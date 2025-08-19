Naš hibridni sekljalnik je idealen kuhinjski pripomoček za pripravo domačih jedi. Sesekljajte, narežite in nastrgajte sestavine za pripravo svojih najzahtevnejših jedi. Z lahkoto lahko tudi naribate sir, stepete smetano ali olupite česen.
Z našim hibridnim sekljalnikom 6-v-1 lahko pripravite katero koli jed
Hitri in popolni rezultati zahvaljujoč motorju z močjo 650 W
V 2-litrski stekleni posodi pripravite svoje najljubše omake
Tako posoda kot nastavki so primerni za pomivanje v pomivalnem stroju.
Na voljo vam je zmogljivo sekljanje.
Hitro in popolno sekljanje zagotavlja motor z močjo 650 W. V hipu ustvarite okusne jedi.
Tehnologija PowerChop za vrhunsko sekljanje
Zahvaljujoč tehnologiji PowerChop, ki optimalno združuje rezila, kot rezanja in notranjo posodo, enakomerno sesekljajte mehke in trde sestavine.
S stekleno posodo s prostornino 2 l pripravite družinske obroke
Ali morate pripraviti več obrokov za svojo družino? V stekleni posodi s prostornino 2 l lahko pripravite vse od omak in pomak do solat in masla iz oreščkov.
Štiri nastavitve hitrosti za izjemno natančnost.
S štirimi nastavitvami hitrosti lahko pripravite katero koli jed želite. Za goste omake in mezge uporabite nižje hitrosti, če pa želite, da so povsem gladke, uporabite največjo hitrost.
Nič več drsenja.
Zaradi stabilnosti, ki jo gumijasta spodnja stran zagotavlja našemu hibridnemu aparatu, lahko sekljate brez ene same skrbi.
Enostavno čiščenje
Ne skrbite glede čiščenje. Posodo, rezila in diske lahko operete v pomivalnem stroju.
En pripomoček, neomejene možnosti.
Ta sekljalnik z lahkoto opravi z vsemi vrstami sestavin, naj si bo to priprava omak ali solat. Sadje ali zelenjavo lahko narežete na rezine, sir ali čokolado lahko nastrgate in seveda sesekljate najtrše sestavine, kot so oreščki in meso.
Sami pripravite maslo iz oreščkov.
Doma lahko z lahkoto pripravite svoje lastno maslo iz oreščkov ter raziskujete nove in bolj zdrave okuse. Za svoje najmlajše lahko pripravite celo domači čokoladni namaz.
Hitro sekljanje zaradi naših 4 rezil iz nerjavečega jekla
Natančna rezila za lasersko rezanje so posebej zasnovana za rezanje prav vsake sestavine, kar omogoča hitrejšo pripravo obroka.
Brez težav narežite zelenjavo
Z našim nastavkom za rezanje, ki zagotavlja hitre in enakomerne rezultate, lahko jedi ali solate pripravite povsem brez težav.
Enostavno strganje zelenjave ali sira
S pomočjo našega nastavka za strganje naribajte sir za posipanje jedi ali zelenjavo za zdravo solato.
Lupilnik za česen za hitrejšo pripravo obrokov
Ali morate pripraviti jed z veliko stroki česna? Namestite lupilnik za česen in dodajte stroke česna. Končni rezultat: olupljeni stroki česna in povsem čiste roke.
Naribajte sir za katero koli jed
Z našim nastavkom za granuliranje lahko enostavno naribajte sir ali pripravite pire krompir.
Stepena smetana za vaše sladice
Z nastavkom za mešanje lahko enostavno stepete smetano ali beljake.