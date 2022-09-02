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  • Uživajte v hitri pripravi domače hrane
  • Uživajte v hitri pripravi domače hrane
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  • Uživajte v hitri pripravi domače hrane

Izdelek ni več na voljo

Daily CollectionPalični mešalnik

HR1363/00

4.8
| (30) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Uživajte v hitri pripravi domače hrane
Ročni mešalnik Philips odlikujeta moč 600 W in rezilo z dvojnim delovanjem, kar zagotavlja odlične rezultate v samo nekaj sekundah. Priprava zdrave in okusne hrane doma še nikoli ni bila tako enostavna.
Poglej vse prednosti

Mešalnik z rezilom z dvojnim delovanjem

Uživajte v hitri pripravi domače hrane

  • 600 W

  • Plastični mešalnik

  • Sekljalnik z 1 nastavkom

Snemljiv plastični drog

Rezilo z dvojnim delovanjem

Rezilo z dvojnim delovanjem

Rezilo z dvojnim delovanjem ročnega mešalnika Philips reže v vodoravni in navpični smeri.

Mehak ročaj in gumbi

Mehak ročaj in gumbi omogočajo udobno uporabo izdelka.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.8

od 5

30

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

02/09/2022

България

България

Preverjen kupec

Уникален пасатор

Имам този невероятен пасатор от доста години и той се превърна в незаменим помощник в моята кухня. В комбинация с чопъра те заместват много други уреди, които иначе биха заели доста място в шкафовете. Чудесно могат да пасират, смилат, накълцват, разбиват и още и още. Наистина се оказаха очаквано ДОБРА комбинация от функционалност, мощност и качество.

Prednosti

Многофункционалност, мощност, качество, компактност.

Slabosti

няма

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1363/00 Пасатор

Date of Use 2020-09-02

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1363/00 Пасатор

Date of Use 2020-09-02

27/10/2021

Україна

Україна

Блендер дуже зручний у використанні.

Блендер дуже зручний у використанні і простий. Нічого зайвого. Брала задля того щоб готувати пюре для маленької дитини. Потім перебивала в пюре уже супи- все супер. Готувати печінковий торт тепер саме задоволення, дрібною все блендером, більше не потрібно натерати на тертці.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HR1363/00 Ручний блендер

Date of Use 2019-10-27

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HR1363/00 Ручний блендер

Date of Use 2019-10-27

05/07/2019

Україна

Україна

простий,потужний,надiйний

це вже другий такий блендер ,який ми використовуємо більше 10 років.він з легкістю справляєтьсяз м'ясом,горіхами та іншими твердими продуктами,а функція блендера з зануренням відмінно подрібнює та робе пбре.надійний кухоний помічник

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HR1363/00 Ручний блендер

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HR1363/00 Ручний блендер

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