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  • Razkrijte popolno kožo
  • Razkrijte popolno kožo
  • Razkrijte popolno kožo
  • Razkrijte popolno kožo
  • Razkrijte popolno kožo
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  • Razkrijte popolno kožo
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Izdelek ni več na voljo

SatinPerfectDepilator

HP6577/00

4.7
| (3) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Razkrijte popolno kožo
Depilator Philips SatinPerfect s sistemom SkinPerfect odstranjuje tudi najtanjše in najkrajše dlačice ter hkrati ščiti kožo. Omogoča udobno suho in mokro uporabo med prhanjem. Vključuje brivno glavo s prirezovalnim glavnikom.
Poglej vse prednosti

Depilator s sistemom SkinPerfect

Razkrijte popolno kožo

  • Mokro in suho

  • z brivno glavo

Keramični teksturirani diski odstranjujejo tudi najtanjše in najkrajše dlačice

Keramični teksturirani diski odstranjujejo tudi najtanjše in najkrajše dlačice

Depilator ima keramične teksturirane diske za nežno odstranjevanje tudi najkrajših dlačic

Široka depilacijska glava z eno potezo pokrije več kože

Široka depilacijska glava z eno potezo pokrije več kože

Zelo široka depilacijska glava z vsako potezo zagotavlja optimalno odstranjevanje dlačic za dolgotrajne in izjemno gladke rezultate že v nekaj minutah.

Diski za nežno puljenje pri odstranjevanju dlačic ne vlečejo kože

Diski za nežno puljenje pri odstranjevanju dlačic ne vlečejo kože

Depilator ima diske za nežno puljenje dlak brez vlečenja kože.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.7

od 5

3

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

01/04/2019

Україна

Україна

Цей продукт дуже зручний у користуванні

Цим епілятором я користуюсь з 2013 року. Він дуже зручний тим, що: - має зручну форму, його зручно тримати під час користування; - ним можна користуватись у воді; - має керамічні щипці, що дозволяє не травмувати шкіру; - має додатковий підсвітлювач; - має від'ємний дріт, що значно покращує користування. До придбання цієї моделі, я користувалась епілятором старішої моделі з охолоджувачем 7 років, теж була дуже ним задоволена.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SatinPerfect HP6577/00 Епілятор

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SatinPerfect HP6577/00 Епілятор

06/11/2014

Polska

Polska

Świetny

Używam depilatora od około roku czasu. Wcześniej zmagałam się z goleniem twardego włosa. Dzięki temu urządzeniu włos jest teraz słabszy, co ma dla mnie duże znaczenie w przypadku depilacji pach.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SatinPerfect HP6577/00 Depilator

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SatinPerfect HP6577/00 Depilator

29/11/2013

Polska

Polska

Polecam, jednak mógłby dłużej pracować, bez konieczności ładowania ;)

Depilator jest prosty w obsłudze, funkcjonalny. Ma śliczny design. Jedynym mankamentem jest krótki czas pracy. Producent mógłby pomysleć o lepszym akumulatorze.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SatinPerfect HP6577/00 Depilator

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za SatinPerfect HP6577/00 Depilator

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