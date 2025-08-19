Sekljalnik serije 3000 Sekljalnik
Zmogljiv, hiter in zanesljiv.
Ta velik sekljalnik, enostaven za uporabo, je idealen kuhinjski pripomoček za pripravo domačih jedi. Z močnim motorjem sesekljajte in zdrobite katero koli sestavino, medtem ko lahko brez težav pripravite svoje najljubše omake.
Zmogljiv, hiter in zanesljiv. Priprava obrokov še nikoli ni bila tako enostavna. Tehnologija PowerChop zagotavlja vrhunsko sekljanje Hitri in popolni rezultati zahvaljujoč motorju z močjo 500 W V 2-litrski posodi pripravite svoje najljubše pomake in omake Z 2 nastavitvama hitrosti nadzorujte svoj rezultat Tako posoda kot rezila so primerni za pomivanje v pomivalnem stroju Moč sekljanja na dosegu roke.
Hitro in popolno sekljanje zagotavlja motor z močjo 500 W. V hipu ustvarite katero koli jed.
Tehnologija PowerChop za vrhunsko sekljanje
Zahvaljujoč tehnologiji PowerChop, ki optimalno združuje rezila, kot rezanja in notranjo posodo, enakomerno sesekljajte mehke in trde sestavine.
V 2-litrski posodi pripravljajte svoje najljubše omake
Imate radi guacamole ali ste velik ljubitelj pesta? V veliki posodi s prostornino 2 l lahko pripravite, kar koli vam srce poželi.
Dve hitrosti, dvojna natančnost.
Zaradi dvojne hitrosti delovanja lahko sestavine zlahka sesekljate. Za grobo mletje nekaj sekund uporabljajte prvo hitrost, medtem ko lahko z drugo hitrostjo uživate v gladkih rezultatih.
Nič več drsenja.
Zaradi stabilnosti, ki jo gumijasta spodnja stran zagotavlja našemu sekljalniku, lahko sekljate z eno roko.
Enostavno čiščenje
Ne skrbite glede čiščenja. Tako posodo kot rezila lahko operete v pomivalnem stroju.
En pripomoček, neomejene možnosti.
Ta sekljalnik z lahkoto opravi z vsemi vrstami sestavin, naj si bo to priprava omak ali solat. Uporabljate ga lahko tudi za mletje mesa, izdelavo masla iz oreščkov ali pripravo omak za vso družino.
Hitro sekljanje zaradi naših 4 rezil iz nerjavečega jekla
Natančna rezila za lasersko rezanje so posebej zasnovana za rezanje prav vsake sestavine, kar omogoča hitrejšo pripravo obroka.
Sami pripravite maslo iz oreščkov.
Doma lahko z lahkoto pripravite svoje lastno maslo iz oreščkov ter raziskujete nove in bolj zdrave okuse. Za svoje najmlajše lahko pripravite celo domači čokoladni namaz.
Splošne specifikacije
Primarni material
Plastika Sekundarni material
Plastika Funkcije
Hitrost 1/2 Vrsta izdelka
Sekljalnik Certifikati
CB Prostornina košare
Največ 2 l Nedrseče nožice
Da Dolžina kabla
> 1,2 m Tehnologija
Tehnologija PowerChop Deli, primerni za pomivalni stroj
Da Indikator nivoja prostornine
Da Material posode
Plastika Material rezil
Nerjaveče jeklo Vrtljaji na minuto (vrt/min)
27.000 Brez bisfenola A
Da Pulzna nastavitev
Da Snemljiva rezila
Da Sposobnost drobljenja ledu
Da Sposobnost mešanja vročih sestavin
< 60, vendar ni priporočeno Raven hrupa (standardno)
< 80 dB Garancija
2 leti Združljivost s suho hrano
Da
Tehnične specifikacije
Moč
500 W Napetost
220–240 V Frekvenca
50–60 Hz Število v paketu
1 kos na škatlo
Združljivost
Priloženi dodatki 1
S-rezilo
Varnostna funkcija
Varnostni certifikat
CB Samodejna ustavitev rezil
<1,5 s v skladu z varnostnim standardom
Teža in dimenzije
Dolžina izdelka
180 mm Širina izdelka
221 mm Višina izdelka
271 mm Teža izdelka
1245 g Dolžina paketa
227 mm Širina paketa
372 mm Višina paketa
187 mm Teža paketa
1983 g
Trpežnost
Uporabniški priročnik
DFU
Država porekla
Država izdelave
Kitajska
