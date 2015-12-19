2 leti garancije
Izdelek ni več na voljo
2 reži
Elektronski s 3 funkcijami
Bela
Izjemno dolga reža
Izjemno široke in globoke reže za vse vrste kruha.
Za enakomerno popečene debele ali tanke rezine.
Nosilec za pogrevanje žemljic in rogljičkov.
4.9
od 5
9
Ocene
100%
Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:
jananini
19/12/2015
Česká republika
rychlý topinkovač,volba opečení
tento topinkovač považuji svýmm výkonem za porsche mezi ostatními. Cenově přijatelný na to,jaký má výkon a i po dvou letech naprostá spokojenost. Designově je pěkný,snadný na ovládání,zvukově upozorní,že je hotovo doporučuji ráda
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Pure Essentials Collection HD2686/30 Topinkovač
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Pure Essentials Collection HD2686/30 Topinkovač
СергійМ
12/11/2019
Україна
Стильний тостер
Ціна трохи була зависока, але плата за дизайн. Уже працює багато років і радує своїм виглядом))
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Pure Essentials Collection HD2686/90 Тостер
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Pure Essentials Collection HD2686/90 Тостер
laura54
31/07/2019
România
excelent
Un prajitor ideal pentru cei carora le place painea prajita.
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Pure Essentials Collection HD2686/30 Prăjitor de pâine
Da, priporočam ta izdelek
Ta ocena je bila podana za Pure Essentials Collection HD2686/30 Prăjitor de pâine