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HD2596/00
Vsak dan enakomerno zlatorjavo popečen kruh
S tem kompaktnim opekačem bo okusen vsak vaš popečeni kruhek. Opremljen je z dvema velikima režama za kruh z nastavljivo širino za enakomerno popečenost in nastavljivim regulatorjem zapečenosti za popečene kruhke po vašem okusu. Snemljiv pladenj za drobtine omogoča preprosto čiščenje.
2 reži
Kompaktno
Bel in bež
Aparat za pogrevanje žemljic
Nosilec za pogrevanje žemljic in rogljičkov.
2 široki reži za tanke ali debele rezine popečenega kruha.
7 stopenj zapečenosti po lastnem okusu.
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