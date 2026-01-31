IzdelkiPodpora

Prejmi 10% popusta

Philips spletna trgovina

2 leti garancije

Vse serije

  • Hitro vrenje, varnejša zasnova
  • Hitro vrenje, varnejša zasnova
  • Hitro vrenje, varnejša zasnova
  • Hitro vrenje, varnejša zasnova
  • Hitro vrenje, varnejša zasnova
  • Hitro vrenje, varnejša zasnova
  • Hitro vrenje, varnejša zasnova
  • Hitro vrenje, varnejša zasnova
  • Hitro vrenje, varnejša zasnova
  • Hitro vrenje, varnejša zasnova

Izdelek ni več na voljo

Viva CollectionDvojna stena

HD9329/58

Hitro vrenje, varnejša zasnova

Ta grelnik vode je varen za dotik*, tudi med vretjem, saj ima dodatno zaščitno plast, ki učinkovito izolira toploto (*razen na delih iz brušene kovine).

Poglej vse prednosti

Dodatna zaščitna plast za boljšo toplotno izolacijo

Hitro vrenje, varnejša zasnova

  • 1800 W

  • 1,7 l

  • Dvojna stena

  • Cvetlično rdeča in globoka črna

Edinstvena zasnova z dvojnim ohišjem za hitro in varno vretje

Edinstvena zasnova z dvojnim ohišjem za hitro in varno vretje

Edinstvena zasnova tega kotlička z dvojnim ohišjem skrbi za varen dotik (*razen na kovinskih delih) in ohranja vodo toplo 50 % dlje od enote Philips HD9306 (običajen kovinski kotliček z enojno steno)

Regulator Strix nudi večstopenjski varnostni sistem

Regulator Strix nudi večstopenjski varnostni sistem

Regulator Strix je zasnovan v ZK in se ponaša z večstopenjskim varnostnim sistemom za preprečevanje izsušitev kotlička s samodejnim izklopnim stikalom ob pripravi ali v primeru dviga s podstavka.

Nerjavno jeklo, primerno za prehrambeno industrijo (SUS304)

Nerjavno jeklo, primerno za prehrambeno industrijo (SUS304)

Deli iz nerjavnega jekla, primernega za prehrambeno industrijo (SUS304), poskrbijo za varno in čisto skodelico vode.

Tehnične specifikacije

Dobi podporo za ta izdelek

Poiščite pogosta vprašanja, uporabniške priročnike, varnostne informacije in nasvete

Ocene

Prijavite se na novičke Philips in med prvimi odkrijte ekskluzivne ponudbe

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki

Želim prejemati promocijska sporočila – na podlagi svojih nastavitev in vedenja – o Philips izdelkih, storitvah, dogodkih in promocijah. Od prejemanja se lahko kadarkoli odjavim!

  • Posebne ponudbe
  • Prvi dostopajte do ugodnosti
  • Nasveti in triki