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Pripravite kavo povsem po svojem okusu
Z opekačem Philips HD2686/90 lahko pripravite popečene kruhke po želji, kar omogočajo posebno dolge in široke reže. Osem digitalnih nastavitev vam omogoča popoln nadzor, zato hrustljave popečene kruhke zagotovo pripravite po svojem okusu.
2 reži
Elektronski s 3 funkcijami
Črna
Izjemno dolga reža
Posebej dolge reže za vse vrste kruha.
Izjemno široke in globoke reže za vse vrste kruha.
Za enakomerno popečene debele ali tanke rezine.
4.9
od 5
8
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
СергійМ
12/11/2019
Україна
Стильний тостер
Ціна трохи була зависока, але плата за дизайн. Уже працює багато років і радує своїм виглядом))
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Pure Essentials Collection HD2686/90 Тостер
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Pure Essentials Collection HD2686/90 Тостер
laura54
31/07/2019
România
excelent
Un prajitor ideal pentru cei carora le place painea prajita.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Pure Essentials Collection HD2686/30 Prăjitor de pâine
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Pure Essentials Collection HD2686/30 Prăjitor de pâine
Radziecki
19/09/2015
Polska
Preverjen kupec
Ten product ma wiele doskonałych funkcji.
Polecam gorąco. Super produkt. Nie zawiedziesz sie
Ta ocena je bila podana za Pure Essentials Collection HD2686/90 Toster
Ta ocena je bila podana za Pure Essentials Collection HD2686/90 Toster