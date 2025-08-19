Iskalni pojmi

    Sekljalnik serije 3000 Sekljalnik

    HR1501/00

    Zmogljiv, kompakten, preprost!

    Ta kompakten sekljalnik, enostaven za uporabo, je idealen kuhinjski pripomoček za pripravo domačih jedi. Z močnim motorjem sesekljajte in zdrobite katero koli sestavino, medtem ko lahko brez težav pripravite tudi svoje najljubše omake.

    Sekljalnik serije 3000 Sekljalnik

    Zmogljiv, kompakten, preprost!

    Priprava obrokov še nikoli ni bila tako enostavna.

    • Tehnologija PowerChop zagotavlja vrhunsko sekljanje
    • Hitri in popolni rezultati zahvaljujoč motorju z močjo 450 W
    • V 1-litrski posodi pripravite svoje najljubše pomake in omake
    • Z 2 nastavitvama hitrosti nadzorujte svoj rezultat
    • Tako posoda kot rezila so primerni za pomivanje v pomivalnem stroju
    Moč sekljanja na dosegu roke.

    Hitro in popolno sekljanje zagotavlja motor z močjo 450 W. V hipu ustvarite katero koli jed.

    Tehnologija PowerChop za vrhunsko sekljanje

    Zahvaljujoč tehnologiji PowerChop, ki optimalno združuje rezila, kot rezanja in notranjo posodo, enakomerno sesekljajte mehke in trde sestavine.

    V 1-litrski posodi pripravljajte svoje najljubše omake

    Imate radi guacamole ali ste velik ljubitelj pesta? V posodi s prostornino 1 l lahko pripravite, kar koli vam srce poželi.

    Dve hitrosti, dvojna natančnost.

    Zaradi dvojne hitrosti delovanja lahko sestavine zlahka sesekljate. Za grobo mletje nekaj sekund uporabljajte prvo hitrost, medtem ko lahko z drugo hitrostjo uživate v gladkih rezultatih.

    Nič več drsenja.

    Zaradi stabilnosti, ki jo gumijasta spodnja stran zagotavlja našemu sekljalniku, lahko sekljate z eno roko.

    Enostavno čiščenje

    Ne skrbite glede čiščenje. Tako posodo kot rezila lahko operete v pomivalnem stroju.

    En pripomoček, neomejene možnosti.

    Ta sekljalnik z lahkoto obdela vse vrste sestavin, od čebule do pomak.

    Hitro sekljanje zaradi naših 4 rezil iz nerjavečega jekla

    Naša 4 rezila so posebej zasnovana za rezanje prav vsake sestavine, kar omogoča hitrejšo pripravo obroka.

    Sami pripravite maslo iz oreščkov.

    Doma lahko z lahkoto pripravite svoje lastno maslo iz oreščkov ter raziskujete nove in bolj zdrave okuse. Za svoje najmlajše lahko pripravite celo domači čokoladni namaz.

    Tehnične specifikacije

    • Splošne specifikacije

      Primarni material
      Plastika
      Sekundarni material
      Plastika
      Funkcije
      Hitrost 1/2
      Vrsta izdelka
      Sekljalnik
      Certifikati
      CB
      Prostornina košare
      Največ 1 l
      Nedrseče nožice
      Da
      Dolžina kabla
      > 1,2 m
      Tehnologija
      Tehnologija PowerChop
      Deli, primerni za pomivalni stroj
      Da
      Indikator nivoja prostornine
      Da
      Material posode
      Plastika
      Material rezil
      Nerjaveče jeklo
      Vrtljaji na minuto (vrt/min)
      5000
      Brez bisfenola A
      Da
      Pulzna nastavitev
      Da
      Snemljiva rezila
      Da
      Sposobnost drobljenja ledu
      Da
      Sposobnost mešanja vročih sestavin
      < 60, vendar ni priporočeno
      Raven hrupa (standardno)
      < 80 dB
      Garancija
      2 leti
      Združljivost s suho hrano
      Da

    • Tehnične specifikacije

      Moč
      450 W
      Napetost
      220–240 V
      Frekvenca
      50–60 Hz
      Število v paketu
      1 kos na škatlo

    • Združljivost

      Priloženi dodatki 1
      S-rezilo

    • Varnostna funkcija

      Varnostni certifikat
      CB
      Samodejna ustavitev rezil
      <1,5 s v skladu z varnostnim standardom

    • Teža in dimenzije

      Dolžina izdelka
      141 mm
      Širina izdelka
      141 mm
      Višina izdelka
      258 mm
      Teža izdelka
      1056 g
      Dolžina paketa
      145 mm
      Širina paketa
      145 mm
      Višina paketa
      275 mm
      Teža paketa
      1282 g

    • Trpežnost

      Uporabniški priročnik
      DFU

    • Država porekla

      Država izdelave
      Kitajska

