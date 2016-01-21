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Popolna gladka koža, ki traja
Preizkusite depilacijo z novim Philipsovim sistemom, ki odstrani dlake pri korenini in ohranja vašo kožo gladko več tednov, ne samo dni. Priložen je edinstveni komplet nastavkov za nove uporabnike, s katerimi boste še lažje dosegali popolne rezultate.
Za celo telo, z brivno glavo
Ta nastavek dvigne tudi kratke dlačice in zagotavlja izjemno gladko epilacijo, obenem pa sprosti kožo za nežnejšo epilacijo
Nastavek za brivno glavo se popolnoma prilega linijam predela bikinija in pazduh ter zagotavlja gladko in natančno britje. Priložen je dodaten glavnik za striženje daljših dlačic pred depilacijo ali za prirezovanje predela bikinija.
Zaobljena oblika se odlično prilega roki za udobno odstranjevanje dlačic. Tudi izgleda sijajno!
5.0
od 5
1
Ocena
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
underflo
21/01/2016
România
Preverjen kupec
excelent
produsul este folosit saptamanal si se comporta foarte bine de cel putin 2ani,zgomotul este rezonabil
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Satinelle HP6509/01 Epilator
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Satinelle HP6509/01 Epilator