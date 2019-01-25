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HP6519/01
Uživajte v dotiku satena.
Depilator Philips SatinSoft s sistemom za nego kože ščiti kožo pred raztegovanjem in omogoča maksimalno higieno. Vključuje pokrovček za občutljive dele.
Sistem za nego kože
Pokrovček za občutljivejše predele
Edinstvena Philipsova zasnova vključuje hipoalergenske ščetine za optimalno higieno, ki se odlično prilega v roko in omogoča optimalno uporabo v vseh razmerah, na mokri ali suhi koži.
Nežna vibracijska masažna ploščica spodbuja in pomirja kožo za udobnejše depiliranje.
Depilator ima diske za nežno puljenje dlak brez vlečenja kože.
3.8
od 5
4
Ocene
Matea
25/01/2019
Magyarország
Strapabíró termék
A készüléket több mint 5 éve használom, a hozzá kapott kis szütyőben bárhová magammal vihetem :)
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SatinSoft HP6519/01 Epilátor
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SatinSoft HP6519/01 Epilátor
Martina97
19/10/2019
Magyarország
Szuper termék
Évek óta használom,semmi problémám nem volt vele. Nagyon szeretem ezt a terméket.A design-ja fogott meg először,nagyon tetszik.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SatinSoft HP6519/01 Epilátor
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za SatinSoft HP6519/01 Epilátor
kasiakasia
09/10/2013
Polska
dla osob z mniejsza iloscia wlosow
ze wzgledu na fakt ze depilator daje mozliwosc depilacji jednynie bezprzewodowej przez 30min (bez mozliwosci depilacji z podlaczeniem do pradu), po tym czasie nalezy naladowac go ponownie przez 1h aby dokonczyc depilacje
Ta ocena je bila podana za SatinSoft HP6519/01 Depilator
Ta ocena je bila podana za SatinSoft HP6519/01 Depilator