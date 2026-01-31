Vsak dan enakomerno zlatorjavo popečen kruh

S tem kompaktnim opekačem bo okusen vsak vaš popečeni kruhek. Opremljen je z dvema velikima režama za kruh z nastavljivo širino za enakomerno popečenost in nastavljivim regulatorjem zapečenosti za popečene kruhke po vašem okusu. Snemljiv pladenj za drobtine omogoča preprosto čiščenje.