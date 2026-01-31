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Izdelek ni več na voljo
HD9329/58
Hitro vrenje, varnejša zasnova
Ta grelnik vode je varen za dotik*, tudi med vretjem, saj ima dodatno zaščitno plast, ki učinkovito izolira toploto (*razen na delih iz brušene kovine).
1800 W
1,7 l
Dvojna stena
Cvetlično rdeča in globoka črna
Edinstvena zasnova tega kotlička z dvojnim ohišjem skrbi za varen dotik (*razen na kovinskih delih) in ohranja vodo toplo 50 % dlje od enote Philips HD9306 (običajen kovinski kotliček z enojno steno)
Regulator Strix je zasnovan v ZK in se ponaša z večstopenjskim varnostnim sistemom za preprečevanje izsušitev kotlička s samodejnim izklopnim stikalom ob pripravi ali v primeru dviga s podstavka.
Deli iz nerjavnega jekla, primernega za prehrambeno industrijo (SUS304), poskrbijo za varno in čisto skodelico vode.
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