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  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Toaster HD2596/00
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Toaster HD2596/00
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Toaster HD2596/00
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Toaster HD2596/00
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Toaster
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Toaster
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Toaster
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Toaster
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Toaster HD2596/00
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Toaster HD2596/00
  • Standard Product Photo Philips Daily Collection Toaster HD2596/00
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Toaster HD2596/00
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Toaster HD2596/00
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Toaster HD2596/00
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Toaster
  • Alternative Product Photograph Philips Daily Collection Toaster
  • Emotional Benefit Photo Philips Daily Collection Toaster
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Toaster
  • Product in Use Photo Philips Daily Collection Toaster HD2596/00
  • Product Detail Photograph Philips Daily Collection Toaster HD2596/00

Izdelek ni več na voljo

Daily CollectionOpekač

HD2596/00

Vsak dan enakomerno zlatorjavo popečen kruh

S tem kompaktnim opekačem bo okusen vsak vaš popečeni kruhek. Opremljen je z dvema velikima režama za kruh z nastavljivo širino za enakomerno popečenost in nastavljivim regulatorjem zapečenosti za popečene kruhke po vašem okusu. Snemljiv pladenj za drobtine omogoča preprosto čiščenje.

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Kompaktna zasnova z 2 režama in funkcijo za pogrevanje

Vsak dan enakomerno zlatorjavo popečen kruh

  • 2 reži

  • Kompaktno

  • Bel in bež

  • Aparat za pogrevanje žemljic

Nosilec za pogrevanje žemljic in rogljičkov

Nosilec za pogrevanje žemljic in rogljičkov

Nosilec za pogrevanje žemljic in rogljičkov.

2 široki reži za rezine popečenega kruha

2 široki reži za rezine popečenega kruha

2 široki reži za tanke ali debele rezine popečenega kruha.

7 stopenj zapečenosti po lastnem okusu

7 stopenj zapečenosti po lastnem okusu

7 stopenj zapečenosti po lastnem okusu.

Tehnične specifikacije

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