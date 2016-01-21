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Izdelek ni več na voljo

SatinelleDepilator

HP6509/01

5

| (1) Ocena | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Popolna gladka koža, ki traja

Preizkusite depilacijo z novim Philipsovim sistemom, ki odstrani dlake pri korenini in ohranja vašo kožo gladko več tednov, ne samo dni. Priložen je edinstveni komplet nastavkov za nove uporabnike, s katerimi boste še lažje dosegali popolne rezultate.

Poglej vse prednosti

Koža ostane svileno gladka več tednov, ne samo dni

Popolna gladka koža, ki traja

  • Za celo telo, z brivno glavo

Ta nastavek uporabljajte za gladko in nežnejšo epilacijo

Ta nastavek uporabljajte za gladko in nežnejšo epilacijo

Ta nastavek dvigne tudi kratke dlačice in zagotavlja izjemno gladko epilacijo, obenem pa sprosti kožo za nežnejšo epilacijo

Brivna glava z glavnikom za britje in prirezovanje intimnih predelov

Brivna glava z glavnikom za britje in prirezovanje intimnih predelov

Nastavek za brivno glavo se popolnoma prilega linijam predela bikinija in pazduh ter zagotavlja gladko in natančno britje. Priložen je dodaten glavnik za striženje daljših dlačic pred depilacijo ali za prirezovanje predela bikinija.

Ergonomski ročaj s profilom za udobno uporabo

Ergonomski ročaj s profilom za udobno uporabo

Zaobljena oblika se odlično prilega roki za udobno odstranjevanje dlačic. Tudi izgleda sijajno!

Tehnične specifikacije

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Ocene

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5.0

od 5

1

Ocena

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

4
3
2
1

21/01/2016

România

România

Preverjen kupec

excelent

produsul este folosit saptamanal si se comporta foarte bine de cel putin 2ani,zgomotul este rezonabil

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Satinelle HP6509/01 Epilator

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Satinelle HP6509/01 Epilator

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