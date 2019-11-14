IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

Podaljšana garancija

Vse serije

  • Posnetek z enim izdelkom
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija izdelka v uporabi
  • Posnetek z enim izdelkom
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija nadomestnega izdelka
  • Fotografija izdelka v uporabi

Izdelek ni več na voljo

Satinelle Ice PremiumDepilator

HP6517/00

4.6

| (10) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 90%

Izredno nežno, izjemno hitro

Keramični diski odstranijo dlačice pri korenini in zagotavljajo svilnato mehko kožo. Pritrdljivo hladilo z ledom uporablja blažilne lastnosti ledu, ki hladi in pomirja kožo med epiliranjem.

Poglej vse prednosti

Epilator z integriranim hladilom z ledom in masažnim sistemom

Izredno nežno, izjemno hitro

  • Brezžično

  • S pritrdljivim hladilom z ledom

  • in z brivno glavo

Odlično hladilo z ledom z vrtljivo glavo

Odlično hladilo z ledom z vrtljivo glavo

Patentirano hladilo z ledom blaži kožo in lajša neprijeten občutek epilacije. Vrtljiva glava se popolnoma prilagaja obliki telesa za optimalno hlajenje in udobje.

Zvočna masaža z aloja vero

Zvočna masaža z aloja vero

Nežna stimulacija kože skoraj povsem odpravi občutek puljenja, zato je epiliranje veliko udobnejše.

Zaobljena epilacijska glava

Zaobljena epilacijska glava

Zajame tudi dlačice, dolge samo pol milimetra, zato vam pred ponovnim epiliranjem ni treba čakati, da dlačice zrastejo.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Poiščite nadomestne dele ali dodatno opremo

Deli in dodatna oprema

Deli in pribor

Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.6

od 5

10

Ocene

90%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
1

14/11/2019

България

България

Перфектен уред! Лесен за употреба и с отлично качество. Използвам го над 10 год.

Препоръчвам го на приятелки. Лесен за употреба и с перфектно качество!

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Satinelle Ice Premium HP6517/00 Епилатор

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Satinelle Ice Premium HP6517/00 Епилатор

20/06/2019

Україна

Україна

цей продукт зручний

Зручний та ефективний у використанні. Надійний та безпечний.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP6517/00 Епілятор

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za HP6517/00 Епілятор

11/06/2019

Polska

Polska

fantastyczny obraz

Ambilight to jest to, co w nim "kocham" najbardziej.Świetnie współpracuje z internetem zarówno na kablu jak i wi-fi.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilator

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Satinelle Ice Premium HP6517/00 Epilator

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki