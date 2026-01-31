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  • Posnetek z enim izdelkom
  • Fotografija sprednje strani izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
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Izdelek ni več na voljo

SatinelleDepilator

HP6609/01

Izjemno učinkovita epilacija za svileno gladko kožo

Preizkusite epilacijo z novim Philipsovim sistemom, ki odstrani tudi najkrajše dlačice pri korenini in vašo kožo ohranja svileno gladko več tednov. Priložen je edinstveni komplet nastavkov za nove uporabnike, s katerimi boste še lažje dosegali popolne rezultate.

Poglej vse prednosti

Zajame tudi najkrajše dlačice za odlične rezultate

Izjemno učinkovita epilacija za svileno gladko kožo

  • Za celo telo

  • z nastavkom za predel bikinija

Pokrovček z masažnim elementom za optimalno, učinkovito in nežno depilacijo

Pokrovček z masažnim elementom za optimalno, učinkovito in nežno depilacijo

Za nenehen popolni stik s kožo med sproščanjem kože pred depilacijo ta kombinirani nastavek nagne depilator v optimalni kot in tako zagotavlja stalno učinkovito depilacijo.

Ta nastavek uporabljajte za gladko in nežnejšo epilacijo

Ta nastavek uporabljajte za gladko in nežnejšo epilacijo

Ta nastavek dvigne tudi kratke dlačice in zagotavlja izjemno gladko epilacijo, obenem pa sprosti kožo za nežnejšo epilacijo

Pokrovček za občutljivo kožo

Pokrovček za občutljivo kožo

Pokrovček je prilagojen posebej za občutljivo kožo in omogoča nežno epilacijo občutljivih predelov.

Tehnične specifikacije

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