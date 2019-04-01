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Izdelek ni več na voljo
Mokro in suho
z brivno glavo
Depilator ima keramične teksturirane diske za nežno odstranjevanje tudi najkrajših dlačic
Zelo široka depilacijska glava z vsako potezo zagotavlja optimalno odstranjevanje dlačic za dolgotrajne in izjemno gladke rezultate že v nekaj minutah.
Depilator ima diske za nežno puljenje dlak brez vlečenja kože.
4.7
od 5
3
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
Marina777
01/04/2019
Україна
Цей продукт дуже зручний у користуванні
Цим епілятором я користуюсь з 2013 року. Він дуже зручний тим, що: - має зручну форму, його зручно тримати під час користування; - ним можна користуватись у воді; - має керамічні щипці, що дозволяє не травмувати шкіру; - має додатковий підсвітлювач; - має від'ємний дріт, що значно покращує користування. До придбання цієї моделі, я користувалась епілятором старішої моделі з охолоджувачем 7 років, теж була дуже ним задоволена.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SatinPerfect HP6577/00 Епілятор
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SatinPerfect HP6577/00 Епілятор
ataga
06/11/2014
Polska
Świetny
Używam depilatora od około roku czasu. Wcześniej zmagałam się z goleniem twardego włosa. Dzięki temu urządzeniu włos jest teraz słabszy, co ma dla mnie duże znaczenie w przypadku depilacji pach.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SatinPerfect HP6577/00 Depilator
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SatinPerfect HP6577/00 Depilator
afferzystka007
29/11/2013
Polska
Polecam, jednak mógłby dłużej pracować, bez konieczności ładowania ;)
Depilator jest prosty w obsłudze, funkcjonalny. Ma śliczny design. Jedynym mankamentem jest krótki czas pracy. Producent mógłby pomysleć o lepszym akumulatorze.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SatinPerfect HP6577/00 Depilator
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SatinPerfect HP6577/00 Depilator