Izdelek ni več na voljo
Izredno nežno, izjemno hitro
Keramični diski odstranijo dlačice pri korenini in zagotavljajo svilnato mehko kožo. Pritrdljivo hladilo z ledom uporablja blažilne lastnosti ledu, ki hladi in pomirja kožo med epiliranjem.
Brezžično
S pritrdljivim hladilom z ledom
in z brivno glavo
Patentirano hladilo z ledom blaži kožo in lajša neprijeten občutek epilacije. Vrtljiva glava se popolnoma prilagaja obliki telesa za optimalno hlajenje in udobje.
Nežna stimulacija kože skoraj povsem odpravi občutek puljenja, zato je epiliranje veliko udobnejše.
Zajame tudi dlačice, dolge samo pol milimetra, zato vam pred ponovnim epiliranjem ni treba čakati, da dlačice zrastejo.
4.6
od 5
10
Ocene
90%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
gyani
14/11/2019
България
Перфектен уред! Лесен за употреба и с отлично качество. Използвам го над 10 год.
Препоръчвам го на приятелки. Лесен за употреба и с перфектно качество!
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Satinelle Ice Premium HP6517/00 Епилатор
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Satinelle Ice Premium HP6517/00 Епилатор
Артем1
20/06/2019
Україна
цей продукт зручний
Зручний та ефективний у використанні. Надійний та безпечний.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP6517/00 Епілятор
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za HP6517/00 Епілятор
ATDS
11/06/2019
Polska
fantastyczny obraz
Ambilight to jest to, co w nim "kocham" najbardziej.Świetnie współpracuje z internetem zarówno na kablu jak i wi-fi.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilator
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilator