Izjemno učinkovita epilacija za svileno gladko kožo

Preizkusite epilacijo z novim Philipsovim sistemom, ki odstrani tudi najkrajše dlačice pri korenini in vašo kožo ohranja svileno gladko več tednov. Priložen je edinstveni komplet nastavkov za nove uporabnike, s katerimi boste še lažje dosegali popolne rezultate.