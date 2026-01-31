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HP6609/01
Izjemno učinkovita epilacija za svileno gladko kožo
Preizkusite epilacijo z novim Philipsovim sistemom, ki odstrani tudi najkrajše dlačice pri korenini in vašo kožo ohranja svileno gladko več tednov. Priložen je edinstveni komplet nastavkov za nove uporabnike, s katerimi boste še lažje dosegali popolne rezultate.
Za celo telo
z nastavkom za predel bikinija
Za nenehen popolni stik s kožo med sproščanjem kože pred depilacijo ta kombinirani nastavek nagne depilator v optimalni kot in tako zagotavlja stalno učinkovito depilacijo.
Ta nastavek dvigne tudi kratke dlačice in zagotavlja izjemno gladko epilacijo, obenem pa sprosti kožo za nežnejšo epilacijo
Pokrovček je prilagojen posebej za občutljivo kožo in omogoča nežno epilacijo občutljivih predelov.
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