporabniški priročnik
      DFU

    • Država porekla

      Država izdelave
      Kitajska

    Badge-D2C

    Poiščite podporo za ta izdelek

    Poiščite nasvete za izdelke, pogosta vprašanja, uporabniške priročnike ter informacije o varnosti in skladnosti.

    Predlagani izdelki

    Produkti, ki ste jih nazadnje gledali

    Ocene

    Bodi prvi, ki bo pregledal to postavko

    Prijavi se in prejmi kodo za 10 % popusta

    * To polje je zahtevano

    Promo koda za 10 % popusta velja za Philips naprave za osebno nego in dom

    Ekskluzivne promocije in kuponi

    Predstavitev izedelkov

    *
    Želim prejemati promocijska obvestila o Philipsovih izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah glede na svoje izbire in vedenje. Odjavim se lahko enostavno in kadarkoli.
    Kaj to pomeni?
    © Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2025. Vse pravice pridržane.

    Našo stran si lahko najbolje ogledate z najnovejšo različico brskalnika Microsoft Edge, Google Chrome ali Firefox.