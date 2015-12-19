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  • Pripravite kavo povsem po svojem okusu
  • Pripravite kavo povsem po svojem okusu
  • Pripravite kavo povsem po svojem okusu
  • Pripravite kavo povsem po svojem okusu
  • Pripravite kavo povsem po svojem okusu
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  • Pripravite kavo povsem po svojem okusu
  • Pripravite kavo povsem po svojem okusu
  • Pripravite kavo povsem po svojem okusu
  • Pripravite kavo povsem po svojem okusu

Izdelek ni več na voljo

Pure Essentials CollectionOpekač

HD2686/30

4.9
| (9) Ocene | Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov: 100%
Pripravite kavo povsem po svojem okusu
Z opekačem Philips HD2686/30 lahko pripravite popečene kruhke po želji, kar omogočajo posebno dolge in široke reže. Osem digitalnih nastavitev vam omogoča popoln nadzor, zato hrustljave popečene kruhke zagotovo pripravite po svojem okusu.
Poglej vse prednosti

Opekač za različne vrste kruha

Pripravite kavo povsem po svojem okusu

  • 2 reži

  • Elektronski s 3 funkcijami

  • Bela

  • Izjemno dolga reža

Izjemno široke in globoke reže za vse vrste kruha

Izjemno široke in globoke reže za vse vrste kruha.

Za enakomerno popečene debele in tanke rezine

Za enakomerno popečene debele in tanke rezine

Za enakomerno popečene debele ali tanke rezine.

Nosilec za pogrevanje žemljic in rogljičkov

Nosilec za pogrevanje žemljic in rogljičkov

Nosilec za pogrevanje žemljic in rogljičkov.

Tehnične specifikacije

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Ocene

Ocene upravlja Bazaarvoice in so v skladu s pravilnikom družbe Bazaarvoice o pristnosti, ki je podprt s tehnologijo za preprečevanja prevar in človeško analizo. Podrobnosti najdete na
Mnenja strank v obliki ocen izdelkov in ocen z zvezdicami so koristna za vse. Pomagajo vam izvedeti več o izdelku in sprejeti nakupno odločitev. Vsak kupec, ki je izdelek kupil na spletu ali v trgovini, lahko odda oceno

4.9

od 5

9

Ocene

100%

Ta izdelek priporoča toliko uporabnikov:

3
2
1

19/12/2015

Česká republika

Česká republika

rychlý topinkovač,volba opečení

tento topinkovač považuji svýmm výkonem za porsche mezi ostatními. Cenově přijatelný na to,jaký má výkon a i po dvou letech naprostá spokojenost. Designově je pěkný,snadný na ovládání,zvukově upozorní,že je hotovo doporučuji ráda

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Pure Essentials Collection HD2686/30 Topinkovač

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Pure Essentials Collection HD2686/30 Topinkovač

12/11/2019

Україна

Україна

Стильний тостер

Ціна трохи була зависока, але плата за дизайн. Уже працює багато років і радує своїм виглядом))

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Pure Essentials Collection HD2686/90 Тостер

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Pure Essentials Collection HD2686/90 Тостер

31/07/2019

România

România

excelent

Un prajitor ideal pentru cei carora le place painea prajita.

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Pure Essentials Collection HD2686/30 Prăjitor de pâine

Da, priporočam ta izdelek

Ta ocena je bila podana za Pure Essentials Collection HD2686/30 Prăjitor de pâine

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