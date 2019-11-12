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  • Standard Product Photo Philips Pure Essentials Collection Toaster HD2686/90
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Toaster HD2686/90
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Toaster HD2686/90
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Toaster HD2686/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Pure Essentials Collection Toaster
  • Product in Use Photo Philips Pure Essentials Collection Toaster
  • Standard Product Photo Philips Pure Essentials Collection Toaster HD2686/90
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Toaster HD2686/90
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Toaster HD2686/90
  • Product Detail Photograph Philips Pure Essentials Collection Toaster HD2686/90
  • Emotional Benefit Photo Philips Pure Essentials Collection Toaster
  • Product in Use Photo Philips Pure Essentials Collection Toaster

Izdelek ni več na voljo

Pure Essentials CollectionOpekač

HD2686/90

4.9

| (8) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%

Pripravite kavo povsem po svojem okusu

Z opekačem Philips HD2686/90 lahko pripravite popečene kruhke po želji, kar omogočajo posebno dolge in široke reže. Osem digitalnih nastavitev vam omogoča popoln nadzor, zato hrustljave popečene kruhke zagotovo pripravite po svojem okusu.

Poglej vse prednosti

Opekač za različne vrste kruha

Pripravite kavo povsem po svojem okusu

  • 2 reži

  • Elektronski s 3 funkcijami

  • Črna

  • Izjemno dolga reža

Posebej dolge reže za vse vrste kruha

Posebej dolge reže za vse vrste kruha.

Izjemno široke in globoke reže za vse vrste kruha

Izjemno široke in globoke reže za vse vrste kruha.

Za enakomerno popečene debele in tanke rezine

Za enakomerno popečene debele in tanke rezine

Za enakomerno popečene debele ali tanke rezine.

Tehnične specifikacije

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Ocene

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4.9

od 5

8

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

12/11/2019

Україна

Україна

Стильний тостер

Ціна трохи була зависока, але плата за дизайн. Уже працює багато років і радує своїм виглядом))

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Pure Essentials Collection HD2686/90 Тостер

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Pure Essentials Collection HD2686/90 Тостер

31/07/2019

România

România

excelent

Un prajitor ideal pentru cei carora le place painea prajita.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Pure Essentials Collection HD2686/30 Prăjitor de pâine

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Pure Essentials Collection HD2686/30 Prăjitor de pâine

19/09/2015

Polska

Polska

Preverjen kupec

Ten product ma wiele doskonałych funkcji.

Polecam gorąco. Super produkt. Nie zawiedziesz sie

Ta ocena je bila podana za Pure Essentials Collection HD2686/90 Toster

Ta ocena je bila podana za Pure Essentials Collection HD2686/90 Toster

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