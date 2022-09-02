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Izdelek ni več na voljo
600 W
Plastični mešalnik
Sekljalnik z 1 nastavkom
Rezilo z dvojnim delovanjem ročnega mešalnika Philips reže v vodoravni in navpični smeri.
Mehak ročaj in gumbi omogočajo udobno uporabo izdelka.
4.8
od 5
30
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
ППГ-К
02/09/2022
България
Preverjen kupec
Уникален пасатор
Имам този невероятен пасатор от доста години и той се превърна в незаменим помощник в моята кухня. В комбинация с чопъра те заместват много други уреди, които иначе биха заели доста място в шкафовете. Чудесно могат да пасират, смилат, накълцват, разбиват и още и още. Наистина се оказаха очаквано ДОБРА комбинация от функционалност, мощност и качество.
Prednosti
Многофункционалност, мощност, качество, компактност.
Slabosti
няма
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1363/00 Пасатор
Date of Use 2020-09-02
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Daily Collection HR1363/00 Пасатор
Date of Use 2020-09-02
Vita1907
27/10/2021
Україна
Блендер дуже зручний у використанні.
Блендер дуже зручний у використанні і простий. Нічого зайвого. Брала задля того щоб готувати пюре для маленької дитини. Потім перебивала в пюре уже супи- все супер. Готувати печінковий торт тепер саме задоволення, дрібною все блендером, більше не потрібно натерати на тертці.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HR1363/00 Ручний блендер
Date of Use 2019-10-27
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HR1363/00 Ручний блендер
Date of Use 2019-10-27
kvasola
05/07/2019
Україна
простий,потужний,надiйний
це вже другий такий блендер ,який ми використовуємо більше 10 років.він з легкістю справляєтьсяз м'ясом,горіхами та іншими твердими продуктами,а функція блендера з зануренням відмінно подрібнює та робе пбре.надійний кухоний помічник
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HR1363/00 Ручний блендер
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HR1363/00 Ручний блендер